Навчальну програму для 5-9 класів зі статевого виховання "Шлях до зрілості людини" презентовано в Києві

В Києві презентували навчальну програму за вибором для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти зі статевого виховання "Шлях до зрілості людини", яка має гриф Міністерства освіти і науки України, а також посібник для 5-го класу.

"Метою програми є гармонійний психоемоційній та духовний розвиток особистості підлітка, який здатний до асертивної поведінки, до розбудови відповідальних взаємин у соціумі; виховання в учнів і учениць відповідального ставлення до життя кожної людини, до фізичного, зокрема, і сексуального, психічного, соціального та духовного здоров'я; оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для здоров'я і життя статевої поведінки; формування основ для майбутнього подружнього життя, плекання сімейних цінностей; формування відповідального ставлення до батьківства і материнства", – сказала практичний психолог, педагог, сексолог, тренер зі статевого виховання Марія Єршова на пресконференції в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Вона додала, що автори усвідомлюють, що діти і самі мають доступ до різноманітної інформації на окреслені теми, але зауважила, що на сьогодні знижується вік знайомства з порнографією, а такий контент стає жорстокішим і тематичним.

"Також я зустрілася з тим, що підлітки за ігрові бонуси вступають в різні спільноти, і не рідко це є спільноти, де є дорослий контент. Звісно, ми свідомі, що частина дітей переходить на ці сайти через банальну цікавість. І тому, коли ми наповнюємо цю цікавість, тобто надаємо цю інформацію, то ми все ж таки частково можемо знизити цей запит шукати цю інформацію деінде. Бо для нас важливо, щоб діти навчилися аналізувати те, що вони бачать, те, що вони чують, щоб вони критично сприйняли цю інформацію, щоб вони могли приймати виважені рішення, вміти казати "ні", щоб вони розпізнавали сексуальне зловживання і насильство, і могли себе захистити, і знайти захист у дорослих", – зазначила Єршова.

Також, за її словами, важливим є елемент тривоги щодо змін, які відбуваються в підлітковому віці.

"Дуже сильно діти зараз хвилюються, і в тому числі хлопці, не тільки дівчата, щодо тих змін, які в період пубертату з ними відбуваються. Програма дає чіткі, науково обґрунтовані та морально збалансовані відповіді на гострі підліткові питання, знімаючи емоційну напругу. Ми також розуміємо, що внаслідок спотвореного сприйняття власного тіла можуть виникати розлади харчової поведінки, дисморфофобія та інші порушення. Тому приділили достатньо уваги до формування цілісного образу людини", – розповіла сексолог.

Крім того, за її словами, автори прагнули допомогти сформувати у підлітків відповідальне ставлення до батьківства та материнства, де кожен з батьків проявляє увагу до дітей і отримує підтримку іншого.

Зокрема, програма складається з таких розділів: усвідомлення власного життя як найвищої цінності та дива; формування статевої, родинної та національної самоідентифікації; сім'я як первинна спільнота любові безкорисливого дарування; мистецтво спілкування та побудови міжособистісних відносин.

У свою чергу, кандидат психологічних наук, психотерапевт Людмила Гридковець наголосила, що необхідно говорити про те, що треба допомогти дітям сформувати базове ядро усвідомлення себе.

"Поки що про обов'язковість дуже оптимістично говорити. Те, що вона є варіативна, це вже великий плюс, і треба доносити її необхідність, в першу чергу, батькам. Не тільки викладачам, але батькам, тому що батьки, так чи інакше, вони можуть формувати архітектуру навчального процесу, варіативної її частини", – додала вона.

Серед іншого, Гридковець зазначила, що матеріал написаний таким чином, що він може бути використаний в дистанційних форматах навчання, хоча спеціально для них не адаптований.

Авторами програми є Олеся Горгота, Людмила Гридковець, Ганна Самолюк і Марія Єршова.

Як повідомлялося, наприкінці квітня представники Всеукраїнської ради церков провели зустріч з тодішньою прем'єркою Юлією Свириденко, де було висловлене глибоке занепокоєння з боку конфесій щодо змісту програми сексуального виховання і посібників для дітей від 6 років і далі, в яких, на думку Ради церков, ігнорується інститут сім'ї, є протиставлення жінки і чоловіка, нездоровий вплив на психіку дітей, тощо.

В червні Міністерство освіти і науки відкликало гриф з посібника навчальної дисципліни "Комплексна сексуальна освіта" для 1-11 класів.

У січні петиція до Кабінету міну із закликом впровадити повноцінну сексуальну освіту у шкільну програму в країні не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У 2020 році колишня міністерка освіти і науки України Ганна Новосад заявляла, що сексуальна освіта в школі – це важливо, але необхідно знайти підходи, як її правильно впроваджувати, щоб ідею не було дискредитовано.