Влада міст України готується до найгіршого сценарію проходження зими, але сподівається на кращий

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявляє, що місто готується до найскладнішого сценарію проходження зимового опалювального сезону 2026-27 років та заявляє про готовність міст України допомагати одне одному.

Зима близько: чи готові держава та суспільство?

"Дуже часто ми чуємо, власне, що ця зима буде складною. І це не просто слова, це той досвід, який був в попередній зимі, і досвід той, який ворог вчиняє, атакуючи українські міста зараз… Львів готується до зими. Ми затвердили наш міський план стійкості. Це 96 різних окремих проєктів... Треба готуватися, звичайно, до найскладнішого, щоб мати ментальний момент прийняття того, що найгірше може статися", – сказав Москаленко під час дискусії на тему "Зима близько: чи готові держава та суспільство?" в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, вже з наступного понеділка у Львові починаються активні збори по житлових будинках, щоб кожен мешканець знав алгоритм дій.

"І звичайно, коли є складна ситуація, то кожне українське місто допомагає іншому. Зокрема, цієї зими в нас працювало в Києві більше 50 спеціалістів, більше п'яти тижнів, які допомагали, власне, з відновленням житлового фонду... Тому ми, українські міста, завжди одне одному будемо підставляти плече. І тут, я думаю, стоїть питання бути поруч, обмінюватися інформацією, готуватися до найскладніших речей", – сказав Москаленко.

В.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що місто також реалізує план стійкості, зокрема, активно проводить ремонт мереж водовідведення, але при цьому наголосила на важливості забезпечувати стійкість всіх мереж, щоб вони могла працювати в умовах відключень.

"Також ми запровадили в громаді окрему програму стійкості закладів освіти… Додатково є і окрема програма від запуску сонячних електростанцій на комунальних підприємствах критичної інфраструктури. Це не тільки про енергостійкість в плані мати власну генерацію, це і про те, що обов'язково такі станції мають станції накопичення, батареї, які можуть заряджатись не тільки від сонця, але і з загальної мережі", – розповіла вона.

Стосовно взаємної підтримки міст, Ямщикова повідомила, що полтавські комунальники минулого зимового сезону долучалися до великих робіт з "розморожування" багатоповерхових будинків Києва та отримали відповідний досвід. "Звичайно, нам би ніколи не хотілося, щоб це повторювалося в жодному місці. Але наші бригади додатково відпрацювали ці складні алгоритми", – зазначила вона.

Депутат Черкаської міської ради, член комісії з питань регламенту, охорони здоров'я та житлово-комунального господарства Сергій Шмиголь зазначив, що місто "більш-менш підготовлене" до опалювального сезону, вже має доволі гарно налагоджену диверсифіковану генераційну мережу та приблизно 20 МВт резервної потужності.

"Другий сценарій, це такий хардкорний варіант, якщо у нас не буде газу… Найімовірніше, ми зможемо забезпечити будинки в режимі незамерзання. І лікарні, як база – зараз передбачено для них окремі способи, сценарії забезпечення їх теплом", – розповів він.

Депутат зазначив, що місто готується до нестандартних сценаріїв та варіанту, що зима буде складною. "Дякуючи тому, що у нас є дуже потужне підприємство Черкаситеплокомуненерго, яке забезпечує теплом, плюс є велике підприємство Черкаситеплоелектроцентраль, колишнє Хімволокно, яке генерує електроенергію і тепло для частини міста, то, маючи таку систему, ми відносно забезпечені теплом, і, дай Бог, пройдемо цю зиму більш-менш нормально", – резюмував Шмиголь.

Під час дискусії було представлено розроблений громадською організацією "Громадсько-військовий рух" (ГВР) проєкт "Зима. Місто вистоїть", який передбачає комплексну підготовку громад до опалювального сезону 2026/2027 років – від оцінки ризиків до конкретних алгоритмів дій у випадку обстрілів, тривалих блекаутів, втрати тепла й водопостачання та інших надзвичайних ситуацій. Другий етап проекту розпочнеться з настанням холодів і буде спрямований безпосередньо на допомогу мешканцям громад.