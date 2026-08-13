Імпорту газу взимку можливо вдасться уникнути, енергосистема України стає більш захищеною – експерт

Експерт з питань енергетики Андріан Прокіп вважає, що Україна зробила значну роботу для проходження зимового опалювального сезону 2026-27 років, але російські окупанти все одно шукатимуть слабкі та вразливі місця української енергосистеми.

"Якщо говорити про зиму, то є підстави вважати, що перша половина зими буде доволі тепла. У нас часто так буває, що морози починаються вже в другій половині зими, але, минулої зими, пам'ятаємо, були морози рекордні за 20 років, снігопади рекордні за 10 років", – сказав Прокіп під час дискусії на тему "Зима близько: чи готові держава та суспільство?" в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер, додавши, що якщо вся зима буде теплою, то проблеми для населення від ударів по енергетичній інфраструктурі будуть значною мірою нівельовані.

Він назвав ситуацію з газом в Україні "абсолютно нормальною". "Газовий видобуток постійно під обстрілом, але ситуація з накопиченням газу кардинально відрізняється від того, що у нас було, скажімо так, рік тому. Якщо минулого року за буквально 4 місяці ми там імпортували 1,7 млрд куб м газу, то за аналогічний період цього року у нас практично немає імпорту і ми випереджаємо план по закачці газосховищ, і, можливо, так станеться, що ми взагалі не будемо імпортувати", – сказав експерт.

Стосовно електроенергетики, Прокіп зазначив, що з одного боку Україна вичерпала весь запас міцності, але енергосистема з кожним роком стає все більш готовою до воєнних ризиків. "У нас з'являється постійно нова генерація, розподілена генерація, об'єкти стають все більше захищеними", – пояснив він.

Експерт зазначив, що російські окупанти постійно змінюють техніку, стратегію, тактику ударів. "Вони постійно шукають слабкі місця. Минулого року ми бачили особливості об'єктів, по яких, наприклад, вони до того не били. Цього року вони точно так само будуть шукати місця слабкі. Тобто, у нас відбувається така подвійна грана випередження. Ми думаємо, куди вони можуть бити, ми намагаємося їх захистити. Вони шукають місця, по яких вони будуть бити. В умовах, коли, по суті, ворог загнаний в ситуацію, коли в нього немає здобутків на полі бою, але тим самим там сили оборони ефективно руйнують російську нафтопереробку, вони будуть намагатися завдавати якомога сильніших ударів і будуть шукати ці слабкі місця", – сказав Прокіп.

Тому він переконаний, що в Україні будуть відключення та є високі ризики локальних проблем з теплопостачанням, але наступна зима буде пройдена "не гірше, ніж в минулому році".

"Загалом стосовно зими я настроєний достатньо оптимістично. Але оптимізм, це не означає, що не буде проблем. Це означає, що не буде проблем, яких ми не зможемо пройти. Тобто, звичайно, що варто себе готувати до такого сценарію, такої, приблизно, зими, як у нас була минулого року", – резюмував Прокіп.

Під час дискусії було представлено проєкт "Зима. Місто вистоїть", який передбачає комплексну підготовку громад до опалювального сезону 2026/2027 років – від оцінки ризиків до конкретних алгоритмів дій у випадку обстрілів, тривалих блекаутів, втрати тепла й водопостачання та інших надзвичайних ситуацій. Другий етап проекту розпочнеться з настанням холодів і буде спрямований безпосередньо на допомогу мешканцям громад.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=F7Vb_BpEvdE