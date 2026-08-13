Серед міст України є дисбаланс підготовки до зими, висотна забудова найвразливіша – керівник проєкту "Зима. Міста вистоять"

Опалювальний сезон 2026-27 років буде найважчим для України з початку війни, і при цьому серед великих міст спостерігається дисбаланс у підготовці до нього, зазначає керівник проєкту "Зима. Міста вистоять" Віталій Мірошниченко.

"З початку повномасштабного вторгнення зима цього року буде найбільш важкою. Про це йдуть заяви Міненерго, де офіційно анонсовано зиму цю як найважчу та найжорсткішу за весь період війни, що буде супроводжуватися тривалими системними відключеннями. Це зрозуміло по декількох факторах, тому що вже впродовж значного часу відбувалися системні руйнування енергетичної структури, системні руйнування комунікацій і всього того, що забезпечує нормальне функціонування енергетики. Друга проблема – це дисбаланс підготовки. Він з'являється у розрізі готовності регіонів до збільшення енергетичної структури", – сказав Мірошниченко під час дискусії на тему "Зима близько: чи готові держава та суспільство?" в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, столиця України, місто Київ, на даний час найбільш підготовлена. "Вона готова більш ніж на 50%, але якщо ми будемо говорити про міста-мільйонники, про інші населенні пункти великі, то їх оцінка – це щонайбільше 20% готовності. Чому? Тому, що у нас немає коштів державної субвенції, а коштів місцевих громад не вистачає. Наступне – це ресурсний розрив. Усі кошти Фонду підтримки енергетики законтрактовані, і за даними Єврокомісії та Міненерго, потрібно додаткові сотні мільйонів євро", – зазначив керівник проєкту.

Мірошниченко наголосив на вразливості великих міст. "Немає плану Б, і головний аспект – це висотна забудова. Це підкачка води для дев'ятиповерхівок і вище, це теплоенергозабезпечення. Головним чином це стосується того, що є висотною забудовою, а це, як правило, міста-мільйонники і міста-обласні центри", – пояснив він.

За словами керівника проєкту, українські міста мають бути готовими до сценаріїв, за яких електроенергії може не бути 24, 48 або 72 години, і саме для цього громадська організація "Громадсько-військовий рух" (ГВР) розробила проект "Зима. Місто вистоїть", що передбачає алгоритми дій громад у разі блекаутів та перебоїв із тепло- і водопостачанням.

"Головна мета проєкту – це підвищити реальну готовність найбільших міст України через незалежний аудит, а також публічний індекс зимової стійкості, практичну допомогу та розгортання оперативних бригад. Ми виконуємо роль національного арбітра, закріплюємо за ГВР ролі незалежного об'єктивного арбітра зимової готовності та реального помічника українським громадам. Ключовий фокус – це концентрація ресурсів на обласних центрах і власне, як я сказав, столиці міста Київ. Виключенням в даному випадку буде тільки місто Херсон через безпекову ситуацію, але в доповнення до цього буде також місто Кривий Ріг, як одна з найбільших агломерацій Дніпропетровщини… Тому у перспективі ми будемо формувати так звані бригади єдності – це координація мобільних технічних команд, реагування на додання допомоги об'єктам критичної інфраструктури, які будуть діяти в різних областях України", – розповів Мірошниченко.

За його словами, завдання проекту – перевести підготовку до опалювального сезону "з формального звітування у площину реальної готовності". Дорожня карта сформована на основі експертизи фахівців у сферах енергетики, тепло- та водопостачання, інженерних систем життєзабезпечення, цивільного захисту, комунального господарства, кризового менеджменту та інформаційної безпеки.

Під час дискусії також говорили про фактичну готовність укриттів і Пунктів незламності, резервне тепло- та водопостачання, роботу критичних об'єктів, можливу нову хвилю евакуації та спроможність громад приймати внутрішньо переміщених людей.

Голова ГО "Громадсько-військовий рух" Олексій Івашин наголосив, що під час підготовки до зими необхідно виходити не з оптимістичного сценарію, а з готовності до найскладнішого розвитку подій.

"Ми цей проєкт створюємо не як декларацію, не просто як документ заради документа. Долучаємо до його розробки фахівців профільних з енергетики, тепло-та водопостачання, з інженерних систем життєзабезпечення, з цивільного захисту, з комунального господарства, інформбезпеки тощо. І наша задача подивитися на готовність громади комплексно, що відбувається з теплом, коли немає електроенергії, що відбувається з водою, як працюють системи життєзабезпечення, що взагалі робити в випадку тривалого блекауту, як підтримати малозахищених в тій категорії людей, які цього найбільше потребують. І загалом, як мають між собою взаємодіяти місцева влада, державні служби, волонтери, громадські організації, комунальні підприємства", – сказав він під час дискусії.

Першим етапом проєкту Івашин назвав напрацювання єдиної системи та обкатка її на практиці. "Другий етап проєкту – це безпосередньо надання допомоги органам місцевої влади та державним службам та безпосередньо мешканцям вже під час холодного періоду", – сказав він.

Проект "Зима. Місто вистоїть" передбачає комплексну підготовку громад до опалювального сезону 2026/2027 років – від оцінки ризиків до конкретних алгоритмів дій у випадку обстрілів, тривалих блекаутів, втрати тепла й водопостачання та інших надзвичайних ситуацій. Другий етап проекту розпочнеться з настанням холодів і буде спрямований безпосередньо на допомогу мешканцям громад.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=F7Vb_BpEvdE