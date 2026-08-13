Експерти розробляють механізм захисту вразливих людей під час зимових надзвичайних ситуацій

Опалювальний сезон 2026/2027 років може стати одним із найскладніших за час повномасштабної війни, і готуватися слід до найважчих сценаріїв – тривалих блекаутів та можливої евакуації частини мешканців міст.

Про це заявив керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко, на дискусії "Зима близько: чи готові держава та суспільство?", яка відбулася у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Росія системно атакує енергетичну та газову інфраструктуру, і під ударом опиняється не лише електропостачання, а й стабільна робота міст загалом – тепло, вода, каналізація, медицина, зв’язок", – наголосив він. За його словами, готовність України починається з готовності кожної громади, а особливо вразливими є великі міста з висотною забудовою та централізованими мережами.

Зима близько: чи готові держава та суспільство?

Гончаренко підкреслив, що кожне місто має чесно відповісти, як діятиме у разі відсутності електроенергії протягом 24–72 годин, як реально працюватимуть укриття та Пункти незламності, і що робити у випадку тимчасової евакуації мешканців. "Це не панікерство. Це предмет планування", – сказав він.

Окремо він звернув увагу на категорії населення, які найчастіше залишаються поза увагою. "Взимку, коли надовго зникають світло, тепло чи вода, найбільше ризикують ті, кого не видно: самотні літні люди, люди з інвалідністю, ті, хто не може вийти з квартири й попросити про допомогу", – зазначив Гончаренко.

За його словами, команда Українського безпекового клубу розробляє наскрізний механізм захисту маломобільних людей, самотніх літніх людей, людей з інвалідністю та сімей військовослужбовців в умовах ймовірних зимових надзвичайних ситуацій.

"Наш проєкт створює механізм, який не дозволяє забути про цих людей. Ми розробляємо повний комплект готових рішень: як заздалегідь знати, хто потребує підтримки; як організувати персональний супровід; як підготувати інклюзивну евакуацію; і як передати людину з Києва до громади, наприклад, на Львівщині так, щоб на іншому кінці її зустріли й подбали", – пояснив він.

Водночас Гончаренко визнав, що рішення значною мірою має аналітичний характер, і закликав долучатися до практичного проєкту Громадсько-військового руху "Зима. Місто вистоїть", презентація якого відбулася в межах дискусії.

В обговоренні взяли участь представники місцевого самоврядування Львова, Полтави, Вінниці, Лозової та Черкас, експерти у сфері енергетики та ЖКГ, фахівці із систем життєзабезпечення, представники громадського сектору та військові.

Дискусія відбулася за сприяння ГО "Фонд сприяння демократії", Український безпековий клуб (за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні) та ГО "Громадсько-військовий рух".