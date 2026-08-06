Україна стає міжнародною безпековою константою

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, професор КАІ Олексій Буряченко заявив, що Україна поступово перетворюється на ключового гравця у сфері глобальної безпеки та здатна реалізовувати масштабні проекти на євразійському континенті.

"Україна стає, по суті, міжнародною безпековою константою і реалізує глобальні проекти уже на Євразійському континенті за активної своєї участі, в тому числі партнерів таких, як Туреччина", – повідомив Буряченко на дискусії "Від захисту України до спільного оборонного простору: інтеграція у міжнародні оборонні ініціативи", яка пройшла в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він наголосив, що українська політика за час повномасштабної війни суттєво еволюціонувала – від прохання про постачання окремих видів озброєння до формування власних дієвих стандартів, які нині стають орієнтиром для партнерів.

За словами експерта, нові формати співпраці у сфері оборони нагадують "пазл", де поєднуються різні регіональні ініціативи, а Україна виступає лідером у створенні нових безпекових інституцій.

Буряченко підкреслив, що стратегічно Україна стає більш спроможною та дорослішою державою, яка здатна не лише користуватися підтримкою партнерів, але й пропонувати власні моделі співпраці для країн Європи, Близького Сходу та Південного Кавказу.