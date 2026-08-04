Керівництво однієї з профспілок КАІ закликає до перевірки результатів експерименту з автономією вузів

Голова Первинної профспілкової організації працівників (ППОП) Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Сергій Зозуля закликав до відкритого обговорення результатів експериментального проєкту про автономію вузів, запровадженого постановою Кабінету міністрів України №1029, та захисту прав трудового колективу інституту.

"У вересні цього року спливає термін дії постанови Кабміну №1029 про реалізацію експериментального проєкту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти, куди був включений КАІ без згоди трудового колективу. Тому ми звертаємось до Міністерства освіти і науки з вимогою підвести публічні підсумки експериментального проєкту в інституті, зробити висновки і дати відповідь суспільству, чи відповідають реальні наслідки цього експерименту чинному законодавству України", – сказав Зозуля у вівторок на пресконференції у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Права трудового колективу не можуть бути експериментом".

Актуальність питання, за словами голови ППОП, викликана усуненням трудового колективу від вирішення трудових і соціально-економічних питань: "повністю припинено соціальний діалог між адміністрацією та трудовим колективом, не виконуються умови колективного договору, дії адміністрації часто суперечать нормам законодавства, а автономія перетворилася на концентрацію управління в руках вузького кола осіб". При цьому він зазначив, що профспілка не виступає проти автономії інституту, але наполягає, що "справжня автономія є необхідною умовою розвитку сучасної вищої школи і повинна спиратись насамперед на Конституцію України, норми закону

Також він зазначив, що 18 грудня 2024 року трудовий колектив прийняв статут КАІ, де прописано пункт 6.8 процедури обрання президента чи ректора університету, яка складається з оголошення конкурсу, підготовка до виборів, проведення виборів. "Але в серпні 2025 року, без проведення конкурсу, в межах експериментального проєкту, в супереч закону про вищу освіту і Статуту університету, на посаду президента обрано кандидата без наукового ступеня та педагогічного стажу", – зазначив голова ППОП.

Про наявність законодавчих порушень у діях КАІ заявив адвокат профспілок Ігор Конопліцький. "Я вважаю, що в діях адміністрації інституту є всі ознаки кримінального порушення. У липні відбулось силове виселення з приміщень профспілки, тому ми маємо декілька судових справ щодо оскарження незаконних дій адміністрації", – зазначив він.

Зокрема, за словами адвоката, у справах зазначається про порушення прав трудового колективу та позов про захист ділової репутації. "Далі буде довгий судовий процес, але я сподіваюся, що ми відстоюємо права трудового колективу і вийдемо переможцями в цих судових спорах", – резюмував Конопліцький.

В свою чергу, голова профспілки підкреслив, що "сьогодні вирішується питання, чи залишаться українські університети простором академічної свободи та соціального діалогу, або ж перетворяться на установи, де думка трудового колективу більше не має ніякого значення".

Як повідомлялось, на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у липні Зозуля заявляв про перешкоджання діяльності організації з боку адміністрації університету та незаконні звільнення працівників. Тоді він повідомив про те, що в КАІ відбувається перешкоджання діяльності профспілкової організації, на тлі чого в установі відбуваються незаконні звільнення неугодних працівників, захват 16 липня адміністрацією приміщень, виділених профспілкам та здійснення фінансового тиску шляхом неперерахування членських внесків.

У свою чергу адміністрація КАІ зазначила, що ППОП "КАІ" зверталася до університету із проханням перерахувати на рахунок профспілки гроші відповідно до реєстру членів профспілки без надання особистих заяв співробітників щодо згоди на такі відрахування, що суперечить законодавству України, статуту КАІ та колективному договору. В КАІ навели помісячну статистику перерахованих сум профспілкових внесків, згідно яких вони у червні поточного року суттєво зросли відносно минулих періодів, та звернули увагу, що не можуть вимагати звіту щодо використання цих коштів, однак, за їх словами, такий звіт повинен бути оприлюднений профспілкою для ознайомлення з ним членів профспілки.

"Університет регулярно звертається до профспілок із проханням надати пропозиції щодо умов праці, до колективного договору. Голова спільного представницького органу профспілок входить до статутної ради Університету, яка розробляла чинну редакцію Статуту університету. На жаль, досі жодних пропозицій ні до Статуту, ні до Колективного договору ні щодо питань добробуту співробітників від ППОП не надходило. Адміністрація НУ КАІ не вважає доречним спекулювати щодо причин, із яких окремі профспілки університету намагаються недопустити набуття університетом статусу Національного, розміщують публічно неправдиву інформацію щодо наявності у них коштів із профспілкових внесків і намагаються провокувати конфлікти під час вступної кампанії", – йшлося в заяві.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1-DM8CGe82I