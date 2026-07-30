АУБ, ЛСОУ та ОРСК підписали меморандум про співпрацю на фінринку

Асоціація українських банків (АУБ), Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) та Об'єднання ринку споживчого кредитування (ОРСК) підписали меморандум про співпрацю для координації позицій банківського, страхового та небанківського фінансового секторів під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Зазначається, що сторони домовилися сприяти добросовісній конкуренції, рівноправній взаємодії професійних об'єднань та адаптації українського законодавства у сфері фінансових послуг до права Європейського Союзу.

"Меморандум формує основу для консолідованої позиції ринку там, де є спільний інтерес – насамперед у питаннях недопущення антиконкурентних підходів у регулюванні фінансового ринку", – зазначив президент АУБ Андрій Дубас.

Одним із пріоритетних напрямів співпраці стане євроінтеграція, оскільки адаптація фінансового законодавства відбуватиметься у стислі строки та вимагатиме узгодженої реакції різних сегментів ринку.

Професійні об'єднання мають долучатися до підготовки рішень ще на етапі формування концепцій, оскільки реагувати на вже затверджені нормативні акти значно складніше, вважає Дубас.

"Об'єднання експертизи банківської, страхової та небанківської спільнот дозволить формувати якісні рішення, які відповідатимуть інтересам ринку, держави та споживачів фінансових послуг", – наголосив президент ЛСОУ Віктор Берлін.

За його словами, фінансовий сектор має виступати єдиною професійною командою у питаннях розвитку економіки, євроінтеграції та вдосконалення регуляторного середовища.

Голова ради ОРСК Олександр Холод серед напрямів спільної роботи назвав цифровізацію фінансових послуг, удосконалення оцінки кредитоспроможності клієнтів, фінансовий моніторинг, захист прав споживачів і рівний доступ до фінансових послуг.

"Узгоджена позиція професійних об'єднань дозволяє готувати більш сильні та збалансовані пропозиції для держави", – сказав він.

Серед інших викликів – воєнні й кіберризики та загрози, пов'язані з розвитком штучного інтелекту.

Меморандум відкритий для приєднання інших професійних об'єднань фінансового ринку. Найближчим часом сторони планують представити план спільних дій за напрямами співпраці.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-nEoQpvtMTE&t=199s