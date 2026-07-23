Заступник начштабу 210-го ОШП: відправка на фронт через два дні після так званої "бусифікації" – це відверта брехня

Наратив про те, що штурмові полки – це "стовідсоткова смерть" – брехня, якою намагаються лякати мобілізованих, заявив заступник начальника штабу 210-го окремого штурмового полку, майор Олексій Височинський.

Про це він сказав під час дискусії на тему "Реальна служба в ЗСУ: міфи, правда та люди, які наближають перемогу", що проходила у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Трошки дратує цей наратив, коли кажуть, що штурмові полки – це "м'ясо", і що ті, хто потрапляють в такі підрозділи, на кшталт нашого, – то "життя в них не склалося". Насправді це звичайний підрозділ, який нічим не відрізняється від інших підрозділів за своєю суттю, за своїми задачами", – заявив Височинський.

Він наголосив, що штурмовики виконують спільну задачу, що була поставлена для всіх підрозділів Збройних сил України.

"Люди, які там служать, – це люди, якими я пишаюся, яких я беззастережно люблю. Наратив про те, що штурмовики – стовідсоткова "смерть", – це брехня, страшилки і бабайки, якими лякають мобілізованих, які намагаються підписати контракти", – вважає майор.

За словами заступника начштабу, при правильному плануванні, якісному забезпеченні та належній підготовці будь-який підрозділ, включно зі штурмовим, здатен показувати високі результати.

"При правильному плануванні, як показує мій досвід, при якісному забезпеченні, при хорошій підготовці, будь-який підрозділ, в тому числі штурмовий, здатний показати високі результати", – наголосив він.

За словами Височинського, важливим є і співвідношення втрат у штурмових підрозділах та підрозділах противника, оскільки ворог втрачає значно більше людей.

Майор розповів, що у роботі його полку вони роблять ставку на три ключові складові: дисципліна, якісна підготовка бійців ,бойовий досвід командирів.

"Перше – це, звісно, дисципліна. Жоден військовий підрозділ не може існувати без дисципліни. Друга річ – це якісна підготовка бійців. Існує міф про те, що людей "бусифікували" – і через два дні на фронт. Це все відверта брехня. Хто розбирається в темі, то розуміє, про що я кажу", – заявив він.

Височинський підкреслив, що в них БЗВП проводиться на базі свого підрозділу.

"Тобто ми самі куємо свої кадри. Командири потім йдуть в бій з тими ж бійцями, і зацікавлені, щоб це була злагоджена команда, аби бійці вміли працювати, щоб вони знали свою роботу. І, відповідно, ми самі проводимо БЗВП з новобранцями, які потрапляють в полк", – роз'яснив майор.

Третім важливим пунктом він назвав досвід командирів.

"У нас немає командирів, які не мають бойового досвіду. Усі командири, які очолюють на всіх ланках особовий склад, мають бойовий досвід. Вони брали участь у бойових діях на різноманітних напрямках, на різних ділянках фронту", – заявив майор.

Резюмуючи, Височинський закликав не вірити у поширені стереотипи щодо штурмових підрозділів.

"Наратив, що штурмові полки – це "неякісні" підрозділи в лавах Збройних сил України, вважаю неправильним. Запрошую до нас бажаючих, тих, хто хоче доєднатися. Будемо раді бачити в нашому підрозділі", – сказав він.