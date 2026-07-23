У "Скелі" відкинули звинувачення про "м'ясників": можемо поступитися своїми місцями, і ви покажете, як зробити краще

Командир 1-го штурмового батальйону 425-го окремого штурмового полку "Скеля", Герой України Олександр Шпак ("Боєць") відкинув заяви, що "штурмові полки – це "м'ясники", і звернув увагу на результати і обсяги роботи штурмовиків на фронті.

Про це він сказав під час дискусії на тему "Реальна служба в ЗСУ: міфи, правда та люди, які наближають перемогу", що проходила у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Якщо ви говорите, що штурмові полки – це "м'ясники", то ви дуже помиляєтеся. Засуджувати нас, критикувати, бути "диванними експертами" – ми всі можемо. Ми можемо поступитися своїми місцями, і ви покажете, як це зробити краще. Ми завжди відкриті до будь-якого спілкування, до показу своїх підрозділів, до показу своїх результатів на фронті", – заявив Шпак.

Він звернув увагу на значний обсяг роботи, який виконали його побратими та інші полки на різних ділянках фронту.

"Подивіться нашу історію і історію інших полків: скільки ми зробили по ділянках фронту роботи. Покажіть хоча б одну піхотну бригаду, яка може долучитися до таких дій", – наголосив Герой України.

За його словами, підготовка особового складу потребує значного часу та зусиль, особливо зважаючи на якість мобілізованих, які надходять зараз.

"Дуже потрібно багато часу, щоб підготувати особовий склад, змотивувати його. Тим паче, який особовий склад зараз нам дають з вулиці, скажімо. На жаль, інших ми не маємо, бо всі спортсмени зараз нормально качають собі м'язи у спортивних залах, і думають, що війна нікого не торкнеться", – заявив Шпак.

Командир також звернув увагу на численних людей у тилу, які жодним чином не долучаються до армії та її підтримки, проте дозволяють собі різкі звинувачення на адресу військових.

"Так само є у нас дуже багато людей, які навіть дотично не долучаються до армії і її підтримки, але роблять дуже гучні заяви про те, що там, "м'ясники", "нічого не достойні" і т.п. Тому, панове, я вам скажу, перед тим, як судити нас: станьте до наших лав, станьте з нами в один ряд і покажіть, як потрібно. Ми завжди готові до співпраці з вами, і я думаю, що вам є що нас вчити, показати, тому завжди раді вам", – заявили у "Скелі".