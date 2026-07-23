24-та ОШБ "Айдар": Штурмовик – це хірургічний інструмент, а не молоток

Начальник відділення комунікації 24-го окремого штурмового полку "Айдар", молодший лейтенант Іван Задонцев ("Магніфаєр") спростував заяви, що служба в штурмових підрозділах дорівнює смерті, та назвав штурмовиків "хірургічним інструментом, а не молотком".

"Штурмовик – це хірургічний інструмент, а не молоток, яким можна виправити усі проблеми та залатати всі дірки", – сказав він під час дискусії на тему "Реальна служба в ЗСУ: міфи, правда та люди, які наближають перемогу", що проходила у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Водночас Задонцев закликав не використовувати наративи, що служба у штурмових підрозділах прирівнюється до смерті.

"Це некоректний наратив, що служба в штурмових підрозділах – це смерть. І що, мовляв, це проблемні підрозділи, як інколи подається у суспільстві. І я тому приклад: живий, здоровий, сиджу перед вами і можу розповідати про військову службу", – наголосив молодший лейтенант.

Він зазначив, що приєднався до "Айдару", коли це був ще батальйон, і пройшов шлях артилериста, зокрема в Бахмуті, після чого вже почав займатися комунікацією.

Задонцев також зауважив, що у його штурмовому полку велика увага приділяється питанню підготовки, адже від цього напряму залежить виконання поставлених задач.

"Бо людина, яка не має підготовки, звісно, має набагато менші шанси виконати поставлене їй бойове завдання. І краще, як то кажуть, один підготовлений боєць, ніж десять, які не підготовлені. І це відрізняє принцип професіоналізму в армії. Бо професійна армія є підготовленою", – заявив він.

Начальник відділу комунікацій нагадав, що новобранці проходять першочергово базову загальновійськову підготовку (БЗВП), що триває 52 дні, а також адаптаційний період (від 14 до 21 дня).

"Питання підготовки залишається і буде залишатися завжди актуальним. Наші інструктори кожного дня, після кожного бойового виходу тримають контакт з командирами усіх ланок, і питають, що сьогодні було на бойовому виході, з чим ви стикнулися. Бо якщо не проходить цей обмін знань, то, звісно, про яку підготовку можна казати?", – наголосив він.