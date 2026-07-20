Керівництво однієї з профспілок КАІ заявляє про перешкоджання з боку адміністрації, в КАЇ – про спекуляції з їх боку

Голова Первинної профспілкової організації працівників (ППОП) Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Сергій Зозуля заявляє про перешкоджання діяльності організації з боку адміністрації університету та незаконні звільнення працівників.

"В КАІ відбувається перешкоджання діяльності профспілкової організації, на тлі чого в установі відбуваються незаконні звільнення неугодних працівників, захват 16 липня адміністрацією приміщень, виділених профспілкам та здійснення фінансового тиску шляхом неперерахування членських внесків", – сказав Зозуля в понеділок на пресконференції у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перешкоджання законній діяльності профспілок адміністрацією КАІ ".

Також він зазначив, що профспілки відсторонені від участі в усіх процесах, які відбуваються в університеті. "Колективний договір не виконується, а адміністрація здійснює перешкоджання діяльності профспілок", – сказав голова ППОП.

За його словами, від двох профспілок КАІ зареєстровані трудові суперечки, але конфлікт тільки поглиблюється. "Адміністрація університету заперечує наявність трудового спору, тобто конфлікту та чинить тиск на обидві первинні профспілкові організації працівників, примусово виселяючи їх з приміщень", – додав Зозуля.

Він також навів статистику вступу громадян України до КАІ (раніше НАУ) за останні роки, згідно якої вона кратно знизилася. Зокрема, якщо у 2021 року на бакалаврат вступило 4185 осіб, а на магістратуру 1377, у 2023 – 3242 та 1902 відповідно, то у 2025 році – лише 1350 та 965 відповідно.

Наявність декілька судових позовів щодо оскарження незаконних дій адміністрації КАІ підтвердив адвокат профспілок Ігор Конопліцький. "Власне вони полягають в неперерахуванні членських внесків, рішення про ухвалення нової редакції статуту та декілька трудових спорів щодо незаконного звільнення… Я вважаю, що ці спори будуть виграні і права профспілки, яка представляє інтереси трудового колективу КАІ, будуть поновлені", – наголосив він.

У свою чергу адміністрація КАІ зазначає, що ППОП "КАІ" зверталася до університету із проханням перерахувати на рахунок профспілки гроші відповідно до реєстру членів профспілки без надання особистих заяв співробітників щодо згоди на такі відрахування, що суперечить законодавству України, статуту КАІ та колективному договору. "За позовом Профспілки відбувся розгляд судової справи №910/5893/26 у Господарському суді міста Києва щодо стягнення з КАІ на користь профспілки 644 577,72 грн. У задоволенні позову суд відмовив. За особистими заявами членів ППОП на рахунок ППОП у жовтні 2025 – червні 2026 перераховано 2 619 755,96 грн, більш ніж два з половиною мільйони гривень", – йдеться в повідомленні на сайті університету.

В КАІ навели помісячну статистику перерахованих сум профспілкових внесків, згідно яких вони у червні поточного року суттєво зросли відносно минулих періодів, та звернули увагу, що не можуть вимагати звіту щодо використання цих коштів, однак, за їх словами, такий звіт повинен бути оприлюднений профспілкою для ознайомлення з ним членів профспілки.

Також повідомляється, що профспілка дійсно звернулася до Національної служби посередництва і примирення в місті Києві з інформацію про виникнення колективного трудової суперечки. "У звернені йдеться про невиконання адміністрацією університету колективного договору, однак жодних фактів порушення колективного договору у зверненні не наведено. Адміністрація університету звернулася до Служби із проханням про зняття реєстрації колективного трудового конфлікту між профспілкою і КАІ. Наразі засідання Служби не проводилися, питання не розглядалося, будь-яких скарг щодо невиконання колективного договору від інших державних органів до КАІ не надходило", – йдеться в заяві.

Крім того, зазначається, що ППОП подала ще три позови до університету, які мають на меті визнати протиправним реєстрацію університету як Національного всупереч відповідному указу президента України, але Київський окружний адміністративний суд відхилив два позови, а Солом'янський районний суд відхилив клопотання про недопущення проведення Конференції трудового колективу, справа по суті ще розглядається, але це не впливає на реєстрацію Статуту і закріплення за Університетом статусу національного.

"Університет регулярно звертається до профспілок із проханням надати пропозиції щодо умов праці, до колективного договору. Голова спільного представницького органу профспілок входить до статутної ради Університету, яка розробляла чинну редакцію Статуту університету. На жаль, досі жодних пропозицій ні до Статуту, ні до Колективного договору ні щодо питань добробуту співробітників від ППОП не надходило. Адміністрація НУ КАІ не вважає доречним спекулювати щодо причин, із яких окремі профспілки університету намагаються недопустити набуття університетом статусу Національного, розміщують публічно неправдиву інформацію щодо наявності у них коштів із профспілкових внесків і намагаються провокувати конфлікти під час вступної кампанії", – йдеться в заяві.