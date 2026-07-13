Від Корецького в разі призначення прем'єром очікуватимуть нормального проходження зими та стримування інфляції – експерти

Очікування від нового українського уряду, який може очолити голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький, полягають насамперед в інтенсифікації роботи з підготовки до проходження опалювального сезону, зазначає політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Об'єктивно зараз у цьому є величезні прогалини: недовиконуються ті домовленості, які є, потрібні нові домовленості. Питання реалізації планів стійкості, те, що приймалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони", – сказав Чаленко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, призначення Корецького на посаду очільника уряду повністю знімає з порядку денного питання виборів, гіпотетичне проведення яких у листопаді раніше обговорювалося. "Тому що мова зараз йде про мобілізацію ресурсів для того, щоб пережити зиму, ну і допомогти, звичайно, акумулювати ресурси", – пояснив Чаленко.

Політичний експерт Костянтин Матвієнко також переконаний, що від нового уряду та Корецького варто чекати насамперед нормального проходження опалювального сезону.

"Але, звичайно, я сподіваюся на те, що будуть прийнятися відповідні заходи щодо загнуздання інфляції. Це, звичайно, робота уряду і Національного банку. Але ж ми пам'ятаємо, що керівництво Національного банку не повносправне: де Рада Національного банку, де правління Національного банку? Тому загнуздання інфляції", – наголосив він.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вказує на хорошу репутацію Корецького як гарного менеджера і на Заході, і всередині країни, і саме тому його кандидатура на посаду голови уряду вважається найбільш вірогідною.

"Він дуже добре себе проявив, коли ще з 2022 року займався санацією, оздоровленням кампанію "Укрнафта" після Коломойського. По-друге, дуже добре проявив себе і начальник кампанії "Нафтогаз Україна". Ця кампанія дуже постраждала від російських обстрілів, але і цієї зими, і раніше, робилося все можливе для того, щоб утримати нормальну роботу цієї складової нашої енергетичної системи. І схоже, що президент дуже задоволений роботою Корецького", – сказав він.

Стосовно роботи чинного уряду Юлії Свириденко, яка оголосила про відставку з поста прем'єра, експерт вважає, що він в цілому виконав "головне завдання утримання соціально-економічної стабільності і належної обороноздатності країни". "Тут особливих претензій до уряду немає – нам треба було вистояти і забезпечити роботу економіки, соціальній сфери в умовах війни, належну співпрацю з партнерами. Ці завдання уряд виконав", – наголосив Фесенко.

Однак, за його словами, проявилися серйозні проблеми, насамперед, це напруга в стосунках Свириденко з парламентом в останні місяці. "Не сприймають її в силу різних причин, важко їй працювати, навіть депутатами фракції "Слуга народу", я вже не кажу про інші фракції", – розповів експерт, припустивши, що це теж вплинуло на рішення президента змінити прем'єра.

"Є критика щодо деяких популістичних рішень уряду, але я думаю, що тут проблема не Свириденко – вона, скоріше, виконувала на станови президента, але в такій формі, яка створила певну напругу для фінансового сектору. Зокрема, був вичерпаний резервний фонд, і це теж було предметом критики щодо уряду", – додав Фесенко.

Матвієнко роботу Свириденко та її уряду оцінює "переважно негативно". "Особливо би відзначив, що вона фактично не співпрацювала з опозицією, навіть з тими абсолютно логічними, не політичними, а, припустимо, коли Тимошенко пропонує включити до державного бюджету реструктуризацію боргу уряду перед Національним банком – уряд це ігнорує. І багато інших соціальних пропозицій ігноруються. Ну, відповідно, це просто погано впливає на якість життя українців", – пояснив він.

Чаленко, критикуючи роботу уряду Свириденко, зазначив "напрацювання численних стратегій, які кладуть в шафу, як тільки їх оприлюднюють" та брак комунікації з парламентом.

"Що стосується успіхів, я думаю, що все ж таки певне просування шляхом євроінтеграції, також комунікація зі Сполученими Штатами, з Європою, підписання EUR90 млрд євро допомоги на 2 роки і прийняття цього рішення в рамках кіпрського головування в Європейському Союзі", – сказав він.

При цьому кардинальних змін в політиці уряду після його заміни експерт він не чекає, "тому що, що всі попередні були уряди Зеленського, і даний уряд Зеленського, так само питання будуть і по Корецькому". "Питання не в конкретних прізвищах, питання в тому, що, де-факто, ми живемо в умовах президентської республіки", – резюмував Чаленко.