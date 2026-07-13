Підвищення вартості проїзду в Києві спричинить зростання цін та є закладеною під центральну владу міною – політолог

Анонсоване на 15 липня майже чотирикратне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва спричинить соціальні проблеми в місті та по суті є закладанням суспільної міни під центральну владу країни, переконаний політичний експерт Костянтин Матвієнко.

"З 15-го числа в Києві підвищуються ціни на проїзд – з 8 до 30 гривень. Це, як на мене, соціальний злочин проти киян, проти бізнесу в Києві, проти середнього класу. Підвищення вартості транспорту зразу підвищує ціни на все, а грошей у людей немає", – зазначив Матвієнко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Він наголосив, що формально Київська міська державна адміністрація перебуває в вертикалі підпорядкування уряду, а неформально – в вертикалі підпорядкування президента.

"Ані пари з вуст: ні уряд, ні Офіс президента не кажуть нічого на предмет того, що закладається така суспільна міна під центральну владу. Пам'ятаєте картонкові протести? (антикорупційна акція протесту на Майдані Незалежності в центрі Києва в листопаді 2025 року – ІФ-У). Вони виникли з набагато менш вагомої з економічної точки зору причини ніж те, що нас очікує зараз", – сказав експерт.

Він висловив сподівання, що в разі переформатування новий уряд, який може очолити нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, працюватиме в цьому напрямку. "Я дуже сподіваюся, що буде, але не впевнений. Подивимося, хто буде міністром соціальної політики, хто буде міністром економіки, хто буде міністром фінансів. Там очікується серйозна заміна", – зазначив Матвієнко.