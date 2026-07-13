Зміни в уряді спричинені необхідністю заміни посла в США та запитом на внутрішнє оновлення – політологи

Президент України Володимир Зеленський раніше планував зміни в українському уряді, але відставка Юлії Свириденко з поста прем'єр міністра була неочікуваною і її спричинив, вірогідно, американський фактор, переконаний голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Схоже, що Зеленський планував якісь кадрові зміни, це підтверджують різні джерела. У нього є такий стиль: він влітку, коли виникають паузи в його зовнішньо-політичній активності, коли є час розібратися з внутрішніми питаннями, зокрема кадровими, він дуже часто робив кадрові зміни саме влітку… І зараз президент явно до цього готувався. Але щось сталося, що прискорило ці процеси, і схоже, що це спрацював американський триґер", – сказав Фесенко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

На його думку, поштовхом для низки кадрових рішень, стала ситуація з послом України в США Ольгою Стефанішиною, яка нещодавно попередила голову держави, що з особистих причин має припинити роботу в якості посла.

"І для Зеленського постало питання – хто? А після саміту в Анкарі, саміту НАТО, для нього стало очевидним, що для нас зараз співпраця з США, враховуючи нову позицію Трампа стосовно України, явно більш позитивна, сприятлива, і треба активізувати роботу з Сполученими Штатами. Йдеться і про дронову угоду, йдеться про необхідність укладання ліцензійної угоди про ракети перехоплювачі для систем ППО Петріот, інвестиційні проєкти, пов'язані з ресурсною угодою. Оскільки цими проєктами займалася саме Свириденко – а у президента, мабуть, вже була думка про те, що у неї не дуже складаються відносини з парламентом, є певна напруга навколо неї – і тому він думав щодо її заміну на посаду прем'єра. І, мабуть, ситуація зі Стефанішиною, зустріч з Трампом, підштовхнули його до більш швидких рішень", – вважає експерт.

Він звернув увагу, що в суботу, 11 липня, Зеленський озвучив в своєму зверненні наміри посилити деякі дипломатичні напрями. "А в неділю, мабуть, він сам вирішив, що можна прискорити ці процеси і пов'язати їх із урядовими змінами. І був запущений процес по Свириденко. А це означає, якщо йде прем'єр-міністр, то має бути оновлений і уряд", – сказав Фесенко.

Експерт вважає, що американський напрямок буде посилений насамперед заміною посла, "але це буде посол з особливими повноваженнями і з високим статусом – колишній прем'єр-міністр". "Це можуть оформити якось ще додатково, але саме посол з особливими повноваженнями, з розширеними повноваженнями, який зможе ухвалювати рішення безпосередньо з президентом, можливо і з урядом також. Але по послах, так, я думаю, що це точно буде посилення окремих напрямів. Можливо, по Близькому Сходу теж, бо це для нас один з пріоритетів. Але зараз ключовий напрям – США і Європейський Союз", – резюмував він.

Політичний експерт Костянтин Матвієнко в свою чергу переконаний, що причин зміни уряду багато, і одна з них, що Свириденко "відверто не впоралася". "Якість менеджменту навіть на тому мінімальному рівні, на якому вона могла його забезпечити, вона його все одно не забезпечила. Відповідно, уряд фактично перетворився на придаток Офісу президента і таким чином президент виявився відповідальним за неефективну роботу уряду", – пояснив він в ексклюзивному коментарі агентству.

Експерт назвав показовим прикладом бюджетний процес: "те, що уряд запропонував в проєкті державного бюджету, воно, що називається, не трималося купи – його дуже важко виконувати".

Також він згадав, що Свириденко призначали ще "з волі" ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. "Зараз, коли вплив Єрмака став більше тіньовим, ніж публічним, відповідно, виникло питання до зміни", – сказав Матвієнко.

Іншою причиною він назвав вірогідне бажання президента призначити очільником уряду голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького. "Нас очікує зима. Ми дуже важко пройшли зиму 25-26 років, але ми її пройшли. Це великою мірою не заслуга уряду, а заслуга саме місцевої влади, тих інженерів, тих приватних компаній, які забезпечували проходження опалювального сезону. Але так далі тривати не може. І тому, відповідно, президентом, швидше за все буде запропоновано Сергія Корецького, тобто людина, яка, безумовно, знається на енергетиці, яка є фахівцем, і вона тут довела, так мовити, своїм кар'єрним життєвим шляхом", – пояснив експерт.

Матвієнко також погоджується з тим, що "підвернувся привід" заміни посла в США Ольги Стефанішиної. "В США Свириденко має непогані, скажімо так, зв'язки і тому вирішується питання про зміну", – сказав він.

Експерт зазначив, що вірогідність цієї заміни висока, але вона відбудеться не одразу: "треюа, по-перше, послати запит на агреман, отримати агреман – раніше осені вона, як посол, до роботи не приступить".

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко серед мотивів зміни уряду згадав насамперед внутрішній: "Свириденко так і не змогла повністю відкинути від себе таке собі реноме, як людини Єрмака, хоча багато часу було приділено і в медіа не лише, щоб показати їй певну автономність, що вона змогла перебудуватися".

"Я думаю, що перший аспект, що вона не змогла набути достатньої внутрішньої апаратної ваги – те, чим славився якраз Шмигаль, що він технократ, що він не претендує на якісь політичні лаври, але він міг організовувати комунікації, він нормально сприймався Верховною Радою, багато чого. Свириденко до цього рівню не дотягнула", – сказав він.

При цьому експерт також назвав аспект Сполучених Штатів. "Коли було призначення попереднього посла, пані Стефанішиної, вже тоді казали, що, ну і показувала ситуація з НАБУ, за пані Стефанішиною були певні неприємні шлейфи. І тоді вже призначення Стефанішиною було певним ризиком. Тому вирішили, що треба все ж таки, мабуть, зробити рокіровку, оскільки Свириденко все ж таки має хороші зв'язки і безпосередньо з Міністерством фінансів Сполучених Штатів, по суті, загалом з американцями. Саме вашингтонський трек в неї, можна сказати, найбільш успішний. Ну і вирішили, я думаю, що її таким чином перекинути", – пояснив Чаленко в ексклюзивному коментарі "Інтерфакс-Україна".

При цьому він припустив, що, оскільки для всіх процедурних моментів та отримання агреманів потрібен час., Свириденко може отримає тимчасову посаду, як і Стефанішина – спецпредставник щодо Сполучених Штатів або іншу.

Експерт зазначив важливою причиною зміни уряду суспільні настрої та запит на кадрові зміни. "Є запит загальний в суспільстві на оновлення. За відсутністю виборів, єдине кого можна поміняти – відповідно уряд і зробити таку трансформацію. уряд не пропрацював по суті повний рік. Немає ні виконання бюджету, ми бачимо повну трансформацію, ні плану дій уряду, і багато інших аспектів. Зараз це трансформування – це більше як перестановка місць, це не можна сказати, що це тотальне оновлення", – наголосив Чаленко.