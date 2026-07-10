Передача Україні ліцензій на виробництво перехоплювачів свідчить про зміну стратегічного мислення Вашингтону – експерт

Найважливішою подією саміту НАТО в Анкарі стала заява президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів, зазначає генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник глави СБУ (2014-15 рр.), директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

"Навіть якщо попереду ще тривалий шлях погодження з американськими виробниками, сам факт такої політичної заяви означає зміну стратегічного мислення Вашингтону, і мова вже справді йде не про передачу окремих батарей ППО, а про передачу технологій, виробництва і довіру. Тому, що довіра та збереження тих таємниць – це зовсім інший рівень партнерства", – сказав Ягун під час дискусії на тему "Саміт НАТО в Анкарі. Нова стратегія щодо РФ та ключова роль України" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За його словами не менш важливими є домовленості щодо розвитку спільної європейської протиракетної оборони. "Україна, деталі більше, сприймається не як проблема, яку потрібно вирішити, а як держава, без якої неможливо побудувати сучасну систему захисту Європи", – констатував експерт.

Фундаментальною зміною на саміті директор Агентства з реформування сектору безпеки назвав зміну ставлення НАТО до України. "Якщо ще кілька років тому йшлося про те, скільки зброї передати Києву, то сьогодні вже обговорюється, які місці Україна займатиме у спільній системі європейської оборони… Європа дедалі більше усвідомлює просту істину: без України її власна безпека неможлива", – сказав Ягун.

Він також зазначив, що Україна, отримуючи ліцензію від американських виробників, працює не на порожньому місці. "Ми йдемо справді тим шляхом, коли ми розуміємо, що отримуючи технології, ми не просто копіюємо, а ми їх використовуємо для розробки своїх якихось технологічних рішень, для масштабування своїх виробництв", – сказав експерт.

Також директор Агентства з реформування сектору безпеки вказав на повну зміну ситуації зі ставленням країн-партнерів до РФ. "Всі чітко вже розуміють, хто така Росія, яка загроза від неї, і навіть оце рішення про зміну поліцейської функції авіагрупи, яка забезпечує безпеку і прикриття країн Балтії просто з патрулювання на можливість збиття будь-яких об'єктів, які порушують повітряний простір – це той крок, на який давно чекали. Я не кажу, що вони будуть збивати в тому числі і російські літаки, як літають над Балтикою, але це вже такий маркер, який говорить про те, що жарти закінчилися", – резюмував Ягун.