Тема Анкоріджа була в Анкарі закрита повністю, ініціатива в завершенні війни тепер належить Україні – експерт

Зменшення ролі США в НАТО створює можливості для України і Україна максимально їх використовує, ставши контриб'ютором європейської безпеки, зазначає експерт з політичних та безпекових питань, керівник аналітичного центру "Об'єднана Україна", народний депутат України VIII скликання Ігор Попов.

"Щодо чисельності американського контингенту, він буде поступово зменшуватися. Але тут питання навіть не так в чисельності, як в готовності його брати безпосередню участь в бойових діях в разі виникнення для початку, скажімо, гібридних загроз проти країн Балтії чи Польщі… І вже Сполучені Штати зменшили свої внески в тому, що вони вже не дають авіаносну групу, вони не дають вже кілька десятків заправників, вони не дають бойові літаки, і цей тягар перерозподіляється всередині самого НАТО. Тобто, з одного боку, для країн НАТО це проблема, з іншого боку, це створює можливість для України. І Україна максимально використовує цю можливість", – сказав Попов під час дискусії на тему "Саміт НАТО в Анкарі. Нова стратегія щодо РФ та ключова роль України" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він наголосив, що головний меседж до НАТО, як до Альянсу, від президента України Володимра Зеленського у його виступі на форумі оборонних технологій, що "Україна – не просто отримувач вашої допомоги, а Україна – security contributor, Україна робить свій внесок в підбудову нової, оновленої системи безпеки на Європейському континенті… тому Україна пропонує співпрацю".

"Звичайно, треба зупинитися, я вважаю, на зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом. Зустріч так само була непроста, і так само наша дипломатія максимально до неї готувалася… Але у виступі Дональда Трампа прозвучали ті меседжі, які ми від нього і очікували: він позитивно оцінює успіхи Сил оборони України, він вважає, що це дає можливість добиватися миру через ескалацію, через примус РФ до сприйняття компромісних умов миру. Заява Трампа про надання ліцензії на виробництво "Петріотів" – це меседж, який також показує, перш за все, Російській Федерації, що Сполучені Штати будуть посилювати свою військову допомогу Україні", – зазначив експерт.

За його словами, навіть якщо це не дасть негайного ефекту в найближчі тижні, важливо, щоб прозвучало, і що Трамп планує повторити це саме під час своєї розмови з Путіним.

"Тобто, по зустрічі з Трампом, я б сказав, що тема Анкоріджа була в Анкарі закрита повністю, про неї вже згадувати якось буде просто непристойно офіційним російським спікерам. Тобто, на сьогодні ініціатива в завершенні війни належить Україні. І саме Україна сформувала той план, який підтримували спочатку європейці, зараз підтримують американці. І є дуже обережні позитивні сигнали, що цей план, зупинка бойових дій по лінії фронту, що цей план можуть підтримати і в Китайській Народній Республіці", – резюмував Попов.