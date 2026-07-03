Багато людей гине у ДТП через нештрафоване перевищення швидкості та через повторні порушення ПДД водіями – батьки загиблих дітей

Велика частина людей гине у дорожньо-транспортних пригодах через нештрафоване перевищення на 20 км/год максимально дозволеної швидкості у 50 км/год у містах, і тому норма про відсутність відповідальності за таке перевищення має бути прибрана з законодавства, наполягає голова громадської організації "Матері дітей, які постраждали в ДТП" Оксана Триндей, яка є мамою загиблої в ДТП дитини.

"Дуже велика кількість загиблих саме в містах, вона є в межах цього перевищення швидкості. Зокрема, в нашій спільноті є кілька дітей, які загинули в межах приблизно цієї швидкості. Згідно усіх розрахунків, на які посилаються і Всесвітня організація здоров'я, і різні інші організації, швидкість 50 – вона критична. На швидкості 70 вже виживає практично 10% людей. Невже держава не збирається робити абсолютно нічого саме з цим перевищенням швидкості, яке завдає великому відсотку людей смерті?", – сказала Триндей під час пресконференції "Смертність на дорогах – це питання національної безпеки: петиція до президента" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Голова правління ГО "Життя" Оксана Левицька зазначила, що у цьому аспекті немає нічого нового, і "є вже науково обґрунтовані, перевірені, перевірені на досвіді багатьох країн рішення, рекомендації міжнародних організацій".

"Для безпечності дорожнього руху Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує такі структурні стовпи. Перше – швидкісні обмеження відповідно до тих обставин, в яких відбувається рух. Друге – безпечна дорожня інфраструктура. Третє – невідворотний ефективний контроль. Четверте – інформаційні кампанії. Частина з них, як інформаційні кампанії, або безпечна дорожня інфраструктура, передбачають деякий часто тривалий час роботи над ним, а ще й надзвичайно велике капіталовкладення. Якщо говорити про дорожню інфраструктуру, це навіть не мільярди, це десятки і сотні мільярдів гривень. Проте, якщо ми говоримо про швидкісні обмеження і невідворотний ефект контролю, це знаходиться в полі регулювання. Тобто, це те, що може зробити парламент та уряд, ухваливши правильні рішення", – зазначив програмний директор ГО "Життя" Дмитро Купира.

Він наголосив, що ніде, кім Україна та РФ нема "абсурдних 20 кілометрів, які наступають від відсутності відповідальності після дозволеної швидкості".

Голова ГО "Матері дітей, які постраждали в ДТП", а також батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного хлопця, військовослужбовець 2-го Корпусу Національної гвардії України "Хартія" Олексій Глушич зазначають, що багато порушників після сплати штрафу та навіть позбавлення прав на керування продовжують їздити.

Купира вказує, що найчастіше призводять до трагедій "систематичне перевищення швидкості та інші небезпечні правопорушення, такі як порушення правил обгону, порушення переїзду пішохідного переходу, порушення переїзду на світлофори". "Систематичність таких порушень з якогось моменту мають призводити саме до позбавлення прав", – сказав він.

"За 10 років в Україні загинула (в ДТП – ІФ-У) така кількість населення, це понад 30 тисяч, як, наприклад, в Обухові або в Вишгороді. Тобто у нас просто ціле місто загинуло за 10 останніх років на дорозі, тому що тяжко дуже прийняти правильні рішення", – додав Купира.

Учасники заходу повідомили про початок збору підписів під петицією до президента із закликом винести питання смертності та травматизму на дорогах на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Автори петиції пропонують скасування або суттєве зменшення нештрафованого порогу перевищення швидкості, збільшення штрафів із диференціацією залежно від рівня перевищення швидкості, запровадження системи штрафних балів, можливість позбавлення права керування для систематичних порушників, посилення відповідальності за керування автомобілем після позбавлення водійського посвідчення, розширення систем автоматичної фіксації порушень, розвиток безпечної дорожньої інфраструктури, яка фізично змушує знижувати швидкість, проведення регулярних національних інформаційних кампаній щодо безпечної поведінки на дорогах.

Ініціатори кампанії закликають органи влади розпочати комплексну реформу безпеки дорожнього руху, оскільки лише поєднання сучасного законодавства, безпечної інфраструктури, автоматичного контролю, невідворотності відповідальності та системної просвіти здатне суттєво знизити смертність на українських дорогах.