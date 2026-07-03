ДТП забрали життя 12 тисяч українців з 2022, підвищення штрафів недостатньо – батьки загиблого в Києві 12-річного хлопця

Кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ майже сягнула кількості цивільних жертв війни, а кількість травмованих у ДТП перевищує кількість травмованих цивільних громадян від російських обстрілів майже втричі, зазначає Олександра Терлецька, мати 12-річного хлопця Григорія Глушича, який загинув 5 червня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Чоколівському бульварі в Києві.

"Люди пишуть про те, як загинули їхні близькі, їхні мами, їхні діти, їхні кохані чоловіки, дружини – не від російської агресії, навіть не від неї, а в цей час на дорогах, у ДТП, яких можна було уникнути, і яких цілком реально можна уникнути в майбутньому, я вірю в це. Це жахливі історії, це історії про п'яних за кермом, про людей, які після скоєного втікали, і яких до сих пір не знайшли… Це неприпустимі історії, це те, чого не має бути, це те, що я не бачу поряд з нами у майбутньому", – сказала Терлецька під час пресконференції "Смертність на дорогах – це питання національної безпеки: петиція до президента" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Учасники заходу повідомили про початок збору підписів під петицією до президента із закликом винести питання смертності та травматизму на дорогах на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Її автором став батько загиблого хлопця, військовослужбовець 2 Корпусу Національної гвардії України "Хартія" Олексій Глушич.

"Ми зареєстрували петицію на сайті президента про те, що вимагаємо системних змін. Не достатньо підвищити штрафи. Водії, як Павло Плешивцев (який скоїв ДТП, в якому загинув Григорій Глушич – ІФ-У), який мав 39 порушень тільки зафіксованих, так само будуть сплачувати підвищені штрафи, так само будуть тиснути на газ, так само будуть вбивати наших дітей", – сказав він.

За словами батька загиблого, в петиції міститься вимога системних змін. "В законопроєкті, який зареєстровано від влади, про грубі порушення майже нічого нема. Крім того, ми закликаємо в петиції карати системних порушників. Якщо людина робить це не вперше, не вдруге… то в неї треба відбирати права, людина має ходити пішки. А якщо людина раптом їздить без прав, а ми знаємо, що таке теж в нашій державі розповсюджена практика, тому що за їзду без прав просто штраф. Якщо людина їздить без прав, в неї треба відбирати автомобіль, її треба садити у в'язницю. Системні порушники мають розуміти, що штрафом не відбудешся", – наголосив Глушич.

Також автори петиції закликають до збільшення карної відповідальності, оскільки Плешивцеву "загрожує максимум 10 років, при тому, що кража котячого корму в магазині карається п'ятьма роками в'язниці". За совами батька загиблого, це неадекватна відповідальність.

"Для того, щоб дійсно в нас відбулися зміни і перестали гинути люди на дорогах, потрібна міжвідомча співпраця. Власне, саме тому петиція звертається до президента, щоб після того, як обговорити питання безпеки на дорогах на засіданні РНБО, кожен орган, кожне міністерство, кожна відповідна установа отримали певне завдання і відбувалася міжвідомча співпраця і міжсекторальна співпраця", – сказав він.

За даними Національної поліції, лише за перші п'ять місяців 2026 року на дорогах України загинули 911 людей, серед них – 52 дитини. За цей період сталося 8 256 ДТП із загиблими або травмованими, а загальна кількість постраждалих перевищила 10,4 тисячі осіб. Перевищення швидкості залишається головною причиною смертності на дорогах. Дитяча смертність за перші п'ять місяців року збільшилася на 15,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Мій син загинув через системне порушення правил дорожнього руху, яке не було зупинене вчасно. Ми не можемо повернути Григорія, але можемо зробити все, щоб інші сім'ї не переживали такої трагедії. Держава повинна навчитися зупиняти систематичних порушників до того, як вони заберуть чиєсь життя", – наголосив Глушич.

Автори петиції пропонують скасування або суттєве зменшення нештрафованого порогу перевищення швидкості, збільшення штрафів із диференціацією залежно від рівня перевищення швидкості, запровадження системи штрафних балів, можливість позбавлення права керування для систематичних порушників, посилення відповідальності за керування автомобілем після позбавлення водійського посвідчення, розширення систем автоматичної фіксації порушень, розвиток безпечної дорожньої інфраструктури, яка фізично змушує знижувати швидкість, проведення регулярних національних інформаційних кампаній щодо безпечної поведінки на дорогах.

Ініціатори кампанії закликають органи влади розпочати комплексну реформу безпеки дорожнього руху, оскільки лише поєднання сучасного законодавства, безпечної інфраструктури, автоматичного контролю, невідворотності відповідальності та системної просвіти здатне суттєво знизити смертність на українських дорогах.

Як повідомлялось, четверо людей загинули, в тому числі дитина, троє отримали травми в Києві в п'ятницю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Чоколівському бульварі в Києві, під час якої автомобіль виїхав на пішохідну частину вулиці та у підземний перехід. Водій також постраждав, він затриманий та перебуває під охороною у палаті лікарні; йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Встановлено, що на момент ДТП водій був тверезий, але з січня 2025 року його п'ять разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще п'ять штрафували за інші порушення правил дорожнього руху.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за автомобілем, що вчинив смертельну ДТП у п'ятницю на Чоколівському бульварі у Києві, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, з них переважна частина саме за перевищення швидкості, з них 18 – лише протягом минулого року. Він вважає, що ситуація, що склалась у покаранні порушників ПДР потребує серйозного реформування.