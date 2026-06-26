Інтерфакс-Україна
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14:10 26.06.2026

Українські збирачі брухту виступили за скасування заборони на експорт брухту з України

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Українські збирачі брухту виступили за скасування заборони на експорт брухту з України
Фото: Інтерфакс-Україна \ Олександр Зубко

Підприємства, що займаються операціями з брухтом чорних металів, виступили за скасування фактичної заборони на експорт брухту з України та запровадження квот на постачання цієї сировини до країн ЄС у розмірі 200 тис. тонн на рік.

Таку позицію представники бізнесу озвучили на пресконференції "Ринок брухту України: між потребами економіки та регуляторною невизначеністю" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Президент Української асоціації вторинних металів ("УАВтормет") Володимир Бублей зазначив, що виробництво сталі за 5 місяців поточного року скоротилося на 6%, споживання брухту – на 7,6%, до 604 тис. тонн. Через це країна втратила EUR60 млн валютної виручки, відповідно скоротилися надходження податків до державного бюджету.

За його словами, через заборону на експорт брухту впали ціни на брухт на внутрішньому ринку. Так, "Укрзалізниця" реалізовувала в поточному році брухт за ціною 5,5 тис. грн, тоді як у 2025 році середня ціна становила 8,5 тис. грн за тонну. При продажу 50 тис. тонн брухту "УЗ" втратила на кожній тонні 3 тис. грн.

"Споживачі зараз продають брухт на внутрішньому ринку по $160-165 за тонну, тоді як підприємці в ЄС платять $360 за тонну. Таким чином, ми втрачаємо в середньому $200", – констатував Бублей.

Він запропонував провести нараду на урядовому рівні, щоб розібратися із ситуацією на ринку та скласти баланс споживання брухту. Крім того, він вважає неправильними плани щодо підвищення ПДВ на операції з брухтом.

Генеральний директор ТОВ "Укрмет-Інвест" Сергій Вовк зазначив, що його компанія через фактичну заборону на експорт брухту звільнила 150 співробітників.

"Із 18 підрозділів залишилося 6, решта виставлені на продаж через мільйонні збитки. Раніше постачали на ринок 5-6 тис. тонн брухту, зараз – 2 тис. тонн. Галузь із заготівлі брухту відповідно скоротила відрахування до бюджету. Загалом держава втратила понад 500 млн грн надходжень до бюджету", – сказав Вовк.

Генеральний директор Групи компаній "УКРМЕТ" Владислав Клещинський зазначив, що після фактичного закриття експорту брухту галузь "зламалася".

"Ми закрили два термінали, порт і 10 майданчиків. Але не слід закривати галузь, коли немає можливості збувати продукцію на внутрішньому ринку. Компромісне рішення – запровадити експортну квоту в розмірі до 200 тис. тонн на постачання брухту до ЄС", – сказав Клещинський.

Директор із розвитку ТОВ "Миртен" Микола Климович звернувся до уряду: "Ми не вимагаємо пільг або допомоги – дайте нам можливість працювати в ринкових умовах".

Раніше глава "УАВтормет" Володимир Бублей заявляв, що в результаті запровадження з 1 січня поточного року нульової квоти на експорт брухту чорних металів брухтозаготівельна галузь втрачає свій потенціал, скорочує заготівлю сировини та змушена скорочувати працівників.

Як повідомлялося, брухтозаготівельні підприємства України у 2025 році збільшили вивезення брухту чорних металів на 45,3% порівняно з попереднім роком – до 448,685 тис. тонн із 293,190 тис. тонн. У грошовому вираженні вивезення брухту за 2025 рік зросло на 44,5% – до $131,927 млн із $91,311 млн. Експорт брухту в зазначений період формально здійснювався переважно до Польщі (75,42% постачань у грошовому вираженні), Греції (10,19%) та Італії (6,65%).

У зв’язку з різким зростанням вивезення стратегічної сировини з України Міністерство економіки ініціювало запровадження режиму ліцензування та квотування експорту брухту з установленням нульового обсягу квоти. Уряд запровадив нульову експортну квоту на 2026 рік на експорт брухту чорних металів.

Брухтозаготівельні підприємства України у 2024 році збільшили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком – до 293,190 тис. тонн із 182,465 тис. тонн. У грошовому вираженні вивезення брухту за рік зросло на 73,2% – до $91,311 млн із $52,723 млн.

Теги: #володимир_бублей #сергій_вовк #владислав_клещинський #микола_климович #металобрухт

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