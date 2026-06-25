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16:14 25.06.2026

Українцям в Криму слід бути обережними і пам'ятати про активність каральних органів окупантів – аналітик

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Українцям в Криму слід бути обережними і пам'ятати про активність каральних органів окупантів – аналітик
Фото: Інтерфакс-Україна \ Олександр Зубко

Громадянам України в окупованому Криму варто були обережними найближчими днями, допомагати Силам оборони і при цьому зберігати пильність, оскільки присутність каральних органів ворога на півострові не зменшується, зазначає військовий аналітик, полковник запасу, екс-офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов.

"Цим людям (мешканцям Криму, громадянам України, які мають проукраїнську позицію – ІФ-У) треба діяти по обставинах… Я би порадив громадянам бути обережними, в першу чергу допомагати нашим Силам оборони України, щоб ми могли здійснити якомога швидше цю операцію, а вона довго тривала, по вичавлюванню російських військ з території Криму і знищенню військових об'єктів на території Криму", – сказав Жданов під час дискусії на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він зазначив, що вже зараз можна спостерігати частковий вивід сухопутних військ чи інших військових формувань російських окупантів з території Криму, як для підсилення певних напрямків на лінії фронту, або переміщення інженерної техніки. "А от каральні органи, такі як ФСБ і Росгвардія, вони залишаються", – зазначив Жданов.

 

Теги: #репресії #крим #жданов #жданов_олег

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