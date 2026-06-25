Тука про транспортну блокаду Криму: думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде до логічного кінця
Повне транспортне блокування окупованого півострова Крим може бути досягнуте вже приблизно за два тижні, переконаний засновник та керівник волонтерської групи та БФ "Народний тил", ексголова Луганської обладміністрації (2015-16), ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016-19) Георгій Тука.
"На сьогодні так склались обставини, завдяки діям Збройних сил нашої Батьківщини, що найбільш слабкою ланкою (у окупантів – ІФ-У) є, без сумніву, український півострів Крим, і, мабуть, за останні півтора тижні приблизно стрімко послаблюються загарбані території, більшою мірою, все-таки, Донеччина, не стільки Луганщина, і в тому числі це відображається на стані забезпечення загарбників, які перебувають на території Дніпропетровщини і Запоріжжя. Мова іде про стрімкий процес руйнації шляхів тилового, в першу чергу, тилового забезпечення військ", – сказав Тука під час дискусії на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.
Він зазначив, що окупанти від безвиході окупанти будуть шукати якісь шляхи порятунку від ізоляції, в який опинились.
"Вони вдались в першу чергу до маскування вантажівок – вже є свідчення і відео, і фото, коли воєнні машини намагаються маскувати під цивільні вантажівки. Абсолютно логічно, що у відповідь, розуміючи це, ЗСУ почнуть атакувати будь-які вантажні автомобілі, які рухаються цією трасою. І це абсолютно логічно, і це вже зараз відбувається", – сказав ексголова Луганської обладміністрації.
Наступним кроком, до якого будуть вдаватись окупанти, на думку Туки, буде маскування військових перевезень під автобуси. "Я абсолютно переконаний в тому, що наші хлопці до таких кроків теж готові, і ми як суспільство маємо бути готовими, що на нас поллються з усіх небес звинувачення, як бендерівці і фашисти атакують бідне гражданське населення. Нас це не має абсолютно ніяким чином турбувати, бо йде війна на знищення, і ми боремось, врешті решт, за своє існування", – сказав він.
І останнім кроком, на думку ексчиновника, будуть спроби задіяння для перевезення вантажів легкових автомобілів.
"Тобто, в принципі, кінцевою точкою дій сил оборони має бути взагалі припинення, блокування будь-якого руху будь-якого автотранспорту цією трасою. Я переконаний, що нам це під силу. І я думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде в логічного кінця", – сказав Тука.
В Донецькій області, за його словами, завдяки вдалим діям Сил безпілотних систем також відбувається блокування руху автотранспорту, а також залізничного руху на окупованих територіях. "Коли там відбуваються подібні дії, які блокують рух воєнного, в першу чергу, транспорту та залізничного сполучення, це, в свою чергу, віддається позитивно на руйнації забезпечення тих підрозділів окупантів, які перебувають зараз на території і Запорізької, і Дніпропетровської областей", – розповів він.
"Як висновок бачимо, що все до того, що Збройні сили намагаються перетворити півострів Крим на острів", – резюмував Тука.