Тука про транспортну блокаду Криму: думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде до логічного кінця

Фото: Інтерфакс-Україна \ Олександр Зубко

Повне транспортне блокування окупованого півострова Крим може бути досягнуте вже приблизно за два тижні, переконаний засновник та керівник волонтерської групи та БФ "Народний тил", ексголова Луганської обладміністрації (2015-16), ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016-19) Георгій Тука.

"На сьогодні так склались обставини, завдяки діям Збройних сил нашої Батьківщини, що найбільш слабкою ланкою (у окупантів – ІФ-У) є, без сумніву, український півострів Крим, і, мабуть, за останні півтора тижні приблизно стрімко послаблюються загарбані території, більшою мірою, все-таки, Донеччина, не стільки Луганщина, і в тому числі це відображається на стані забезпечення загарбників, які перебувають на території Дніпропетровщини і Запоріжжя. Мова іде про стрімкий процес руйнації шляхів тилового, в першу чергу, тилового забезпечення військ", – сказав Тука під час дискусії на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він зазначив, що окупанти від безвиході окупанти будуть шукати якісь шляхи порятунку від ізоляції, в який опинились.

"Вони вдались в першу чергу до маскування вантажівок – вже є свідчення і відео, і фото, коли воєнні машини намагаються маскувати під цивільні вантажівки. Абсолютно логічно, що у відповідь, розуміючи це, ЗСУ почнуть атакувати будь-які вантажні автомобілі, які рухаються цією трасою. І це абсолютно логічно, і це вже зараз відбувається", – сказав ексголова Луганської обладміністрації.

Наступним кроком, до якого будуть вдаватись окупанти, на думку Туки, буде маскування військових перевезень під автобуси. "Я абсолютно переконаний в тому, що наші хлопці до таких кроків теж готові, і ми як суспільство маємо бути готовими, що на нас поллються з усіх небес звинувачення, як бендерівці і фашисти атакують бідне гражданське населення. Нас це не має абсолютно ніяким чином турбувати, бо йде війна на знищення, і ми боремось, врешті решт, за своє існування", – сказав він.

І останнім кроком, на думку ексчиновника, будуть спроби задіяння для перевезення вантажів легкових автомобілів.

"Тобто, в принципі, кінцевою точкою дій сил оборони має бути взагалі припинення, блокування будь-якого руху будь-якого автотранспорту цією трасою. Я переконаний, що нам це під силу. І я думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде в логічного кінця", – сказав Тука.

В Донецькій області, за його словами, завдяки вдалим діям Сил безпілотних систем також відбувається блокування руху автотранспорту, а також залізничного руху на окупованих територіях. "Коли там відбуваються подібні дії, які блокують рух воєнного, в першу чергу, транспорту та залізничного сполучення, це, в свою чергу, віддається позитивно на руйнації забезпечення тих підрозділів окупантів, які перебувають зараз на території і Запорізької, і Дніпропетровської областей", – розповів він.

"Як висновок бачимо, що все до того, що Збройні сили намагаються перетворити півострів Крим на острів", – резюмував Тука.