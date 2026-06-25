Сили оборони перехопили ініціативу на півдні та мають вікно можливостей до серпня – експерт
Вікно можливостей для Сил оборони України, щоб скористатися перевагами перехоплення військової ініціативи на півдні України, триватиме до серпня, переконаний військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України Олег Старіков.
"Зараз с допомогою Сил безпілотних систем здійснюються операції по відрізанню логістики в районі Чорномор'я і Приазов'я, щоб не дати забепечувати бойове і тилове постачання угрупування (окупаційних – ІФ-У) військ "Схід", яким командує генерал Іванаєв Збройних сил Російської Федерації – це противник – а також угрупування (окупаційних – ІФ-У) сил "Дніпро", яким командує генерал Теплинський, в районі Степногірська (селище Запорізької області – ІФ-У", – сказав Старіков під час дискусії на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.
За його словами, наразі Сили оборони України "на південному фланзі перехопили відповідну ініціативу, але є у військовій справі і військовому мистецтві час – який такий же матеріальний, як і сили, і засоби, і морально-психологічний стан особового складу".
"У нас є вікно можливостей для того, щоб провести операцію, півтора-два місяці. До серпня місяця противник зробить усе можливе, щоб протидіяти нашим ударам і протидіяти в малому повітрі. Тому, якщо ми будемо наносити удари цілеспрямовано, планово, масштабно, не розпилювати свої сили і засоби, а одночасно з роботою в малому повітрі, а також проводити наземні операції, є відповідний, я думаю, задум, який був утверджений вищим військово-політичним керівництвом, є шанс, що він буде реалізований", – додав Старіков.