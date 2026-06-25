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15:52 25.06.2026

Сили оборони перехопили ініціативу на півдні та мають вікно можливостей до серпня – експерт

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Сили оборони перехопили ініціативу на півдні та мають вікно можливостей до серпня – експерт
Фото: Інтерфакс-Україна \ Олександр Зубко

Вікно можливостей для Сил оборони України, щоб скористатися перевагами перехоплення військової ініціативи на півдні України, триватиме до серпня, переконаний військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України Олег Старіков.

"Зараз с допомогою Сил безпілотних систем здійснюються операції по відрізанню логістики в районі Чорномор'я і Приазов'я, щоб не дати забепечувати бойове і тилове постачання угрупування (окупаційних – ІФ-У) військ "Схід", яким командує генерал Іванаєв Збройних сил Російської Федерації – це противник – а також угрупування (окупаційних – ІФ-У) сил "Дніпро", яким командує генерал Теплинський, в районі Степногірська (селище Запорізької області – ІФ-У", – сказав Старіков під час дискусії на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За його словами, наразі Сили оборони України "на південному фланзі перехопили відповідну ініціативу, але є у військовій справі і військовому мистецтві час – який такий же матеріальний, як і сили, і засоби, і морально-психологічний стан особового складу".

"У нас є вікно можливостей для того, щоб провести операцію, півтора-два місяці. До серпня місяця противник зробить усе можливе, щоб протидіяти нашим ударам і протидіяти в малому повітрі. Тому, якщо ми будемо наносити удари цілеспрямовано, планово, масштабно, не розпилювати свої сили і засоби, а одночасно з роботою в малому повітрі, а також проводити наземні операції, є відповідний, я думаю, задум, який був утверджений вищим військово-політичним керівництвом, є шанс, що він буде реалізований", – додав Старіков.

 

Теги: #війна #ініціатива #старіков #сили_оборони

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