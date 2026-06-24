Міжнародний інститут свободи пропонує ліквідовувати корупцію через радикальне зменшення ролі держави в економіці

Міжнародний Інститут Свободи (ILI) презентував концепцію знищення корупції в Україні, яка ґрунтується на на аналізі провалів держави в економіці, функціонуванні моделі підприємницького зростання, а також висновків з досліджень економічної свободи, інституту приватної власності та принципів малої держави.

«Ми хочемо представити трохи інший погляд на те, як знищити корупцію в Україні. Якщо висловитися у двох словах, ми пропонуємо підхід, як знищити причини корупції, а не постійно боротися з їхніми наслідками», – заявив директор ILI Михайло Камчатний на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.

За його словами, презентована концепція має стати орієнтиром для органів влади, антикорупційної інфраструктури та громадянського суспільства, оскільки чинна модель переважно зосереджена на реагуванні на окремі корупційні епізоди, але не демонтує умови, за яких вони виникають.

У свою чергу, президент ILI Ярослав Романчук наголосив, що корупція є насамперед проблемою економічної політики, інститутів і теорії державного управління.

«Наш підхід відрізняється від традиційного тим, що ми зробили його на фундаменті теорії провалів держави. Без такого підходу будь-яка архітектура боротьби з корупцією перетворюється на постійний хронічний процес. Корупція стримує європейську інтеграцію України, інвестиції, захист права власності, обороноздатність і конкурентоспроможність країни. За словами Романчука, якщо Україна ставить за мету економічне зростання на рівні 6-7% на рік упродовж 15-20 років, то без системного усунення корупційних джерел досягти цього буде неможливо», – зазначив Романчук.

Експерт підкреслив, що вступ до Європейського Союзу сам по собі не гарантує автоматичного зникнення корупції. На його думку, Україна має враховувати, що корупційні ризики існують і в країнах ЄС, зокрема у сферах держзакупівель, державних інвестицій, регулювання, судової системи та взаємодії бізнесу з органами влади.

«Є точка зору, що коли ми будемо частиною Європейського Союзу, корупція автоматично зникне. Це не так. Вона не зникне, вона може лише перезавантажитися, якщо Україна не зробить власну домашню роботу. Серед ключових чинників корупції можна виділити надмірний розмір держави, високу частку державних видатків у ВВП, дискреційні повноваження чиновників, складне регуляторне середовище, податкові та митні пільги, нерівні умови для бізнесу, державну власність на активи та централізацію ресурсів», – додав Романчук.

Експерт наголосив, що в Україні держава через воєнні та невійськові видатки, регуляторне навантаження і транзакційні витрати фактично забирає надмірно велику частину ресурсів економіки, що, в свою чергу, стимулює бізнес і громадян шукати неформальні способи виживання.

«Джерела корупції об'єктивно вбудовані в модель держави загального інтервенціонізму. Це коли держава багато всього регулює, контролює і розпоряджається ресурсами. Саме на цій дискреції і виникають джерела корупції. Навіть якщо ми посадимо до в'язниці 30% депутатів і 70% міністрів, корупція не зникне, тому що її джерела залишаться. Важливо не те, яка людина очолює той чи інший орган, а яка система функціонування ресурсів у державі», – підкреслив Романчук.

Аналітики ILI пропонують покласти в основу антикорупційної стратегії глибоку політичну, інституційну, адміністративну та правову реформу. Йдеться, зокрема, про радикальне зменшення функцій держави, обмеження її комерційної ролі, посилення захисту права власності, демонополізацію, декриміналізацію економіки та створення універсальних і нейтральних правил для всіх учасників ринку.

«Нова держава з нашої точки зору – це верховенство права, особисті й політичні права та свободи, реформування системи державного управління і регулювання, а також декриміналізація економіки на фундаменті радикального зменшення держави в економіці. Нам не потрібні тільки формальні галочки. Нам потрібно їхати, а не шашечки. Коли ми лише копіюємо закони й нормативну базу з Європейського Союзу або країн ОЕСР, це не означає, що вони автоматично працюватимуть в українських умовах», – зазначив президент інституту.

Серед практичних рішень Романчук пропонує скорочення державних видатків після перемоги до рівня, який не створюватиме корупційної ренти, децентралізацію бюджетних ресурсів, спрощення митної та податкової системи, усунення пільгових режимів, обмеження державної власності та створення однакових правил конкуренції.

Михайло Камчатний, зі свого боку, наголосив, що презентована концепція є рамковим документом, який має змінити фокус суспільної дискусії про корупцію.

«Це ті маячки, на які можна орієнтуватися для того, щоб знищити корупцію в Україні. Концепція буде корисна насамперед для тих, хто займається боротьбою з корупцією, особливо для громадянського суспільства, щоб воно скоригувало свій фокус. Необхідно перейти від загальної риторики про боротьбу з корупцією до конкретних дорожніх карт у сферах, де держава створює найбільші корупційні стимули. Потрібно знищувати не наслідки, а причини та джерела корупції. Для цього під кожну рекомендацію в тій чи іншій сфері мають бути створені дорожні карти: що саме треба змінити, як зменшити вплив держави, як провести децентралізацію і як знизити корупційні явища», – сказав директор ILI.

Відповідаючи на запитання журналістів, Ярослав Романчук повідомив, що ILI планує представити концепцію Кабінету Міністрів, Офісу президента, НАБУ та іншим інституціям, пов'язаним із формуванням економічної та антикорупційної політики.

«Наша пропозиція буде надіслана до уряду, Офісу президента, НАБУ і всієї інфраструктури боротьби з корупцією. Ми не бачимо суперечності між нашими підходами і задекларованою метою зробити Україну країною з економікою близько трильйона доларів та зростанням понад 6% ВВП на рік», – зазначив він.

Романчук також відкинув тезу, що документ є лише ідеологічною декларацією. За його словами, концепція спирається на економічну науку, зокрема на підходи австрійської економічної школи, які ILI розглядає як основу моделі підприємницького зростання.

У підсумку представники Міжнародного інституту свободи заявили, що системне зменшення корупції в Україні можливе лише за умови зміни економічної моделі, обмеження функціоналу держави, захисту приватної ініціативи та формування рівних правил для бізнесу.

«Коли ми це зробимо, у нас буде швидше економічне зростання, більше інвестицій, а тіньова економіка не становитиме 50-55% ВВП. Треба системно підходити до цього явища, і тоді Україна буде найкращою країною для справжнього бізнесу», – резюмував Романчук.