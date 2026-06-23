Українські міжнародні перевізники потребують діалогу з владою та міжнародного правового захисту – учасники пресконференції

Українська транспортна галузь в умовах воєнного стану, дефіциту кадрів, блокувань кордонів і швидкої адаптації законодавства до норм ЄС потребує посилення професійного представництва інтересів перевізників, розвитку юридичної підтримки та збереження інституційної спроможності Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП). Про це заявили учасники пресконференції, присвяченої 35-річчю АсМАП України.

«Незважаючи на все, що відбувається в нашій країні, система МДП працює стабільно. Ми на п’ятому місці серед асоціацій, які працюють у системі гарантійної ланки. Якщо торік гарантійний фонд становив 170 млн грн, то сьогодні – 200 млн грн», – зазначив віцепрезидент АсМАП України Володимир Балін на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, вимоги IRU до гарантійного фонду становлять $3 тис. на учасника, тоді як частина перевізників очікує рівня $8 тис. Балін наголосив, що асоціація працює над фінансовою стійкістю та відстоює інтереси перевізників у питаннях бронювання працівників, взаємодії з ТЦК, перетину кордону водіями, недопущення неправомірного відключення від системи "Шлях" і запобігання рішенням, які можуть шкодити бізнесу.

«АСМАП має бути головним представником українських міжнародних автомобільних перевізників в Україні, в ЄС та інших міжнародних організаціях. Захист кожного перевізника має бути пріоритетом — незалежно від розміру компанії», – наголосив віцепрезидент АсМАП.

Він також повідомив, що подав заявку на участь у конкурсі на посаду президента АсМАП України.

«Маю досвід, знання та мотивацію для ефективного виконання обов’язків президента АсМАП України. Моя мета – посилення асоціації, яка має вплив, користується довірою та ефективно захищає кожного перевізника», – заявив Балін.

В свою чергу, Олександр Дереза, директор ТОВ "Транстемпо", яке близько 25 років працює на ринку міжнародних пасажирських перевезень, наголосив на важливості практичної підтримки перевізників із боку професійної асоціації.

«Є питання, які роками не вирішувалися і якими фактично ніхто не займався в процесі регулювання. Сьогодні АсМАП – це, мабуть, та "паличка-виручалка" для перевізників, яка представляє наші інтереси. Нові регуляторні вимоги, пов’язані з наближенням України до європейських процедур, часто створюють для бізнесу труднощі через недостатню підготовку механізмів їх практичного застосування. У таких ситуаціях перевізникам потрібна структура, яка може оперативно допомогти та донести позицію бізнесу до органів влади», – зазначив Дереза.

Голова відокремленого підрозділу ГО "Український транспортний союз" у Київській області Олег Сотніков заявив, що галузь перебуває в умовах швидкого реформування законодавства, тому потребує фахівців, здатних формулювати консолідовану позицію бізнесу та готувати альтернативні пропозиції до законопроєктів і урядових рішень.

«Україна швидко адаптує законодавство до законодавства Європейського Союзу. Держава трансформує законодавство, і транспортна галузь повинна мати людей, які здатні пояснювати, писати альтернативні проєкти законів і постанов Кабінету Міністрів», – наголосив Сотніков.

За його словами, у нинішньому потоці змін важливо працювати з профільним міністерством і парламентським комітетом ще на етапі підготовки документів.

«Володимир Балін – це людина, яка фактично акумулює побажання галузі й у профільному міністерстві, і в комітеті Верховної Ради з питань транспорту подає консолідовану позицію перевізників для покращення роботи галузі», – зазначив Сотніков.

Заступник директора з експлуатації ТОВ "Транс-Логістик" Сергій Кузьменко повідомив, що його компанія має парк понад 220 автомобілів, працює в міжнародному сполученні та на території України, а близько половини її автомобілів перевозять температурні вантажі. За словами перевізника, галузь переживає складні часи через війну, блокування кордонів, дефіцит кадрів та економічну нестабільність.

«АсМАП завжди була і є опорою для перевізників. Але сьогоднішні виклики змушують усіх нас перейти на новий рівень якісної, постійної і системної роботи », – додав Кузьменко.

Серед ключових проблем він назвав нові вимоги щодо режиму праці та відпочинку водіїв, які, на його думку, можуть створити ризики під час транспортування дорогих температурних вантажів.

«З 26 червня набувають чинності вимоги щодо режиму праці та відпочинку водія. Уявімо ситуацію: водій везе медикаменти на 120–150 млн грн і не має права ночувати в кабіні. Він залишає автомобіль із вантажем і їде в готель, але в Україні фактично немає достатньої інфраструктури, де можна безпечно залишити такий транспорт», – зазначив Кузьменко.

Він також звернув увагу на необхідність паритетних умов для українських перевізників на міжнародній арені та захисту від непропорційних штрафів. За його словами, компанія від початку року сплатила близько $12 тис. штрафів, частина з яких була пов’язана з технічними збоями GPS або незначними помилками в документах.

«Не спрацював GPS-сигнал або диспетчер допустив орфографічну помилку – і за кожен такий випадок ми отримували по $3 тис. штрафу. Це дуже суттєві покарання за речі, які, на мою думку, є мізерними», – наголосив представник "Транс-Логістик".

Кузьменко закликав до створення системи цілодобової міжнародної правової підтримки для перевізників, а серед інших проблем назвав цифровізацію АсМАП, популяризацію професії водія, участь у програмах підготовки жінок-водійок, контроль за можливим запровадженням платних доріг, стандарти для стоянок і сервісів для водіїв, перегляд обмежень руху вантажного транспорту через Київ та бронювання працівників.

Модератор пресконференції, політичний консультант, голова правління Інституту української політики Олексій Усачов наголосив, що українські перевізники історично були важливою частиною європейських торговельних і логістичних шляхів, а під час повномасштабної війни довели критичну роль для держави, армії та суспільства. За його словами, логістика стала одним із ключових чинників стійкості України під час евакуації людей, забезпечення військової логістики та доставки гуманітарної допомоги.

«Українські перевізники після початку повномасштабної війни показали свою ефективність і героїзм під час евакуації людей, забезпечення військової логістики і доставки гуманітарної допомоги. Це врятувало тисячі й десятки тисяч життів», – заявив Усачов.

Він підкреслив, що АсМАП потрібна не лише перевізникам, а й державі як інституція, що представляє український бізнес на міжнародній арені та забезпечує діалог між галуззю і владою. Водночас Усачов заявив про ризики послаблення асоціації та закликав профільне міністерство і правоохоронні органи контролювати ситуацію навколо підготовки до виборів керівництва організації.

«Я звертаюся до керівництва профільного міністерства і до правоохоронців, щоб вони тримали ситуацію на контролі та не допускали маніпуляцій, махінацій і фальсифікацій під час процесу обрання нового керівництва АсМАП», — наголосив Усачов.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Володимир Балін висловив сподівання, що міжнародні перевізники під час голосування зроблять вибір на користь розвитку асоціації, яка працюватиме "на кожного без винятку перевізника", а не на окрему групу осіб.