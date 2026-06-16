Бізнес проти планів "Укрзалізниці" значно підвищити тарифи на вантажні перевезення, що стане черговим ударом по економіці

Фото: Інтерфакс-Україна/Олександр Зубко

Основні промислові асоціації та об'єднання України виступають проти значного і необґрунтованого підняття "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення, що стане черговим ударом по економіці України.

Таку позицію представники бізнесу висловили на пресконференції "Тарифний удар по українській економіці: провідні галузі проти несправедливого підняття вантажних тарифів Укрзалізниці" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков констатував, що наразі ще не оприлюднений проєкт наказу про підвищення тарифів, але тема активно обговорюється. При цьому він підкреслив, що "Укрзалізниця" – це державна монополія, у її діяльності є корупційна. Компанія має працювати прозоро, і її діяльністю має опікуватись незалежний орган – Національна комісія з державного регулювання у сфері транспорту – про створення якого в Україні говорять вже 17 років.

"Ми сподіваємось, що рішення про підвищення тарифів буде прийняте об'єктивно. До того ж, вантажні перевезення були завжди прибутковими. Зокрема, операційний прибуток "Укрзалізниці" у 2024 році склав 20 млрд грн, у 2025 прибутковість залишилась, у цьому році також очікуємо на прибуткову роботу "Укрзалізниці". Хоча обсяг перевезень зменшується: з 315 млн тонн у 2021 році до 160 млн тонн у 2025 році", – сказав Каленков.

Він додав, що бізнес намагається вести конструктивний діалог з компанією. Зокрема, є проблема субсидіювання пасажирських перевезень, але не можна субсидіювати пасажирські перевезення за рахунок приватного бізнесу, вони повинні датуватися за рахунок бюджету. Хоча бізнес може вкласти свої кошти у підтримку.

"В "Укрзалізниці" є можливості підвищення ефективності за рахунок операційної діяльності. До того ж є можливість залучення зовнішніх запозичень, тоді як у приватного бізнесу наразі таких можливостей немає. То давайте вирішувати питання разом, а не "втіхаря" приймати рішення", – закликав глава "Укрметалургпрому".

Каленков додав, що за підсумками пресконференції буде підготовлено спільне відповідне звернення до уряду.

"Ми готові до підвищення тарифів максимум до 10%. І ефективність слід підвищувати самій "Укрзалізниці". Потрібна нормальна відкрита дискусія про ситуацію з перевезеннями", – резюмував він.

Голова Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Павло Качур констатував, що ситуація з перевезеннями набуває загрозливого характеру, і це загрожує не тільки певній галузі, а загалом економіки України.

"Ми підтримуємо підвищення тарифів, але виступаємо за об'єктивне підвищення. Слід прийняти виважені тарифи. У колапсі будь-якої галузі ніхто не зацікавлений!", – підкреслив Качур.

Голова "Укрцементу" запропонував ланку рішень, серед яких допуск приватної тяги до залізничних перевезень, бо, за його даними, до 50 потягів не знаходять локомотивів для перевезення. Також Качур звернув увагу на необхідність підвищення зарплат машиністам та працівникам "Укрзалізниці", необхідність вирішення проблеми пасажирських перевезень, особливо – приміських.

Він також висловився за прийняття антикризових заходів, необхідність оприлюднення планів "Укрзалізниця" – куди підуть кошти через підвищення тарифів.

"Ми за те, аби "Укрзалізниця" представила програму оновлення рухомого парку. Ми за затвердження індикаторів по доставці вантажів, щоб залізниця звітувала про це", – пояснив Качур.

Виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев підтримав пропозицію щодо тарифів та вирішення проблеми перехресного субсидіювання. Разом з тим, для підприємств феросплавної галузі, які розташовані у зоні активних бойових дій, є важливим питання вартості доставки вантажів.

"Ввід Марганця до Нікополя виросла вартість перевезення у п'ять разів. І це питання виживання наших підприємств", – сказав Кудрявцев.

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак висловив здивованість планами "Укрзалізниці" підвищити тарифи.

"Це чергова спроба "Укрзалізниці" підвищити вантажні тарифи: на 30% вже з серпня 2026 року і ще на 15% – з січня 2027 року. Тобто майже на 50%. Це повне нерозуміння реалій", – вважає Гусак, додавши, що основна проблема – хронічні збитки пасажирських перевезень. При цьому обсяг вантажних перевезень знижується: зараз через кожне підвищення тарифів підприємствам доводиться аби зменшувати перевезення, або переходити на інший транспорт, аби закриватись.

"В нинішній ситуації вважаємо слід впровадити мораторій на підвищення залізничних тарифів до завершення війни", – підкресли Гусак.

Президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Костянтин Салій констатував, що у розвинених країнах підвищення тарифів приймається після консультацій, і до цього питання завжди є підвищена увага.

"Підняття цін на 2-3% в ЄС викликає велике невдоволення громадян. А тут – відразу на 30%. І це буде ланцюгове підвищення цін – спочатку відчуємо ми, а потім споживачі", – прогнозує Салій, додавши, що "Укрзалізниця" може отримати підтримку за рахунок податків на землю, розвиток роздрібної торгівлі на вокзалах, в інших сферах, а не за рахунок підвищення тарифів. Слід оптимізувати чисельність апарату, оптимізувати видатки компанії. А перекладати свої проблеми на українців, на українські підприємства – невірний підхід, резюмував Салій.

Логіст з питань залізничних перевезень Промислово-будівельної групи "Ковальська" Оксана Нечай відзначила, що кожне підвищення собівартості для їхнього підприємства практично трагічно.

"Воно призведе до втрати клієнтів, а ми працюємо на внутрішньому ринку. І це призведе до падіння відрахувань до бюджету. Наступне підвищення також може відняти частину промисловості. І втрачаємо і ми, і "Укрзалізниця". Ми не проти підвищення, але воно має бути обґрунтованим, бо ми взаємозалежні", – сказала Нечай.

Виконавчий директор Національної асоціації видобувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак поінформувала про "зустріч без краваток" представників видобувної галузі минулого тижня, також було звернення до прем'єр-міністра, до Мінрозвитку, до Державної регуляторної служби з тим, аби не допустити збільшення ж/д тарифів.

"Ми перераховували негативні наслідки. При цьому в ЄС наразі увагу приділяють екології. А Україна йде у зворотному напрямку, переходячи на перевезення автотранспортом з залізничного через позицію Укрзалізниці", – відзначила Оринчак, запропонувавши у спільному зверненні за підсумками пресконференції вказати на необхідність йти з урахуванням СВАМ екологічним напрямком.