Інтерфакс-Україна
Пресконференції
20:53 11.06.2026

Ліцензії на продаж ліків поза аптеками отримали вже 12 ліцензіатів – Держлікслужба

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Ліцензії на продаж ліків поза аптеками отримали вже 12 ліцензіатів на 273 місця провадження діяльності в 19 областях України.

Про це під час круглого столу в агентстві "Інтерфакс-Україна" на тему "Ліки поза аптекою: перші підсумки, безпекові ризики та майбутнє фармацевтичного ринку" в четвер повідомив начальник відділу контролю та ліцензування господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби Андрій Долговський.

Він зазначив, що наразі "сформовано новий сегмент фармацевтичного ринку, який охоплює вже 19 областей України".

Зокрема, наразі відсутні ліцензовані місця провадження діяльності в шести областях України: в Луганській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській та Чернівецькій областях.

За словами Долговського, 12-м ліцензіатом стала мережа АЗС "Сокар".

Крім того, наразі ліцензії мають мережі ОККО, Укрнафта, яка має ліцензії на чотири суб'єкти господарювання, UPG, "БРСМ Нафта", а також компанія, яка планує встановити вендінгові автомати на умові оренди в одній з мереж.

Він також зазначив, що не всі компанії, які отримали ліцензію, вже розпочали провадження відповідної діяльності, "напевно вивчають далі, де безпечніше та найприбутковіше відкритися".

Долговський повідомив, що за першій місяці дії дозволу на продаж ліків поза аптеками найбільше заяв було подано на провадження такої діяльності в Києві, Київській та Львівській областях.

За його словами, "тенденція така, що вже ми маємо вісім місць провадження діяльності в Запорізькій області, два в Харківській області, одна мережа активно відкривається в Дніпропетровській області".

При цьому біля 40% місць провадження діяльності географічно відносяться до сіл та селищ.

"Зараз ситуація і з подачею заяв трошки призупинилася, тому що в нас є певні питання. Незважаючи на певні пом'якшення ліцензійних умов для АЗС, є певні питання, особливо в частині доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", – сказав він.

Матеріали круглого столу будуть опубліковані на головній сторінці агентства "Інтерфакс-Україна".

Теги: #ліки #аптеки #азс #пресконференція

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