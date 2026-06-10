Громадські діячі заявляють про ризик політичної дестабілізації Черкащини через можливе переформатування місцевих рад

Представники громадськості Черкаської області заявляють про ризик дестабілізації політичної ситуації в регіоні у зв’язку з можливими спробами переформатування місцевих рад і зміни політичного впливу на рівні громад.

Як повідомив політичний консультант, голова правління Інституту української політики Олексій Усачов, на Черкащині триває політичне протистояння, яке, на його думку, може перерости у затяжну кризу місцевого самоврядування. Він пов’язує ці ризики з діяльністю окремих політиків, які, за його словами, намагаються використовувати партійні механізми та процедуру відкликання депутатів для посилення власного впливу.

«Місцева боротьба між місцевими політиками може закінчитись тим, що великі міста і в цілому Черкаська область можуть отримати тривалу і важку політичну кризу», – заявив Усачов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За його словами, чинна політична система не дає виборцям достатніх механізмів контролю за депутатами після виборів. Усачов зазначив, що це стосується як місцевих рад, так і Верховної Ради. На його думку, в умовах воєнного часу та складної ситуації у парламенті окремі народні депутати можуть отримувати додаткові важелі впливу на центральну владу та використовувати їх для посилення позицій у регіонах.

«Ситуація навколо партійної структури "За майбутнє" у Черкаській області може призвести до відкликання частини депутатів місцевих рад, зміни більшостей, переформатування виконкомів і блокування роботи органів місцевого самоврядування. Переформатування більшостей шляхом застосування імперативного мандату, виключення одних депутатів і заведення інших може на тривалий час заблокувати роботу органів місцевого самоврядування і вилитись у довготривалу політичну кризу», – наголосив Олексій Усачов.

Активіст, ветеран російсько-української війни Сергій Розборський звернувся до жителів Умані та Черкаської області із закликом уважно стежити за політичними процесами в регіоні. Він заявив, що спроби одноосібного контролю над місцевою владою можуть негативно вплинути на роботу громади, комунальних підприємств і державних установ.

За його словами, особливу увагу на ситуацію мають звернути як виборці, так і представники політичних партій, які можуть бути втягнуті у процеси переформатування місцевих рад. Активіст наголосив, що як ветеран вважає неприпустимими спроби дестабілізації громад у час, коли країна веде війну.

«Я з першого дня пішов добровольцем на війну, став на захист, не думаючи, що зі мною буде. Багато хто віддав своє життя за те, щоб ми жили в цивільній правовій державі, щоб у нас було все по закону і справедливо», – зазначив він.

Громадська діячка, мати загиблого учасника АТО та дружина ветерана Ірина Рижак заявила, що ситуація навколо політичних процесів у Черкаській області має стати приводом для реагування державних органів. На її думку, проблема полягає не лише в окремих політиках, а й у слабкості судової системи, яка не завжди здатна давати належну правову оцінку діям публічних осіб.

«Ситуація, що склалась має стати прецедентом зупинки зла», – заявила Рижак.

Вона наголосила, що громадянське суспільство, журналісти та антикорупційні організації вже неодноразово привертали увагу до діяльності політиків, щодо яких існує суспільний запит на перевірку. Водночас, за її словами, без ефективної роботи судів і правоохоронних органів такі кейси не отримують належного завершення.

Підсумовуючи дискусію, Олексій Усачов повідомив, що найближчим часом очікується з’їзд партії "За майбутнє" у Черкаській області, після якого, на його думку, можуть розпочатися процеси відкликання депутатів на місцевому рівні. Він закликав правоохоронні органи, журналістів-розслідувачів, політичне керівництво держави та місцеві громади уважно стежити за розвитком ситуації.

Учасники пресконференції також наголосили, що політичні конфлікти на місцевому рівні в умовах війни можуть створювати додаткові ризики для стабільності громад, ефективності управління та довіри громадян до державних інституцій.