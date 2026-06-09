Україна має одночасно інтегруватися в існуючі моделі безпеки та створювати оборонні союзи – експерт

Керівник фонду "Відкрита політика", екс-міністр молоді і спорту України (2014-2019рр) Ігор Жданов наголошує на необхідності для України одночасно як вступати в існуючі трансформовані моделі безпеки, так і створювати нові оборонні союзи з іншими країнами.

"Україна повинна рухатися двома шляхами. Вона повинна намагатися інтегруватися в існуючі чи трансформовані моделі безпеки в Європі, а також заключати саме безпекові договори, не ті, які формально передбачають якусь допомогу, а ті, які передбачають мілітарну участь країн на полі бою, дійсні оборонні союзи – коли, наприклад, ми уклали з Британією, напали на Британію, ми воюємо з британцями, а напали на Україну, значить, британці воюють з нами", – сказав Жданов під час презентації експертної доповіді "Рух України до ЄС: зовнішні виклики і внутрішні проблеми" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Доповідь підготовлена Громадською радою при МЗС України за підтримки Фонду Ганнса Зайделя.

В документі наголошується, що "у стратегічному плані повномасштабна інтеграція України до ЄС, з одного боку, є важливою гарантією безпеки нашої країни, захисту її національної державності і суверенітету, а з іншого – приєднання України до Євросоюзу зміцнює його оборонний потенціал і геополітичну вагу, вплив і авторитет на світовій арені".

Керівник "Відкритої політики" висловив переконання, що Україна повинна пов'язати свої безпекові зобов'язання з Європейським союзом з процесом євроінтеграційного процесу України.

"І не можна застосовувати однакове правило, як вони кажуть, до країн, які знаходяться не в однакових умовах. Жодна з балканських країн і жодна країна, яка вступала до ЄС, не воювала під час процедури вступу. Тому говорити, що всі повинні бути в однакових умовах, це абсолютно просто. Сказати нам відверто, що ви ніколи не будете членами ЄС. Тоді ми будемо робити свої висновки щодо забезпечення безпеки Європи, що ми сьогодні вже реально робимо", – сказав він.

Експерт також констатував, що діючий президент США Дональд Трамп зміщається до комерціалізації зовнішньої політики. "Це призводить до кардинальних змін на зовнішній арені, до зростання напруженості між США і союзниками", – наголосив Жданов.

В експертній доповіді констатується, що відносини України та США мають "нестабільний та важко прогнозований характер".

"Важливими завданнями української дипломатії на американському напрямі є, по-перше, утримання прагматичного діалогу і комунікацій з адміністрацією Білого дому на різних рівнях. По-друге, збереження участі США у переговорному процесі з одночасним зміцненням впливу і ролі Європи у переговорах. Просування єдиної консолідованої європейської позиції щодо справедливих умов для завершення війни і надійних гарантій безпеки. Третє – забезпечення стабільного постачання американської зброї та техніки за рахунок коштів європейських партнерів. Четверте – залучення американських інвестицій у передові оборонні підприємства України, доступ до новітніх американських технологій. П'яте – сприяння розвитку економічного співробітництва, у т.ч. в рамках Американо-українського інвестиційного фонду", – йдеться в документі.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=IrFiQnX_dYQ