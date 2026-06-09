Україна вже стала одним із ключових елементів нової архітектури безпеки в Європі – голова Громадської ради при МЗС

Європа і весь світ вступають в епоху геополітичної конкуренції, і Україна стає невід'ємною складовою нової європейської системи безпеки, зазначає керівник Всеукраїнської громадської ліги Україна-НАТО, голова Громадської ради при МЗС України Сергій Джердж.

"Українські сили оборони фактично захищають не лише Україну, а й східний фланг Європи. Україна робить свій внесок у формування майбутньої оборонної європейської архітектури. Це наш унікальний досвід ведення сучасної війни, розвиток безпілотних технологій, кібербезпека, цифрове управління військами, військова медицина – це все становить значну цінність для європейських партнерів. Також важлива інтеграція оборонного сектору українського до загальноєвропейських програм безпеки, участь у спільному фінансуванні", – сказав Джердж під час презентації експертної доповіді "Рух України до ЄС: зовнішні виклики і внутрішні проблеми" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Доповідь підготовлена Громадською радою при МЗС України за підтримки Фонду Ганнса Зайделя.

У ній зазначається, що перспективними напрямами кооперації національного оборонно-промислового комплексу з європейськими партнерами є розгортання в країнах Європи мережі експортних центрів українських оборонних технологій, запровадження спільного виробництва в рамках масштабної програми Drone Deal, відкриття в Україні європейськими оборонними компаніями центрів досліджень і розробок і паралельно запуск спільних виробництв українських безпілотників на території країн ЄС, запровадження спільних проєктів в рамках багатонаціональної коаліції у сфері оборонного забезпечення, реалізація програм Єврокомісії та Міноборони України у сфері інвестування в інноваційні та проривні технології.

"Попри складну ситуацію всередині НАТО, для України має важливе значення зміцнення партнерства з Альянсом. Зокрема, ідеться про: поглиблення військової інтеграції та розширення участі України в оперативному плануванні НАТО; впровадження програми модернізації сектору безпеки України під стандарти НАТО, яка передбачатиме спільні навчання, трансформацію управління військами, розвиток оборонних технологій, кіберзахист тощо; задіяння інструментів фінансової та матеріально-технічної підтримки України – трастового фонду або механізму у межах Ради Україна – НАТО", – йдеться в документі.

Джердж додав, що в епосі геополітичної конкуренції ключовими факторами впливу стають безпека, технологічний суверенітет, енергетична незалежність, контроль над критичними ресурсами і, найголовніше, здатність до швидкої мобілізації оборонного потенціалу.

"Тому стратегічна автономія Європейського Союзу – це не лише умова зміцнення Європи, але й необхідна передумова довгострокового миру та стабільності на континенті… Водночас сама Україна стала одним із ключових елементів нової архітектури безпеки в Європі. Тому майбутнє України та майбутнє Європи, на що наголошували експерти, яких ми з вами опитували, це майбутнє є спільним стратегічним проєктом для об'єднаної Європи, в рамках якої і є Україна", – сказав він.

Експерт зазначив, що російсько-українська війна внесла певні корективи в систему європейської безпеки, зокрема, продемонстрували свою неспроможність старі моделі безпеки, засновані на економічній взаємозалежності та політиці компромісів з авторитарними державами.

"Тому Європейський Союз поступово перетворюється з економічного об'єднання на самостійний геополітичний та безпековий центр сили. Сьогодні питання оборони, військової промисловості, кіпербезпеки, стратегічної стійкості стають такими ж важливими, як і спільний ринок, і спільна валюта", – наголосив Джердж.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IrFiQnX_dYQ