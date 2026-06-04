Військової загрози для України з боку Білорусі нема, Лукашенко транслює російські наративи – експерти

Вірогідність вторгнення на територію Україні з боку Білорусі близька до нуля, зазначає військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак, коментуючи нещодавні заяви Олександра Лукашенка щодо України.

"Я знову закликаю аудиторію не панікувати. Важливо спостерігати, важливо дивитися і розуміти, що така агресія, вона може бути, але її вірогідність близька до нуля і не варто псувати життя всім нам, і європейським нашим друзям, постійно очікуючи цієї загрози 24/7. Треба бути готовим, але не давати зайвий привід Російській Федерації і Білорусі підживлювати ці страхи", – сказав Ступак під час пресконференції "Посилення ворожих наративів про, нібито, небажання Президента України завершувати війну і "провокування" Білорусі" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

При цьому він зазначив, що на території Білорусі заплановані і час від часу проводяться військові навчання, але білоруська армія "вона дійсно з точки зору досвіду ніяка" і жодного разу не брала участь у бойових діях.

У свою чергу політолог, правозахисник Олексій Буряченко стверджує, що Білорусь і сам Лукашенко не є суб'єктними сама Білорусь перебуває у фактичній окупації РФ і тому "у говорити, як на мене, навіть не зовсім коректно, що щось там транслюється з боку Білорусі", а Лукашенко насправді транслює російські пропагандистські наративи. З іншого боку, за його словами, в Білорусі є серйозна занепокоєність або навіть страх, "що Путін втягує Білорусь у війну, при чому робить це абсолютно свідомо і цілеспрямовано". У той же час політолог наголошує, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

"Абсолютно очевидно, якщо, скажімо, дійде, дійсно, до військової ескалації з боку Російської Федерації через територію Білорусі в напрямок країн ЄС і НАТО, то Білорусі буде точно не добре. В тому числі, якщо буде здійснення військової провокації в напрямок України. Принаймні, ми до цього готові максимально. Президент України Володимир Зеленський провів відповідну ставку на підставі інформації силовиків і розвідників. Відповідні рекомендації були роздані військовим і правоохоронцям про посилення фортифікації на кордоні з Білорусі… Тобто, Україна активно і системно готується до можливих провокацій військових з боку Білорусі", – сказав Буряченко.

Політолог, кандидат філософських наук Максим Плешко зазначає, що Лукашенко з самого початку війни завжди був тісно вплетений в мережу трансляцій російських наративів і російської пропаганди, і його останні заяви можуть вказувати на проблеми, які виникли у російської армії.

"Кожного разу, коли російська армія має проблемні моменти по фронту, має певні загрози, кожного разу в Білорусі починаються або якісь військові навчання, або якісь інші заходи, і Лукашенко вилазить і знову починає щось говорити… Ця вся кампанія, вона в тому числі і на російську аудиторію спрямована, тому що не може Путін повторювати постійно одне і те саме, йому треба хтось на підспівку, і цією підспівкою є Лукашенко, тому що ця теза про те, що Україна не бажає припиняти війну, вона є наріжною в російській пропаганді. Тому Лукашенко її транслював, і зараз продовжив це транслювати", – сказав він.

Політолог констатував, що в поточній ситуації РФ "має серйозні проблеми на фронті, тому що ми починаємо вигравати цю війну, і заяви Лукашенка хоч якось намагаються виправдати і вирівняти цю ситуацію".

Політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда зазначив, що Білорусь перетворилася на сприятливий майданчик для розвитку російської агресії, але наголосив, що "свідомий того, що не буде повторення ситуації лютого 2022 року, коли в межах навчання біля 30 тисяч російських військ стали ударним угрупованням для натиску на Київ".

"Стосовно ситуації в самій Білорусі, то, як на мене, Путіну сьогодні вигідніше, щоб працював білоруський цех російського оборонно-промислового комплексу, ніж використовувати білорусів безпосередньо для вторгнення. Та й сам Лукашенко, я думаю, добре розуміє, що оскільки в країні проживають ще сотні тисяч учасників білоруських протестів 2020 року, організовувати мобілізацію йому просто страшно. І це, відповідно, потребує від нього постійної еквілібристики. Останній прояв цієї еквілібристики, він був в асиметричній відповіді на заяву Роберта Мадяра Бровді про те, що є 500 визначених цілей на території Білорусі", – сказав він.

Соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії Дмитро Громаков зазначає, що Білорусь із буферної держави, якою її раніше позиціонував Лукашенко, перетворилася на повноцінний плацдарм РФ, який вже був використаний в агресії проти України і зараз готується до використання проти країн Балтії і НАТО, і саме тому намагання легалізувати цю агресію спонукає білоруського лідера звинувачувати і Україну, і військово-політичне керівництво України в якихось агресивних намірах.

При цьому він наголосив, що проліт російських дронів над територією Білорусі вказує на те, що Лукашенко "не контролює вже не тільки територію своєї держави, але й повітряний простір над своєю державою", що, разом с порушенням Лукашенком статті Конституції Білорусі, згідно якої Білорусь не може бути використана для агресії проти третіх країн, свідчить про те, що Конституція Білорусі на сьогодні вже не діє.

"І саме тому ми повинні сконцентруватися сьогодні на позиціонуванні Білорусі, як території, яка втратила суверенітет і є загрозою для всіх сусідніх країн, яка випадає за норми міжнародного права, яка може дозволити собі ніяк не реагувати і ніяк не слідувати цим нормам, і поставити питання про те, що ми будемо з цією територією, яка управляється незрозуміло ким, робити надалі… І в цьому питанні позиція білоруських демократичних сил повинна стати тим стовпом, на який ми можемо опиратися, при налагоджуванні діалогу з білорусами, які залишаються сьогодні на території Білорусі, і можуть стати тим центром зв'язку або донесення білоруської позиції до міжнародної спільноти", – сказав Громаков.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FDi9XhmBYeQ