Головний виклик євроінтеграції України – впровадження стандартів ЄС на місцях – дослідження

Україна вже суттєво просунулась у наближенні законодавства до стандартів ЄС, однак головною проблемою залишається практичне впровадження реформ на місцях, йдеться в результатах комплексного аналітичного дослідження "Вступ України до ЄС на практиці: галузева гармонізація, регіональне впровадження та сприйняття громадськості", яке провела ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС".

"Ми з вами маємо неймовірну підтримку європейської інтеграції на рівні 83% населення… Тепер нам потрібно перевести цю емоційну підтримку у свідому… І ми маємо максимально об'єднати всі зусилля і громадських організацій, урядовців, парламентів щоб перетворити всі ці гасла і євроінтеграційні прориви на реальні досягнення, які будуть відчутні в щоденному житті", – наголосила на презентації результатів у агентстві "Інтерфакс-Україна" у Києві у середу Климпуш-Цинцадзе голова парламентського комітету з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, підтримка 83% населення євроінтеграційного курсу України наразі насамперед пов'язана з безпековим вибором і має відбиток воєнного часу, а для подальшої реалізації курсу євроінтеграції потрібно працювати більш активно.

"Цей кредит довіри суспільства до європейської інтеграції теж має певний термін придатності. Це не просто кредит довіри, це мандат на результат", – наголосила глава комітету.

Експертка з питань ефективного місцевого самоврядування Мережі "АНТС" Юлія Вусенко зазначила, що наразі практики Європейського Союзу найшвидше впроваджуються в громадах, де вони допомагають виживати та відновлюватися під час війни: найкраще працюють реформи, які допомагають виживати в умовах війни: енергетична децентралізація, підтримка ветеранів, ВПО та соціальні сервіси.

Дослідження охопило вивчення провадження європейських реформ у п'яти сферах: енергетики, соціальної політики та зайнятості, підприємництва і промислової політики, судової влади та основоположних прав, а також юстиції, свободи та безпеки.

Автори дослідження відмічають, що найбільший прогрес зафіксовано в енергетиці, зокрема завдяки синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E та розвитку автономних джерел живлення у громадах. У більш ніж половині громад на Західній Україні та в третині громад інших регіонів є автономні джерела енергії для критичної інфраструктури.

Водночас у соціальній політиці, судовій реформі, сфері безпеки та підприємництва зберігається розрив між ухваленням законів і їх реальною реалізацією.

Так у сфері соціальної політики лише 52% респондентів оцінюють кейс-менеджмент для ветеранів як ефективний, тоді як 42% вказують на брак адаптованих робочих місць для осіб з інвалідністю. Серед позитивних змін респонденти називали соціальне таксі, виїзну допомогу, підтримку ВПО.

В той же час, за даними дослідження, 60% місцевих посадовців не знали про існування у своїх громадах пов'язаних із вступом до ЄС планів відновлення. Для багатьох громад "євроінтеграція" означає перш за все доступ до грантів, а не системну регуляторні зміни, вважають автори дослідження.

Щодо судочинства та права, то здебільшого судова реформа сприймається як загальнодержавне питання, а не місцеве. Найпомітніший прогрес, який зазначають у громадах – цифровізацію судових послуг. Думки щодо ефективності місцевих антикорупційних заходів розділилися: майже однакова кількість опитаних вважає їх ефективними та неефективними.

Муніципальна поліція і поліцейські офіцери громади оцінюються позитивно. Водночас зберігається недовіра до поліції, посилена спільними патрулями з ТЦК. Більшість громад приймають ВПО та загалом інтегрують їх у місцеве життя.

Головний висновок дослідження, якій озвучили на презентації – Україна вже рухається у напрямку стандартів ЄС, але для успішної інтеграції потрібне не лише ухвалення законів, а й сильні громади, здатні реалізовувати ці зміни на практиці.

Методологія проведення дослідження – поєднання юридичного аналізу та соціологічного дослідження. Зокрема, автори вивчили п'ять з шести переговорних розділів ЄС, провели 11 глибинних інтерв'ю з представниками громад та онлайн-опитування серед 299 респондентів, переважно посадовців місцевого самоврядування.

