Інтерфакс-Україна
Пресконференції
23:53 27.05.2026

Головний виклик євроінтеграції України – впровадження стандартів ЄС на місцях – дослідження

3 хв читати

Україна вже суттєво просунулась у наближенні законодавства до стандартів ЄС, однак головною проблемою залишається практичне впровадження реформ на місцях, йдеться в результатах комплексного аналітичного дослідження "Вступ України до ЄС на практиці: галузева гармонізація, регіональне впровадження та сприйняття громадськості", яке провела ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС".

"Ми з вами маємо неймовірну підтримку європейської інтеграції на рівні 83% населення… Тепер нам потрібно перевести цю емоційну підтримку у свідому… І ми маємо максимально об'єднати всі зусилля і громадських організацій, урядовців, парламентів щоб перетворити всі ці гасла і євроінтеграційні прориви на реальні досягнення, які будуть відчутні в щоденному житті", – наголосила на презентації результатів у агентстві "Інтерфакс-Україна" у Києві у середу Климпуш-Цинцадзе голова парламентського комітету з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, підтримка 83% населення євроінтеграційного курсу України наразі насамперед пов'язана з безпековим вибором і має відбиток воєнного часу, а для подальшої реалізації курсу євроінтеграції потрібно працювати більш активно.

"Цей кредит довіри суспільства до європейської інтеграції теж має певний термін придатності. Це не просто кредит довіри, це мандат на результат", – наголосила глава комітету.

Експертка з питань ефективного місцевого самоврядування Мережі "АНТС" Юлія Вусенко зазначила, що наразі практики Європейського Союзу найшвидше впроваджуються в громадах, де вони допомагають виживати та відновлюватися під час війни: найкраще працюють реформи, які допомагають виживати в умовах війни: енергетична децентралізація, підтримка ветеранів, ВПО та соціальні сервіси.

Дослідження охопило вивчення провадження європейських реформ у п'яти сферах: енергетики, соціальної політики та зайнятості, підприємництва і промислової політики, судової влади та основоположних прав, а також юстиції, свободи та безпеки.

Автори дослідження відмічають, що найбільший прогрес зафіксовано в енергетиці, зокрема завдяки синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E та розвитку автономних джерел живлення у громадах. У більш ніж половині громад на Західній Україні та в третині громад інших регіонів є автономні джерела енергії для критичної інфраструктури.

Водночас у соціальній політиці, судовій реформі, сфері безпеки та підприємництва зберігається розрив між ухваленням законів і їх реальною реалізацією.

Так у сфері соціальної політики лише 52% респондентів оцінюють кейс-менеджмент для ветеранів як ефективний, тоді як 42% вказують на брак адаптованих робочих місць для осіб з інвалідністю. Серед позитивних змін респонденти називали соціальне таксі, виїзну допомогу, підтримку ВПО.

В той же час, за даними дослідження, 60% місцевих посадовців не знали про існування у своїх громадах пов'язаних із вступом до ЄС планів відновлення. Для багатьох громад "євроінтеграція" означає перш за все доступ до грантів, а не системну регуляторні зміни, вважають автори дослідження.

Щодо судочинства та права, то здебільшого судова реформа сприймається як загальнодержавне питання, а не місцеве. Найпомітніший прогрес, який зазначають у громадах – цифровізацію судових послуг. Думки щодо ефективності місцевих антикорупційних заходів розділилися: майже однакова кількість опитаних вважає їх ефективними та неефективними.

Муніципальна поліція і поліцейські офіцери громади оцінюються позитивно. Водночас зберігається недовіра до поліції, посилена спільними патрулями з ТЦК. Більшість громад приймають ВПО та загалом інтегрують їх у місцеве життя.

Головний висновок дослідження, якій озвучили на презентації – Україна вже рухається у напрямку стандартів ЄС, але для успішної інтеграції потрібне не лише ухвалення законів, а й сильні громади, здатні реалізовувати ці зміни на практиці.

Методологія проведення дослідження – поєднання юридичного аналізу та соціологічного дослідження. Зокрема, автори вивчили п'ять з шести переговорних розділів ЄС, провели 11 глибинних інтерв'ю з представниками громад та онлайн-опитування серед 299 респондентів, переважно посадовців місцевого самоврядування.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=wtlv6U107kY&source_ve_path=NzY3NTg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Finterfax.com.ua%2F

Теги: #дослідження #євроінтеграція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 27.05.2026
Саміт міст та регіонів Карпатської ініціативи може пройти восени у Трускавці

Саміт міст та регіонів Карпатської ініціативи може пройти восени у Трускавці

15:02 22.05.2026
Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

09:45 22.05.2026
Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції

Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції

16:57 21.05.2026
Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

10:00 19.05.2026
Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

09:43 19.05.2026
Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

Україна готова до відкриття кластерів на шляху в ЄС – Жовква

16:33 17.05.2026
За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

18:27 12.05.2026
Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

16:42 12.05.2026
Майже 70% учителів задоволені вибором професії – дослідження ЮНЕСКО

Майже 70% учителів задоволені вибором професії – дослідження ЮНЕСКО

14:38 11.05.2026
Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Інтеграція до ЄС не може зводитися лише до ухвалення законів – голова профільного комітету Ради

Бюджетний кодекс не враховує особливості функціонування прифронтових громад, уряду варто звернути на це увагу – думка

Втрати бюджетів громад для 77% респондентів пов'язані з обмеженими повноваженнями в адмініструванні податків – дослідження

РФ у 2026 році посилила дезінформацію через ШІ, медіа та мережі проксі-ресурсів – експерти

Україна може інтегрувати країни Затоки та Південного Кавказу в оновлені європейські контури безпеки – експерт

Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті їх технічний стан

В Україні презентували нову модель початкової освіти для дітей війни

Активісти медсестринства заявляють про критичний брак кадрів та недофінансування медпослуг з медсестринського догляду

Питання блокування "Нафтогазом" рахунків ТКЕ потрібно вирішити на законодавчому рівні – нардеп Кучеренко

Механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень запрацює влітку – голова ДІАМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА