Інтеграція до ЄС не може зводитися лише до ухвалення законів – голова профільного комітету Ради

Справжня інтеграція до Європейського Союзу не може зводитися лише до ухвалення законів чи декларативних рішень, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Нам треба відійти від того, щоб асоціювати ухвалення закону з євроінтеграцією. Закон сам по собі ще не є реформою. Навіть ідеальний закон не працюватиме без підготовлених людей, без інституційної спроможності та без реального впровадження на рівні громадянина. Якщо закон залишається просто ухваленим актом, який не змінює життя людей, – це така собі "євроінтеграція на вітрині". Саме тому надзвичайно важливо, щоб люди розуміли, як ті чи інші зміни впливають на їхнє життя, що вони їм дають і чому ці реформи важливі", – сказала Климпуш-Цинцадзе на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу під час презентації аналітичного дослідження "Вступ України до ЄС на практиці: секторальна гармонізація, регіональна імплементація та суспільні настрої", організованого Мережею захисту національних інтересів "АНТС".

Вона також наголосила, що підтримка європейської інтеграції в українському суспільстві значною мірою базується на безпековому виборі в умовах війни, однак цей кредит довіри не є безмежним.

"Кредит довіри суспільства до євроінтеграції має певний термін придатності – це мандат на результат. Ігнорувати цей мандат і не досягати реальної євроінтеграції – як мінімум злочинно. Ми маємо об'єднати зусилля громадянського суспільства, парламентарів та міжнародних партнерів, щоб перетворити всі ці прориви у відносинах з ЄС на реальні досягнення для людей – особливо на тлі війни", – зазначила народна депутатка.

За словами експертки з питань ефективного місцевого самоврядування Мережі "АНТС" Юлії Вусенко, реальна євроінтеграція неможлива без впровадження законодавчих змін у повсякденному житті.

"Сьогодні дуже важливо, щоб євроінтеграція не залишалася лише процесом ухвалення законів. Реальна інтеграція в ЄС починається тоді, коли громади, бізнес і державні інституції здатні впроваджувати ці зміни у повсякденному житті. Саме тому нам потрібна не лише формальна гармонізація законодавства, а й посилення інституційної спроможності, професійних кадрів та фінансової стійкості громад", – зазначила Вусенко.

На думку керівниці команди Програми Polaris, уповноваженої SALAR International в Україні Сусанни Делланс, євроінтеграція стає успішною, коли місцеве самоврядування отримує ресурси, відповідальність і розуміння своєї ролі у системі змін.

"Коли ми говоримо про євроінтеграцію, я говоритиму саме про громади, адже саме там реформи перетворюються на щоденну практику – або не перетворюються. Шведський досвід показав, що самого ухвалення законодавства недостатньо. У Швеції після вступу до ЄС у 1995 році система почала реально працювати лише тоді, коли муніципалітети отримали ресурси та усвідомили свою роль у цих процесах. Близько 70% законодавства ЄС втілюється саме на місцевому рівні. Тому важливо, щоб у цьому "поїзді" були всі рівні врядування", – наголосила Делланс.

Директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук звернув увагу на суперечності між чинною системою планування в Україні та реальними підходами Європейського Союзу до фінансування розвитку громад. За його словами, надмірне ускладнення процедур і відсутність орієнтації на вирішення конкретних проблем вже сьогодні гальмують доступ громад до європейських ресурсів.

"Українське законодавство десь випереджає реальне життя, а десь вже починає його гальмувати. Для місцевого самоврядування була сформована система планування розвитку, яка відповідала європейським стандартам. Але далі ми створили ще складнішу систему – концепції інтегрованого розвитку, програми комплексного відновлення, перспективні плани публічного інвестування. І тепер ця система вже не відповідає підходам європейського фінансування. ЄС не фінансує просто будівництво школи чи каналізації – Європейський Союз фінансує вирішення проблеми. А в нас все навпаки", – сказав Ткачук.

Він також підкреслив, що для отримання європейських коштів Україні недостатньо лише адаптувати законодавство – необхідно змінити сам підхід до управління та мислення.

"Ключове завдання сьогодні – подивитися, як всю інституційну систему замкнути на прискорене економічне зростання. В Україні бракує ресурсів, а потреби величезні. Частково це може бути вирішено за рахунок європейських грошей. Але щоб їх отримати, треба діяти за європейськими правилами і, що найголовніше, – перепрошити психологію: думати по-європейськи та брати за основу європейські пріоритети. Інакше цих грошей ми не отримаємо", – підсумував він.

За словами голови Гатненської громади та керівника Київського обласного відділення ВАО ТГ Олександра Паламарчука євроінтеграція – це не лише про нові можливості, а й про готовність суспільства та бізнесу працювати за прозорими правилами та нести спільну відповідальність.

"Коли ми станемо частиною Європейського Союзу, всі мають розуміти: це не лише про вищі зарплати чи пенсії, а й про інший рівень відповідальності та податків. І я бачу, що малий та середній бізнес готовий до цього. Люди готові працювати прозоро, готові платити більше податків, але лише за умови, що правила будуть однаковими для всіх і виконуватимуться усіма без винятку. Саме тоді буде чесна конкуренція і справедливі умови для розвитку", – наголосив він.

Паламарчук також підкреслив, що українські громади вже демонструють надзвичайно швидкі темпи розвитку навіть в умовах війни, а окремі практики можуть бути корисними й для європейських партнерів.