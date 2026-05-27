Бюджетний кодекс не враховує особливості функціонування прифронтових громад, уряду варто звернути на це увагу – думка

Державна політика України та Бюджетний кодекс наразі не враховують особливих умов існування прикордонних і прифронтових територій, прирівнюючи їх до тилових регіонів, зауважила регіональна координаторка Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Анна Валевська.

"Громади на Сумщині, вони в таких самих умовах, як і громади, там, Івано-Франківщини, до слова. Але на Сумщині літають FPV-дрони, є громади де вже немає бізнесу, там вийти з дому не можна, бо FPV-дрони атакують не просто цивільні автівки, а й дітей. Це різні умови існування, але Бюджетний кодекс цього не бачить, уряд не бачить, країна не бачить, ми всі робимо вигляд, що цього не існує. І це не лише Сумщина, а й решта прикордонних регіонів. Тобто ми озвучуємо камерно ці теми, але державна політика воліє цього не враховувати", – сказала вона це під час презентації аналітичного дослідження "Як обмежені повноваження в адмініструванні податків впливають на доходи громад: презентація дослідження" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в Києві в середу.

За словами Валевської, Сумська область має найдовший кордон із країною-агресором, і вздовж лінії розмежування вже є території, де бізнес повністю вичавлений, а землі через безпекові фактори є абсолютно непридатними для ведення аграрного господарства. Деякі громади вже знищені вщент і існують лише де-юре. При цьому військові підрозділи на місцях традиційно розраховують на допомогу ОМС у забезпеченні побутової обороноздатності – від будматеріалів до іншого забезпечення.

Валевська наголосила, що уряд та профільні міністерства мають якнайшвидше адаптувати плани та законодавство під реальну картину, оскільки наразі державна політика гальмує питання нагальних дій для громад. Вона додала, що ідеальним рішенням для підтримки життєздатності таких прикордонних територій у нинішньому режимі є повернення "військового" ПДФО до місцевих бюджетів.

Заступник Бориспільського міського голови Дмитро Гапанчук зазначив, що навіть у відносно тилових регіонах оптимістичні оцінки фінансових втрат територіальних громад від оподаткування майна та землі становлять щонайменше 10%. Головною причиною недоотримання коштів є те, що ОМС не мають повноцінного доступу до податкового реєстру та реєстру нерухомого майна.

За його словами, проблемою є відсутність інтеграції між держреєстрами, що призводить до задвоєння податків внаслідок декомунізації та зміни назв вулиць. Крім того, вкрай повільно працює верифікація проданого майна: колишнім власникам продовжують надходити податкові нарахування, тоді як нові покупці не отримують жодних повідомлень про сплату.

На думку представника Бориспільської громади, для вирішення цих проблем державі необхідно забезпечити автоматизований обмін даними та повну інтеграцію наявних баз даних – реєстру правочинів, нерухомості та назв вулиць, за прикладом того, як це було оперативно реалізовано у цифрових процесах мобілізації.

Гапанчук також висловив переконання, що чинний вебформат єдиного кабінету платника податків є незручним для користувачів. Він запропонував створити мобільну платформу для сплати місцевих податків та інформування громадян на базі "Дії" або окремого мобільного додатка, що працюватиме аналогічно з отриманням повідомлень про штрафи та дозволить мінімізувати кількість помилок при верифікації даних.