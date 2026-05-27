16:53 27.05.2026

Втрати бюджетів громад для 77% респондентів пов'язані з обмеженими повноваженнями в адмініструванні податків – дослідження

Обмежені повноваження органів місцевого самоврядування (ОМС) в адмініструванні місцевих податків призводять до фінансових втрат територіальних громад, про це свідчать результати дослідження, презентованого в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у середу.

За даними опитування у рамках дослідження "Як обмежені повноваження ОМС в адмініструванні місцевих податків впливають на доходи громад", 77% респондентів підтвердили, що обмежені повноваження ОМС спричиняють втрати бюджету ("так" – 33,3%, "скоріше так" – 43,7%). Зокрема, 35,4% опитаних оцінюють орієнтовний обсяг недоотриманих доходів у 5-10%, ще 18,8% вважають, що втрати становлять від 10% до 20%, а 2,1% оцінюють їх у понад 20%. Водночас 29,2% респондентів зазначили, що обсяг втрат наразі оцінити неможливо.

Серед ключових проблем адміністрування представники громад назвали неможливість впливати на податковий борг та обмежений вплив на визначення бази оподаткування. Головними чинниками фінансових втрат стали неповні реєстри чи бази даних нерухомості та землі (16,7%), відсутність доступу до інформації про платників, їх декларацій та зарплат (14,6%), наявність боржників (12,5%), а також несвоєчасне або помилкове нарахування і вручення податкових повідомлень-рішень (ППР) з боку фіскальних органів (10,4%). Крім того, 6,3% вказали на проблему неправильної реєстрації платників, коли підприємство веде діяльність в одній громаді, а податки сплачує за місцем реєстрації в іншій.

У зв'язку з цим громадам найбільше бракує доступу до податкових реєстрів (на це вказали 81,3% опитаних), впливу на облік платників (56,3%), участі в роботі з податковим боргом (39,6%), інструментів впливу на великих платників (56,3%) та права самостійно ініціювати податкові перевірки (37,5%).

Недоотримання цих доходів безпосередньо позначається на життєдіяльності громад. За оцінками учасників опитування, кошти втрачають такі сфери, як інфраструктура (79,2%), соціальні послуги (62,5%), освіта (43,8%), медицина (41,7%) та програми підтримки бізнесу (18,8%).

Попри наявні проблеми, для більшості громад місцеві податки відіграють значну роль – у 58,3% респондентів їхня частка у власних доходах (без трансфертів) перевищує 30%, а у 79,2% опитаних ці надходження за останні два роки зросли. Головними для бюджетів є земельний податок (87,5%), єдиний податок (85,4%) та податок на майно (43,8%).

На переконання 25% респондентів, саме розширення доступу до реєстрів та баз даних найбільше підвищило б фінансову спроможність ОМС. Також більшість громад задекларували готовність долучитися до активної адвокації законодавчих змін: 22,9% готові долучитись, а 39,6% – долучаться за умови координації через Асоціацію об'єднаних територіальних громад.

В опитуванні взяли участь фахівці, переважно з фінансово-економічної сфери (65% від загальної кількості посад респондентів). За типом територіальних громад вибірка розподілилася: сільські громади склали 31,3%, селищні 29,2%, міські – 39,6%. За чисельністю населення: 47,9% становлять громади з населенням від 10 до 50 тис. осіб, 41,7% – до 10 тис. осіб, 8,3% – від 50 до 100 тис. осіб, та 2,1% – понад 100 тис. осіб. Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=P-1IMSlyHCA

