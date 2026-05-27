13:27 27.05.2026

РФ у 2026 році посилила дезінформацію через ШІ, медіа та мережі проксі-ресурсів – експерти

Держава-агресор у 2026 році перейшла у своїх дезінформаційних кампаніях від розповсюдження окремих фейків до системної архітектури впливу через офіційні заяви, державні медіа, мережу проксі-ресурсів та інструменти штучного інтелекту, зазначили учасники пресконференції "Російська дезінформація у 2026 році: нові теми та інструменти", яка пройшла в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

У заході взяли участь керівник аналітичного центру "Об'єднана Україна", експерт з політичних та безпекових питань Ігор Попов, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", політолог, доктор політичних наук Петро Олещук, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", кандидат економічних наук Іван Ус.

В представленій під час заходу аналітичній доповіді "Об'єднаної України" зазначається, що окупанти розпочали кампанію з прирівнювання агресора та жертви з використанням правозахисної лексики, продовжують використовувати спорт для формування іміджу "великої держави" та просувають тезу про "деполітизацію спорту", а також випробовують межі дозволеного повернення через культуру та мистецтво.

Також РФ провела у 2026 році інформаційні кампанії в Угорщині та Болгарії, а також проводить зараз у країнах Балтії, розповсюджувала звинувачення українського керівництва в нібито зриві мирних переговорів та працювала над розколом між владою та суспільством в Україні. Крім цього, проводилися гібридні операції проти української енергетики, євроінтеграції, санкційної політики проти РФ. Також РФ проводила інформаційну кампанію, в якій розповсюджувала тезу про нібито неможливість її перемоги.

Окремо у[I1] [I2] часники пресконференції розповіли про використання агресором штучного інтелекту для просування дезінформації. Повідомляється, що у 2026 році окупанти створили тришарову архітектуру ШІ-впливу, яка включає російську дезінформаційну мережу Storm-1516, націлену на кінцевого споживача, ботоферму Matryoshka, яка маскує власні фейки під сюжети відомих ЗМІ та авторитетних інституцій та націлена на фактчекерів, а також мережу дезінформаційних та пропагандистських сайтів Pravda network, націлених на алгоритми пошуку.

Для протидії оновленій російській дезінформаційній кампанії пропонується перейти від стратегії спростування фейків до руйнування наративних рамок, забезпечити єдиний протокол реагування за участю Центру протидії дезінформації РНБО, фактчекерів та закордонних партнерів, ухвалювати державні рішення з аналізом ризиків підігравання інформаційним кампаніям РФ,

Також наголошується на важливості забезпечення англомовної експертної присутності України на платформах, де читає реальна політична аудиторія а також роботи з некомерційною організацією Common Crawl, яка сканує веб-сторінки та безкоштовно надає свої архіви та набори даних громадськості, щоб її мовні моделі не спирались на російські дезінформаційні джерела.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lDo0UHYnZ58

