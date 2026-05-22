17:22 22.05.2026

Україна може інтегрувати країни Затоки та Південного Кавказу в оновлені європейські контури безпеки – експерт

Перехід України від рецепієнта в статус донора безпеки та безпекова співпраця як з країнами Європи, так і з країнами Затоки може призвести до формування нових контурів безпеки, в які будуть інтегровані всі ці країни, а також країни Південного Кавказу, які позбуваються російського впливу, зазначає професор Національного університету "Київський авіаційний інститут", президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.

"Україна є важливим зв'язуючим елементом якраз щоб створити не просто європейські оновлені контури безпеки, а саме контури безпеки, в які будуть інтегровані як країни Перської затоки, відповідно, Близького Сходу, так і ключовим логістичним елементом тут мають бути і стати саме країни Південного Кавказу. Тому що без них цей проєкт, відповідно, буде просто неможливий", – сказав Буряченко під час дискусії "Сильна Україна та незалежні країни Південного Кавказу" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За його словами, самміт європейського партнерства, який нещодавно пройшов у Єревані "підкреслив, що і Європа зараз робить на відповідну ставку на те, щоб зближатися і політично, і економічно з цими країнами регіону, тим самим зменшувати роль в регіоні Російської Федерації".

"Чим більше буде України, Європи, Сполучених Штатів, в конкретній Вірменії, Азербайджані, Грузії, тим, відповідно, будуть сильніші наші перемовні позиції. Ну, тому, до речі, дуже знервовано в Кремлі сприйняли ці зустрічі президента України Володимира Зеленського. Спочатку в Азербайджані, куди він прилетів уперше за час повномасштабного вторгнення, ну, і, мабуть, найбільше розгортування викликало комунікації з прем'єром Вірменії Пашиняном, з прем'єром Грузії, і, відповідно, з європейськими лідерами на майданчику Вірменії", – зазначив Буряченко.

Президент Фонду "Вірменська ініціатива" Гайк Агванян (Hayk Ahvanian) в свою чергу зазначив, що завдяки українському спротиву країни Південного Кавказу отримали можливість "реінтегруватися, відійти від російського впливу, економічно перебудуватися, знайти спільну мову та наладити мирні стосунки".

"Я хотів би побажати країнам Південного Кавказу і України дуже активно розвивати економічну співпрацю… Щойно Росія підніме ціну на газ, ми вийдемо з ЄврАЗЕС і вийдемо з ОДКБ. Що це означає? Це означає, що в Україні з'явиться велика можливість замістити російські продукти, які він поставляв в Вірменію – це метал, дерево, продукти харчування. Це було б правильно, але, на жаль, Україна досі не має посла у Вірменії. Ми вважаємо, що після поїздки Володимира Зеленського ситуація зміниться, і ми сподіваємося, що сторони почнуть більш тісно співпрацювати у військовій сфері, економічної сфері. А ми, як представники вірменської діаспори, азербайджанської діаспори, співпрацюємо з Україною, з українськими військовими, і ми сподіваємося, що сторони почнуть більш тісно співпрацювати у військовій сфері", – сказав він.

Доброволець Збройних сил України Мурад Насіров також зазначив, що Україна і Азербайджан почали взаємодіяти в економічній та безпековій сферах.

"Україна в змозі виготовляти боєприпаси і буде виготовляти на експорт. Для країн Південного Кавказу дрони – це півбіди, у нас же є ще місцевість, рельєф, тобто артилерія теж потрібна, артилерійські снаряди, Україна в змозі їх виготовляти. І для Південного Кавказу це теж буде взаємодія, тому що в певних моментах ми можемо забезпечувати технологіями, в певних моментах Україна може. Оця спільна співпраця з країнами Кавказу – вона потрібна, і вона буде в подальшому стримуючим фактором для Росії. Якщо на території Південного Кавказу буде взаємодія України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, то, повірте мені, сила Росії на території Кавказу прибуде прирівнюватися до нулю", – сказав він.

Джерело: https://www.youtube.com/live/fUsIagwArBg

