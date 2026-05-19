Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріориті їх технічний стан

Основні промислові асоціації та об'єднання України виступають за скасування норм граничного строку експлуатації залізничних вантажних вагонів, ставлячи у пріоритет їх технічний стан.

Таку вимогу представники бізнесу висловили на пресконференції "Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Привід – це наказ Міністерства інфраструктури №647, який приймався в листопаді 2021 року і стосувався вагонного парку "Укрзалізниці". Зокрема, там була норма, яка дебатувалась перед цим 1,5-2 роки: це введення терміну граничний строк експлуатації вагонів", – пояснив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, додавши, що така схема була використана тільки в росії для підтримки "Уралвагонзаводу" та в деяких її союзників. В той же час в жодній країні Європи та загалом світу це не використовується. У такому підході зацікавлені ті, хто виступає за списання вагонів (які ще здатні працювати) в інтересах підприємств-виробників вагонів чи тих компаній, хто закупив вагони і хоче отримати від цього зиск.

Каленков наголосив, що збереження такої норми приведе до зменшення рухомого складу УЗ, витрати ляжуть на споживачів, впадуть залізничні перевезення. При цьому, за оцінкою УЗ, доведеться списати третину вантажних вагонів, які нереально замістити під час війни.

"Матимемо 24-25 тис. дефіциту вагонів до 2031 року", – констатував глава "Укрметалургпрому", запропонувавши повернутися до норми, за якою працюють Канада, США тощо.

Юрист та експерт галузі, учасник асоціації "Українських залізничних вантажовідправників" Марина Ліснича зазначила, що наказ №647 – це посягання на майно приватних компаній. "Ця норма є дискримінаційною і порушує права власників майна", – підкреслила юрист, додавши, що норма не базується на дослідженнях і на практиці ЄС.

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак уточнив, що наказ було ухвалено ще до війни. При цьому переважна більшість бізнесу його не підтримувала.

"ФРТУ такий наказ теж не підтримувала. Якщо діятиме така норма, то до 2031 року 25 тис. од. рухомого складу треба списати. Замінити їх складно. Тож ніхто нових вагонів будувати не буде або їх буде дуже мало. Це вдарить по економіці України. Позиція федерації – взагалі прибрати поняття "нормативний строк експлуатації вагонів", а використовати технічний стан вагонів", – сказав Гусак.

Виконавчий директор Асоціації виробників цементу України ("Укрцемент") Людмила Кріпка також сказала, що така норма призведе до дефіциту рухомого складу.

"Варто скасувати цю норму, відмовитись від неї – в світі такого критерію немає. Основне – зосередитись на технічному стані, а не на строках. Перейти до моделі оцінки придатності технічної вагонів до експлуатації", – сказала вона.

Виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев повідомив про вивчення цього питання, хоча залізничні перевезення наразі меншою мірою торкаються галузі, оскільки заводи значно скоротили виробництво.

"Якщо раніше Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) використовував на рік до 14 тис. напіввагонів, то наразі – 1400 напіввагонів на рік, здебільшого незалежних операторів. І вважаємо, що аби не було дефіциту, слід дану норму прибрати. При цьому НЗФ переходить на автотранспорт, а Покровський та Марганецький ГЗК, які добувають марганцеву руду, не можуть без залізниці. І вони наразі перевезли лише 10 тис. тонн продукції через дефіцит напіввагонів", – повідомив він.

Президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Костянтин Салій теж виступив за скасування норми граничного строку експлуатації вагонів. "Не було проведено жодного грунтовного економічного дослідження по цій проблематиці", – підкреслив він, зазначивши, що дефіцит у 28 тис. вагонів вагонобудівельники не зможуть покрити, а міжнародний грант у $1,8 млрд на закупівлю вагонів може підтримати закордонні підприємства, а не вітчизняні.

Виконавчий директор Національної асоціації видобувної промисловості України Ксенія Оринчак констатувала: добувна галузь формує розвиток економіки. "У нас мають бути і вимоги до наших природних монополістів, як це діє в Євросоюзі", – сказала вона.

Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов підкреслив актуальність теми, "бо це якийсь абсурд, коли під час війн порушується питання про обмеження строку експлуатації вагонів, тим більше, що найбільш успішні у фінансовому плані країни такі норми не використовують".

Підсумовуючи обговорення даної теми, президент "Укрметалургпрому" повідомив про початок перегляду такої неоднозначної норми.

Як повідомлялося, Комітет з логістики Європейської бізнес асоціації (ЄБА) підготував пропозиції до проєкту наказу Міністерства розвитку громад та територій України щодо змін до порядку ремонту вантажних вагонів, а також закликав скасувати граничні строки їхньої служби. Серед ключових пропозицій бізнесу – збереження ідентифікаційного номера виконавця ремонту для відстеження робіт, забезпечення незалежності спецдіагностичної організації та запровадження шестимісячного перехідного періоду перед набранням чинності нових правил.

Крім того, в асоціації наголошують на необхідності відмовитися від практики обмеження експлуатації вагонів виключно на основі встановленого виробником строку служби. Бізнес вважає, що можливість подальшого використання рухомого складу має визначатися його фактичним технічним станом і наявністю залишкового ресурсу, що відповідає міжнародній практиці США та ЄС. Чинний підхід в Україні, за оцінками ЄБА, призводить до додаткового зростання логістичних витрат.

Крім того, повідомлялося про намагання бізнесу скасувати наказ Мінрозвитку №647, який встановлював граничний строк експлуатації вантажних вагонів. Зокрема, заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов у травні 2025 року повідомляв, що Окружний адміністративний суд Києва як перша інстанція скасував дію наказу №647 від 30 листопада 2021 року.

Наказ Міністерства інфраструктури №647 від 30 листопада 2021 року щодо обмеження граничного терміну експлуатації вантажних вагонів набрав чинності з 1 лютого 2022 року. Він встановлював граничний строк експлуатації вантажного вагону. Якщо раніше термін продовження міг складати 10-15 років, то з введенням документа наказу в дію термін став дорівнювати сумарній тривалості майбутнього міжремонтного періоду вантажного вагона + 180 діб. Було встановлено поступове, протягом 10 років, зменшення граничного строку експлуатації вантажних вагонів.

За думкою ініціаторів наказу, рішення мало на меті покращити стан вагонного парку в країні та безпеку руху на залізниці, а також завантажити роботою вагонобудівну галузь. Згідно з підрахунками, планувалося, що в наступні 10 років буде побудовано понад 51 тис. нових вагонів, а заводи отримають замовлення на 120 млрд грн.

Рухомий склад низки компаній потрапив під списання, що дало поштовх до активної дискусії стосовно доцільності рішення. Проти нього виступила низка великих вантажовласників і операторів в аграрному і промисловому секторах. Очікувалось, що внаслідок активного впровадження норм документу плановий обсяг списань до 2028 року додатково охопить близько 21 тис. вагонів робочого парку УЗ (в тому числі близько 8 тис. напіввагонів).

