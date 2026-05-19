Інтерфакс-Україна
Пресконференції
13:51 19.05.2026

Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріориті їх технічний стан

5 хв читати

Основні промислові асоціації та об'єднання України виступають за скасування норм граничного строку експлуатації залізничних вантажних вагонів, ставлячи у пріоритет їх технічний стан.

Таку вимогу представники бізнесу висловили на пресконференції "Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Привід – це наказ Міністерства інфраструктури №647, який приймався в листопаді 2021 року і стосувався вагонного парку "Укрзалізниці". Зокрема, там була норма, яка дебатувалась перед цим 1,5-2 роки: це введення терміну граничний строк експлуатації вагонів", –  пояснив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, додавши, що така схема була використана тільки в росії для підтримки "Уралвагонзаводу" та в деяких її союзників. В той же час в жодній країні Європи та загалом світу це не використовується. У такому підході зацікавлені ті, хто виступає за списання вагонів (які ще здатні працювати) в інтересах підприємств-виробників вагонів чи тих компаній, хто закупив вагони і хоче отримати від цього зиск.

Каленков наголосив, що збереження такої норми приведе до зменшення рухомого складу УЗ, витрати ляжуть на споживачів, впадуть залізничні перевезення. При цьому, за оцінкою УЗ, доведеться списати третину вантажних вагонів, які нереально замістити під час війни.

"Матимемо 24-25 тис. дефіциту вагонів до 2031 року", – констатував глава "Укрметалургпрому", запропонувавши повернутися до норми, за якою працюють Канада, США тощо.

Юрист та експерт галузі, учасник асоціації "Українських залізничних вантажовідправників" Марина Ліснича зазначила, що наказ №647 – це посягання на майно приватних компаній. "Ця норма є дискримінаційною і порушує права власників майна", – підкреслила юрист, додавши, що норма не базується на дослідженнях і на практиці ЄС.

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак уточнив, що наказ було ухвалено ще до війни. При цьому переважна більшість бізнесу його не підтримувала.

"ФРТУ такий наказ теж не підтримувала. Якщо діятиме така норма, то до 2031 року 25 тис. од. рухомого складу треба списати. Замінити їх складно. Тож ніхто нових вагонів будувати не буде або їх буде дуже мало. Це вдарить по економіці України. Позиція федерації – взагалі прибрати поняття "нормативний строк експлуатації вагонів", а використовати технічний стан вагонів", – сказав Гусак.

Виконавчий директор Асоціації виробників цементу України ("Укрцемент") Людмила Кріпка також сказала, що така норма призведе до дефіциту рухомого складу.

"Варто скасувати цю норму, відмовитись від неї – в світі такого критерію немає. Основне – зосередитись на технічному стані, а не на строках. Перейти до моделі оцінки придатності технічної вагонів до експлуатації", – сказала вона.

Виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев повідомив про вивчення цього питання, хоча залізничні перевезення наразі меншою мірою торкаються галузі, оскільки заводи значно скоротили виробництво.

"Якщо раніше Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) використовував на рік до 14 тис. напіввагонів, то наразі – 1400 напіввагонів на рік, здебільшого незалежних операторів. І вважаємо, що аби не було дефіциту, слід дану норму прибрати. При цьому НЗФ переходить на автотранспорт, а Покровський та Марганецький ГЗК, які добувають марганцеву руду, не можуть без залізниці. І вони наразі перевезли лише 10 тис. тонн продукції через дефіцит напіввагонів", – повідомив він.

Президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Костянтин Салій теж виступив за скасування норми граничного строку експлуатації вагонів. "Не було проведено жодного грунтовного економічного дослідження по цій проблематиці", – підкреслив він, зазначивши, що дефіцит у 28 тис. вагонів вагонобудівельники не зможуть покрити, а міжнародний грант у $1,8 млрд на закупівлю вагонів може підтримати закордонні підприємства, а не вітчизняні.

Виконавчий директор Національної асоціації видобувної промисловості України Ксенія Оринчак констатувала: добувна галузь формує розвиток економіки. "У нас мають бути і вимоги до наших природних монополістів, як це діє в Євросоюзі", – сказала вона.

Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов підкреслив актуальність теми, "бо це якийсь абсурд, коли під час війн порушується питання про обмеження строку експлуатації вагонів, тим більше, що найбільш успішні у фінансовому плані країни такі норми не використовують".

Підсумовуючи обговорення даної теми, президент "Укрметалургпрому" повідомив про початок перегляду такої неоднозначної норми.

Як повідомлялося, Комітет з логістики Європейської бізнес асоціації (ЄБА) підготував пропозиції до проєкту наказу Міністерства розвитку громад та територій України щодо змін до порядку ремонту вантажних вагонів, а також закликав скасувати граничні строки їхньої служби. Серед ключових пропозицій бізнесу – збереження ідентифікаційного номера виконавця ремонту для відстеження робіт, забезпечення незалежності спецдіагностичної організації та запровадження шестимісячного перехідного періоду перед набранням чинності нових правил.

Крім того, в асоціації наголошують на необхідності відмовитися від практики обмеження експлуатації вагонів виключно на основі встановленого виробником строку служби. Бізнес вважає, що можливість подальшого використання рухомого складу має визначатися його фактичним технічним станом і наявністю залишкового ресурсу, що відповідає міжнародній практиці США та ЄС. Чинний підхід в Україні, за оцінками ЄБА, призводить до додаткового зростання логістичних витрат.

Крім того, повідомлялося про намагання бізнесу скасувати наказ Мінрозвитку №647, який встановлював граничний строк експлуатації вантажних вагонів. Зокрема, заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов у травні 2025 року повідомляв, що Окружний адміністративний суд Києва як перша інстанція скасував дію наказу №647 від 30 листопада 2021 року.

Наказ Міністерства інфраструктури №647 від 30 листопада 2021 року щодо обмеження граничного терміну експлуатації вантажних вагонів набрав чинності з 1 лютого 2022 року. Він встановлював граничний строк експлуатації вантажного вагону. Якщо раніше термін продовження міг складати 10-15 років, то з введенням документа наказу в дію термін став дорівнювати сумарній тривалості майбутнього міжремонтного періоду вантажного вагона + 180 діб. Було встановлено поступове, протягом 10 років, зменшення граничного строку експлуатації вантажних вагонів.

За думкою ініціаторів наказу, рішення мало на меті покращити стан вагонного парку в країні та безпеку руху на залізниці, а також завантажити роботою вагонобудівну галузь. Згідно з підрахунками, планувалося, що в наступні 10 років буде побудовано понад 51 тис. нових вагонів, а заводи отримають замовлення на 120 млрд грн.

Рухомий склад низки компаній потрапив під списання, що дало поштовх до активної дискусії стосовно доцільності рішення. Проти нього виступила низка великих вантажовласників і операторів в аграрному і промисловому секторах. Очікувалось, що внаслідок активного впровадження норм документу плановий обсяг списань до 2028 року додатково охопить близько 21 тис. вагонів робочого парку УЗ (в тому числі близько 8 тис. напіввагонів).

Джерело: https://www.youtube.com/live/03meUg8KkA4

Теги: #бізнес #експлуатація #вагони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 18.05.2026
ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

20:11 13.05.2026
ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

16:28 08.05.2026
ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

09:56 07.05.2026
"Київстар" запускає продаж Starlink для бізнесу

"Київстар" запускає продаж Starlink для бізнесу

15:59 05.05.2026
Nova Digital запустила сервіс NovaDoc для бізнесу

Nova Digital запустила сервіс NovaDoc для бізнесу

13:23 05.05.2026
У Києві відбувся Міжнародний жіночий економічний форум 2026

У Києві відбувся Міжнародний жіночий економічний форум 2026

17:38 04.05.2026
Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

17:06 04.05.2026
Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

Бізнес-асоціації закликають Раду скасувати пільговий поріг у EUR150 на імпортні посилки

16:32 01.05.2026
Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

12:20 01.05.2026
"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

"Укрзалізниця" з 1 травня запускає повноцінний цифровий сервіс оформлення вантажних вагонів у ремонт

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

В Україні презентували нову модель початкової освіти для дітей війни

Активісти медсестринства заявляють про критичний брак кадрів та недофінансування медпослуг з медсестринського догляду

Питання блокування "Нафтогазом" рахунків ТКЕ потрібно вирішити на законодавчому рівні – нардеп Кучеренко

Механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень запрацює влітку – голова ДІАМ

Механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень запрацює влітку - голова ДІАМ

Оновлений порядок здійснення архбудконтролю зберігає роль ОМС як ключового учасника процесу – голова ДІАМ

Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

Об'єкти тепло- та водопостачання на 80% забезпечені резервними джерелами живлення – представник Мінрозвитку

"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

Подолання стереотипів та "скілз-гепу" є критичним для залучення фахівців віком 50+ до ринку праці – думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА