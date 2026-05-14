Інтерфакс-Україна
Пресконференції
17:00 14.05.2026

В Україні презентували нову модель початкової освіти для дітей війни

4 хв читати

У Києві презентували нову модель початкової освіти "Країна знань", яку розробили як відповідь на виклики війни, цифрової епохи та майбутнього ринку праці. Автори програми заявляють: сучасна школа більше не може будуватися лише на заучуванні правил і відтворенні інформації — діти мають навчитися мислити, досліджувати, ставити запитання та самостійно знаходити рішення.  

Презентація відбулася в четвер у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на пресконференції "Початкова освіта як капітал громади: презентація моделі навчання для викликів сьогодення", організованої за участі науковців, директорів шкіл, учителів та представників батьківської спільноти.

"Ми змінюємо саму філософію навчання. Ми не просто вчимо дітей застосовувати знання, а формуємо дослідницьке мислення. Це — опора дитини у нестабільному світі", — заявила завідувачка відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, наукова керівниця програми "Країна знань" Оксана Онопрієнко.  

За словами авторів програми, світ змінюється настільки швидко, що нинішні першокласники через 15–20 років працюватимуть у професіях, яких сьогодні ще не існує.

"65% сучасних першокласників будуть працювати у професіях, яких наразі не існує. Тому ми маємо навчити дитину не просто правилам, а розумінню того, як працює світ", — наголосила Онопрієнко.    

У програмі пояснюють: традиційна школа десятиліттями будувалася на моделі, де дитина слухає, запам’ятовує та відтворює інформацію. Натомість "Країна знань" пропонує інший підхід — навчання через дослідження, практику та емоційне залучення.

На уроках математики діти не просто вивчають геометричні фігури, а досліджують, із яких матеріалів конструкція буде найміцнішою. На уроках української мови — вчаться презентувати свої ідеї та аргументувати власну думку. А на заняттях "Я досліджую світ" — проводять експерименти, висувають гіпотези та шукають пояснення явищам.  

Особливий акцент автори програми роблять на тому, що нинішні українські діти навчаються в умовах повномасштабної війни — під звуки сирен, після безсонних ночей через обстріли та в атмосфері постійної тривоги.

"Психологи вже говорять про небезпечний симптом — раннє дорослішання дітей. Це впливає на психіку і на здатність повноцінно навчатися", — зазначила вона.  

Саме тому, за словами розробників, сучасна школа має не лише давати знання, а й повертати дитині відчуття безпеки, інтересу та радості пізнання.

У школах, де програму вже почали впроваджувати, говорять про помітні зміни в поведінці дітей. Директорка ліцею №157 Оболонського району Києва Тетяна Єрмак заявила, що учні стали більш мотивованими й зацікавленими у навчанні.

"Інтерес дітей до школи зріс майже на 90%. Вони хочуть іти на уроки, досліджувати, ставити запитання. Діти навіть менше хворіють, бо їм цікаво бути в школі", — сказала вона.  

За її словами, програма також позитивно впливає на емоційний стан дітей у воєнний час, допомагаючи зменшити рівень стресу через творчість, командну роботу та дослідницький підхід.

Вчителька початкових класів Алла Король розповіла, що вже у першому класі діти вільно використовують поняття «гіпотеза» та «припущення», навчаються працювати в командах і самостійно формулювати правила.

"Наші першокласники вже вміють висувати гіпотези. Вони не бояться помилятися і вчаться шукати відповіді самостійно", — зазначила педагогиня.  

Під час презентації показали й відео з уроків, де першокласники демонстрували власні STEM-проєкти та експерименти. Одне з таких відео — про "джерело енергії майбутнього", яке створила учениця першого класу.  

Про позитивні зміни говорять і батьки. Представниця батьківської спільноти Дарина Нагорнюк зазначила, що діти не лише краще засвоюють матеріал, а й стають більш самостійними та впевненими.

"Моя дитина після безсонної ночі через атаку “шахедів” вранці сказала: “Мамо, я хочу до школи, у нас сьогодні зріз знань”. Для мене це був показник того, що дитина не боїться навчання, а справді хоче вчитися", — сказала вона.  

Розробники програми наголошують: "Країна знань" створювалася як доступна модель, яку можна впроваджувати як у великих містах, так і в маленьких громадах без дорогого обладнання чи багатомільйонних витрат.

"Для формування дослідницького мислення не потрібні дорогі лабораторії. Достатньо навчити дитину ставити запитання й шукати відповіді", — зазначили автори програми.  

У програмі вже працюють школи Києва, Броварів та Івано-Франківської області. Наступного року проєкт планують масштабувати, а також розширити на дошкільну та базову школу.  

"Ми готуємо не просто учнів, а маленьких винахідників і громадян, які в майбутньому відновлюватимуть Україну", — підсумувала Онопрієнко.  

Освітню програму "Країна знань" створили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України спільно з учителями-практиками як нетипову модель початкової освіти для українських шкіл. Програма побудована на STEM-підході та орієнтована на розвиток критичного мислення, дослідницьких навичок, емоційного інтелекту та вміння працювати в команді.  Наразі модель впроваджується у школах Києва, Броварів та Івано-Франківської області. За словами розробників, програма адаптована як для міських, так і для сільських громад та не потребує дорогого технічного обладнання для реалізації.  

 

Теги: #країна_знань #освіта #інновації #початкова_школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 14.05.2026
"Ми готуємо не просто учнів, а покоління, яке відновлюватиме країну": в Україні презентували нову модель початкової освіти для дітей війни

"Ми готуємо не просто учнів, а покоління, яке відновлюватиме країну": в Україні презентували нову модель початкової освіти для дітей війни

10:35 12.05.2026
Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

10:20 02.05.2026
Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

13:26 30.04.2026
В Україні запустили проєкт з відеоуроками про традиційні народні обряди - Гнат Коробко

В Україні запустили проєкт з відеоуроками про традиційні народні обряди - Гнат Коробко

10:16 24.04.2026
Засновник TAF Industries: цикл інновації під час війни дуже короткий – максимум місяць

Засновник TAF Industries: цикл інновації під час війни дуже короткий – максимум місяць

18:49 23.04.2026
Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

11:41 21.04.2026
Фонд Пінчука запускає першу міжнародну лідерську програму для українських ветеранів у Єльському університеті

Фонд Пінчука запускає першу міжнародну лідерську програму для українських ветеранів у Єльському університеті

20:20 20.04.2026
Працівники гуманітарних організацій отримали перші 30 сертифікатів програми лідерства та адвокації

Працівники гуманітарних організацій отримали перші 30 сертифікатів програми лідерства та адвокації

12:25 16.04.2026
Професорка Оксфорду Сандра Кіфер провела відкриту лекцію у Львівському університеті

Професорка Оксфорду Сандра Кіфер провела відкриту лекцію у Львівському університеті

23:32 15.04.2026
Сибіга розкритикував оголошення Лукашенком Європейського гуманітарного університету "екстремістською організацією"

Сибіга розкритикував оголошення Лукашенком Європейського гуманітарного університету "екстремістською організацією"

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Активісти медсестринства заявляють про критичний брак кадрів та недофінансування медпослуг з медсестринського догляду

Питання блокування "Нафтогазом" рахунків ТКЕ потрібно вирішити на законодавчому рівні – нардеп Кучеренко

Механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень запрацює влітку – голова ДІАМ

Механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень запрацює влітку - голова ДІАМ

Оновлений порядок здійснення архбудконтролю зберігає роль ОМС як ключового учасника процесу – голова ДІАМ

Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

Об'єкти тепло- та водопостачання на 80% забезпечені резервними джерелами живлення – представник Мінрозвитку

"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

Подолання стереотипів та "скілз-гепу" є критичним для залучення фахівців віком 50+ до ринку праці – думка

Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА