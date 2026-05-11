Питання блокування "Нафтогазом" рахунків ТКЕ потрібно вирішити на законодавчому рівні – нардеп Кучеренко

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Київ. 11 травня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Проєкт закону щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання №14067, який зараз готується до розгляду в другому читанні, має містити норми про врегулювання проблеми блокування НАК "Нафтогаз України" рахунків підприємств теплокомуненерго, вважає перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Про це він заявив під час "круглого столу" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" на тему "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", організованого Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Перше, що нам треба зробити, це обов'язково вставити в законопроєкт блок питань з вирішення проблеми блокування рахунків ТКЕ "Нафтогазом", аби не заблокувати їхню діяльність та не зірвати підготовку до опалювального сезону. Якщо підприємствам блокують рахунки, відповідно вони не здатні готуватися до зими і виконувати так звані плани стійкості. А хто ж буде їх тоді виконувати?", – сказав Кучеренко.

Він додав, що в цьому випадку законопроєкт буде комплексним, і не зводитиметься лише суто до питання впровадження в багатоквартирних будинках індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

За його словами, ситуація з блокуванням рахунків – це нонсенс, оскільки держава сама має борги перед теплокомуненерго по різниці в тарифах і водночас є акціонером "Нафтогазу".

Кучеренко зазначив, що НАК має право вимагати основний борг погашення, але пені штрафи – неврегулюване питання.

Він назвав астрономічною сумою заборгованість в 130 млрд грн підприємств теплокомуненерго перед "Нафтогазом" за спожитий газ, вказавши, що вона свідчить про неправильні управлінські рішення на рівні уряду.

"130 млрд грн заборгованості ТКЕ перед "Нафтогазом", яку називав голова правління компанії Корецький, – це астрономічна сума. 77 млрд грн – це сьогодні де-факто вже підтверджена різниця в тарифах. І вона після перерахунків може збільшитися й до 100 млрд грн. Кабмін має зрозуміти – якщо щорічно різниця в тарифах додається і збільшується на 20 млрд грн, це яскраве свідчення того, що неправильні управлінські рішення, закони, постанови були прийняті", – висловив думку Кучеренко.

При цьому він вказав, що "Нафтогаз України" сьогодні також перебуває у складному становищі, маючи завдання купувати газ для проходження опалювального сезону у обсязі 5,5 млрд куб. м.

"І в нього банально не вистачає на це грошей на фоні зростання цін в Європі. Він має 200 млрд грн боргових зобов'язань. Зокрема й через те, що принципово не вирішені оці боргові питання з контрагентами", – зауважив народний депутат.

Він висловив переконання, що ці питання потрібно підняти на рівень прем'єр-міністра і "попросити її про адекватний діалог", аби якомога швидше все вирішити.

Народний депутат закликав учасників круглого столу спільно розробити концепцію виходу галузі з кризи, яка б, за його словами, передбачала реальне державне управління і регулювання.

Водночас Кучеренко, відповідаючи на питання "Енергореформи", припустив, що ситуацію з блокуванням рахунків можна вирішити і на рівні уряду. "В принципі, достатньо, щоб акціонер НАК, тобто Кабмін, сказав своєму підприємству, де він 100% власник, не блокувати рахунки ТКЕ. І керівник цього товариства має виконати розпорядження акціонера. Отже, нехай Кабмін прийме спеціальне рішення, постанову, розпорядження. Це три дні роботи", – зауважив перший заступник голови комітету Ради з енергетики та ЖКП.

Зі свого боку виконавчий секретар Асоціації операторів критичної інфраструктури Руслан Голуб звернув увагу, що при виконавчому провадженні блокування рахунків 10% боргів списується за послуги цієї служби, отже ТКЕ втрачають великі обсяги коштів.

"По країні різниця в тарифах складає понад 70 млрд грн. Коли "Нафтогаз Трейдинг" подав більшу частину боргів до виконавчої служби, сталося таке: виконавці спочатку забирають у підприємств 10% за свої послуги, а в рамках всієї різниці в тарифах це буде 7 млрд грн, а потім все, що зможе забрати у ТКЕ, будуть віддавати "Нафтогаз Трейдингу". Ось так на рівному місці ТКЕ втратять 7 млрд грн", – пояснив ситуацію Голуб.

Як повідомлялося, на цьому ж заході виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, що загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешнього опалювального сезону.

Комунальне підприємство "Тепловик" (м. Старокостянтинів Хмельницької області) планує до прийдешнього опалювального сезону збільшити свою частку у забезпеченні енергопотреб міста з 30 до 50%, однак, за словами директора КП Олександра Душенка блокування його рахунків НАК "Нафтогаз України", загрожує реалізації цих планів.

Міністерство розвитку громад та територій напрацьовує відповідні рішення щодо розблокування рахунків теплокомуненерго та зміни пропорції розподілу коштів, які надходять на їхні рахунки і складають зараз 35/65 (де частка ТКЕ – 35%, частка НАК "Нафтогаз України" – 65%), повідомив на круглому столі директор департаменту систем життєзабезпечення міністерства Віталій Сурай.