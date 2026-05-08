22:52 08.05.2026

Механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень запрацює влітку – голова ДІАМ

Ухвалений урядом пакет рішень для оновлення і спрощення регулювання будівництва технічно запрацює влітку.

Про це повідомив голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) Олександр Новицький на пресконференції "ДІАМ та КБУ щодо дерегуляції будівництва: ухвалені урядом постанови для прискорення відбудови" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Згідно постанові №528 замовники будівництва (СС1, СС2) зможуть самостійно обирати, де отримувати адміністративні послуги – у місцевому органі (ДАБК) чи в ДІАМ. Постановою №527 пропонується механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень.

"Розробники обіцяють, що питання альтернативи буде реалізовано до 1 червня. Тобто по СС1 та СС2 замовники вже наприкінці травня зможуть звертатись до ДІАМ, якщо захочуть реалізувати це право. Щодо реалізації постанови про механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмеження, там складніший технічний процес, реалізація займе біля двох місяців", – розповів Новицький.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=74GDakubVBc

Теги: #будівництво

