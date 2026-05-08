Оновлений порядок здійснення архбудконтролю зберігає роль ОМС як ключового учасника процесу – голова ДІАМ

Прийнятий урядом пакет рішень для оновлення і спрощення регулювання будівництва зберігає роль органів місцевого самоврядування (ОМС) як ключових учасників процесу та не послаблює їхній вплив на будівельні процеси, повідомив голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) Олександр Новицький.

"Вплив органів місцевого самоврядування не зменшується. Вони, як і раніше, надають адміністративні послуги в межах делегованих їм повноважень і залишаються ключовими учасниками процесу. Прийняті рішення не приводять до централізації. Йдеться не про заміну місцевих органів, а про надання альтернативи. Тобто громадяни отримують право обрати інші органи для надання адмінпослуги", – розповів Новицький на пресконференції "ДІАМ та КБУ щодо дерегуляції будівництва: ухвалені урядом постанови для прискорення відбудови" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

За його словами, можливість обрати ДІАМ для отримання адміністративних послуг була запроваджена через високий рівень відмов в місцевих органах архітектурно-будівельного контролю, часто незрозумілість підстав для таких відмов, пропуск органами термінів надання відповідей за зверненнями, що підтверджується даними Єдиної держаної електронної системи в сфері будівництва.

"Впродовж 2022-2025 років частка повернень на доопрацювання повідомлень про початок будівельних робіт (мова йде про будівництво садиб, дач, гаражів тощо), в органі, який здійснює таку дозвільну функцію при місті Києві, становила 64-70%. І це мова про найбільш дебюрократизовану, найбільш спрощену систему для об'єктів класу наслідків СС1", – пояснив експерт.

За його даними, високий показник відмов також був зафіксований у Львові (36-47%) та Одесі (27-34%). Натомість у ДІАМ цей показник за аналогічний період становив лише 10-14%.

Новицький додав, що вказане нововведення не змінює правила будівництва: всі рішення щодо будівництва і надалі ухвалюються в межах наявної містобудівної документації, затвердженої самими громадами.

"Тобто, що і де будувати, вирішує не ДІАМ, а громада при затвердженні детального плану території, генеральних планів, всіх інших документів, які належать до категорії містобудівної документації. Отже, прийнята постанова не змінює базових правил у сфері будівництва і абсолютно не послаблює вплив громади", – підкреслив він.

Як повідомлялося, у квітні Кабінет міністрів України затвердив постанову №485 щодо оновлення порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, зокрема щодо розгляду звернень, обрання органу для надання адміністративних послуг та проведення позапланових перевірок.

