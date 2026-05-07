Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Міністерство розвитку громад та територій напрацьовує відповідні рішення щодо розблокування рахунків теплокомуненерго та зміни пропорції розподілу коштів, які надходять на їхні рахунки і складають зараз 35/65 (де частка ТКЕ – 35%, частка НАК "Нафтогаз України" – 65%), повідомив директор департаменту систем життєзабезпечення міністерства Віталій Сурай.

Про це йшлося під час круглого столу в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", організованого Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Наразі всі ці питання мають статус трикрапки, тому ми постійно ці питання рухаємо", – запевнив Сурай.

Він підкреслив, що заборгованість підприємств ТКЕ та борги перед ними суттєво впливають на сталість їхньої діяльності, яка врешті негативно впливає на підготовку та проходження опалювального сезону.

Сурай також додав, що Міністерство розвитку не підтримувало урядовий проєкт рішення про відміну поставок "Нафтогазом" газу на виробництво е/е для ТКЕ за спецобов'язками (ПСО).

"З огляду на вартість газу для підприємств, які виробляють одночасно теплову та електричну енергію, таке рішення є бар'єром розвитку системи, яку ми будуємо. Ринок – це добре, але коли в нас війна, і нам сьогодні потрібно вижити, мати власні джерела, то потрібно мати й певні пільгові умови, щоб підприємства були зацікавлені будувати розподілену генерацію, аби навіть у блекаут регіон був спроможний функціонувати в режимі безперевного надання послуг", – наголосив представник Мінрозвитку.

Як повідомлялося, на цьому ж заході виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, і це загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання Планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешнього опалювального сезону.