Інтерфакс-Україна
Пресконференції
18:06 07.05.2026

Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

2 хв читати
Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту
Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Міністерство розвитку громад та територій напрацьовує відповідні рішення щодо розблокування рахунків теплокомуненерго та зміни пропорції розподілу коштів, які надходять на їхні рахунки і складають зараз 35/65 (де частка ТКЕ – 35%, частка НАК "Нафтогаз України" – 65%), повідомив директор департаменту систем життєзабезпечення міністерства Віталій Сурай.

Про це йшлося під час круглого столу в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", організованого Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Наразі всі ці питання мають статус трикрапки, тому ми постійно ці питання рухаємо", – запевнив Сурай.

Він підкреслив, що заборгованість підприємств ТКЕ та борги перед ними суттєво впливають на сталість їхньої діяльності, яка врешті негативно впливає на підготовку та проходження опалювального сезону.

Сурай також додав, що Міністерство розвитку не підтримувало урядовий проєкт рішення про відміну поставок "Нафтогазом" газу на виробництво е/е для ТКЕ за спецобов'язками (ПСО).

"З огляду на вартість газу для підприємств, які виробляють одночасно теплову та електричну енергію, таке рішення є бар'єром розвитку системи, яку ми будуємо. Ринок – це добре, але коли в нас війна, і нам сьогодні потрібно вижити, мати власні джерела, то потрібно мати й певні пільгові умови, щоб підприємства були зацікавлені будувати розподілену генерацію, аби навіть у блекаут регіон був спроможний функціонувати в режимі безперевного надання послуг", – наголосив представник Мінрозвитку.

Як повідомлялося, на цьому ж заході виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, і це загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання Планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешнього опалювального сезону.

 

Теги: #рахунки #тке

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 07.05.2026
Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

15:03 07.05.2026
"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

16:47 24.04.2026
Суд арештував рахунки "Дніпроспецсталі" через можливі махінації підсанкційних осіб на 206 млн грн

Суд арештував рахунки "Дніпроспецсталі" через можливі махінації підсанкційних осіб на 206 млн грн

16:49 26.01.2026
Тепловики ініціюють заборону на блокування рахунків підприємств ТКЕ для запобігання галузевого колапсу

Тепловики ініціюють заборону на блокування рахунків підприємств ТКЕ для запобігання галузевого колапсу

20:44 15.01.2026
Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

15:27 22.08.2025
"Нафтогаз" може компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на 44,5 млрд грн – Кулеба

"Нафтогаз" може компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на 44,5 млрд грн – Кулеба

17:11 30.07.2025
Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

12:31 23.06.2025
На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

10:50 28.05.2025
На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

13:22 24.04.2025
Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Об'єкти тепло- та водопостачання на 80% забезпечені резервними джерелами живлення – представник Мінрозвитку

Подолання стереотипів та "скілз-гепу" є критичним для залучення фахівців віком 50+ до ринку праці – думка

Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

Україна вже випускає частину озброєнь для країн НАТО, це є досягненням української дипломатії – експерти

Найбільшою загрозою євроінтеграції України є агресія РФ та невизначеність перспектив мирних перемовин – експертне опитування

Більшість українців за кордоном готова повернутись на Батьківщину після припинення обстрілів – соцдослідження

Боротьба з корупцією очолює рейтинг очікувань від влади, хоча більшість українців не стикалися з її проявами з 2022р. – соцдосліждення

Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

Працівники гуманітарних організацій отримали перші 30 сертифікатів програми лідерства та адвокації

ОГС та медіа можуть отримати до EUR18 тис. грантової підтримки в межах нового проєкту ЄС та ІЕД "Стійкість і залученість"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА