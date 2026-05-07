"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, що загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешнього опалювального сезону.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан під час "круглого столу" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", який організовано Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Зараз ми вже фіксуємо заблоковані рахунки в 69 підприємств ТКЕ. Це, зокрема, Житомир, Звягель, Кропивницький, Лозова, Старокостянтинів… Можна перелічувати велику кількість громад. Це означає блокування роботи підприємства взагалі. І це найбільший злочин, який сьогодні відбувається для нас з вами як споживачів. Бо коли ми підійдемо до опалювального сезону, не буде кому постачати тепло і воду. Просто не буде кому", – сказав Слобожан.

Він наголосив, що блокування рахунків призведе до банкрутства ТКЕ та втрати ними спеціалістів, в тому числі через розбронювання.

Водночас Слобожан звернув увагу, що рахунки ТКЕ блокуються "Нафтогазом" через борги за газ, які набагато менші, ніж борги держави перед теплопостачальними підприємствами за компенсацію різниці в тарифах.

"Наприклад, ТКЕ в Житомирі держава винна 900 млн грн при тому, що підприємство винне НАК у понад 2 рази менше – 400 млн грн", – описав ситуацію голова АМУ.

Він також навів приклад ТКЕ в Старокостянтинові Хмельницької області, зазначивши, що борги підприємства в 56 млн грн обросли різними нарахуваннями і збільшилися до 77 млн грн, і це тільки по одному із договорів з АТ "Нафтогаз Трейдинг".

Слобожан наголосив, що блокування рахунків як підсумок призведе до подальшого нарощення боргів.

"Старі проблеми роботи ТКЕ, які залишилися, а саме арешт рахунків "Нафтогазом", ставить на сьогоднішній день під загрозу будь-якій інсталяції будь-якого обладнання, наданого донорами, і будь-яку підготовку до зими", – зазначив зі свого боку виконавчий секретар Асоціації операторів критичної інфраструктури Руслан Голуб.

Він висловив сподівання на запровадження багаторівневого діалогу за участі низки стейкхолдерів, як міністерств енергетики, фінансів, економіки, розвитку громад та територій, самого "Нафтогазу".

"Стара критична проблема з боргами фактично унеможливлює будь-який подальший розвиток теплопостачання й створює колосальні ризики", – резюмував Голуб.