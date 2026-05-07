Інтерфакс-Україна
Пресконференції
15:03 07.05.2026

"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

2 хв читати
"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України
Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, що загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешнього опалювального сезону.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан під час "круглого столу" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", який організовано Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Зараз ми вже фіксуємо заблоковані рахунки в 69 підприємств ТКЕ. Це, зокрема, Житомир, Звягель, Кропивницький, Лозова, Старокостянтинів… Можна перелічувати велику кількість громад. Це означає блокування роботи підприємства взагалі. І це найбільший злочин, який сьогодні відбувається для нас з вами як споживачів. Бо коли ми підійдемо до опалювального сезону, не буде кому постачати тепло і воду. Просто не буде кому", – сказав Слобожан.

Він наголосив, що блокування рахунків призведе до банкрутства ТКЕ та втрати ними спеціалістів, в тому числі через розбронювання.

Водночас Слобожан звернув увагу, що рахунки ТКЕ блокуються "Нафтогазом" через борги за газ, які набагато менші, ніж борги держави перед теплопостачальними підприємствами за компенсацію різниці в тарифах.

"Наприклад, ТКЕ в Житомирі держава винна 900 млн грн при тому, що підприємство винне НАК у понад 2 рази менше – 400 млн грн", – описав ситуацію голова АМУ.

Він також навів приклад ТКЕ в Старокостянтинові Хмельницької області, зазначивши, що борги підприємства в 56 млн грн обросли різними нарахуваннями і збільшилися до 77 млн грн, і це тільки по одному із договорів з АТ "Нафтогаз Трейдинг".

Слобожан наголосив, що блокування рахунків як підсумок призведе до подальшого нарощення боргів.

"Старі проблеми роботи ТКЕ, які залишилися, а саме арешт рахунків "Нафтогазом", ставить на сьогоднішній день під загрозу будь-якій інсталяції будь-якого обладнання, наданого донорами, і будь-яку підготовку до зими", – зазначив зі свого боку виконавчий секретар Асоціації операторів критичної інфраструктури Руслан Голуб.

Він висловив сподівання на запровадження багаторівневого діалогу за участі низки стейкхолдерів, як міністерств енергетики, фінансів, економіки, розвитку громад та територій, самого "Нафтогазу".

"Стара критична проблема з боргами фактично унеможливлює будь-який подальший розвиток теплопостачання й створює колосальні ризики", – резюмував Голуб.

 

Теги: #нафтогаз #озп #слобожан #голуб #тке

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 07.05.2026
Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

18:06 07.05.2026
Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

15:37 07.05.2026
"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

17:56 05.05.2026
Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

10:39 05.05.2026
Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

09:41 05.05.2026
Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

13:44 09.04.2026
Шмигаль: Україна на початок ОЗП 2026/2027 планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу, мінімальний показник – 13,2 млрд куб. м

Шмигаль: Україна на початок ОЗП 2026/2027 планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу, мінімальний показник – 13,2 млрд куб. м

14:39 13.02.2026
Деснянський район Києва до початку ОЗП потребує альтернативних джерел електрики й тепла на 100 МВт та 300 МВт – голова РДА

Деснянський район Києва до початку ОЗП потребує альтернативних джерел електрики й тепла на 100 МВт та 300 МВт – голова РДА

16:49 26.01.2026
Тепловики ініціюють заборону на блокування рахунків підприємств ТКЕ для запобігання галузевого колапсу

Тепловики ініціюють заборону на блокування рахунків підприємств ТКЕ для запобігання галузевого колапсу

14:02 14.01.2026
Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль

Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Об'єкти тепло- та водопостачання на 80% забезпечені резервними джерелами живлення – представник Мінрозвитку

Подолання стереотипів та "скілз-гепу" є критичним для залучення фахівців віком 50+ до ринку праці – думка

Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

Україна вже випускає частину озброєнь для країн НАТО, це є досягненням української дипломатії – експерти

Найбільшою загрозою євроінтеграції України є агресія РФ та невизначеність перспектив мирних перемовин – експертне опитування

Більшість українців за кордоном готова повернутись на Батьківщину після припинення обстрілів – соцдослідження

Боротьба з корупцією очолює рейтинг очікувань від влади, хоча більшість українців не стикалися з її проявами з 2022р. – соцдосліждення

Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

Працівники гуманітарних організацій отримали перші 30 сертифікатів програми лідерства та адвокації

ОГС та медіа можуть отримати до EUR18 тис. грантової підтримки в межах нового проєкту ЄС та ІЕД "Стійкість і залученість"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА