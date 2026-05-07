Інтерфакс-Україна
17:46 07.05.2026

Об'єкти тепло- та водопостачання на 80% забезпечені резервними джерелами живлення – представник Мінрозвитку

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Підприємства тепловодопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі, але до зими ці потреби мають бути закриті повністю, повідомив директор департаменту систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України Віталій Сурай.

Про це йшлося під час круглого столу в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", організованого Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Майже на 80% забезпеченість підприємств тепловодопостачання резервом. Але це питання, яке потребує вирішення, і воно є в Планах стійкості громад. Думаю, саме під час підготовки до зими питання резервних джерел, наприклад, генераторів, дизельних електростанцій будуть закриті", – сказав Сурай.

Він додав, що, зокрема, по генераторам Україна отримала дуже велику підтримку донорів.

Під час виступу Сурай зауважив, що вкрай важливими є питання заміщення і резервування джерел теплової енергії саме в містах, аби уникнути ситуації, яка склалася цієї зими, зокрема, в столиці, де велика частина мешканців тривалий час залишалася без тепла через удари РФ. Втім, за його словами, дуже складно виконати таку роботу протягом кількох місяців до зими, аби "мати абсолютно 100% зарезервовані потужності для наступного сезону".

При цьому він вказав, що вже є верифіковані міністерствами відповідні заходи та перелік об'єктів, на яких будуть будуватися додаткові потужності теплової енергії.

"Минулої середи уряд виділив 3 млрд грн авансу на закупівлю додаткових джерел теплової генерації, які будуватимуться в громадах для того, щоб мати резерв у випадку руйнацій централізованих об'єктів", – зазначив Сурай.

 

