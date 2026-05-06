Подолання стереотипів та "скілз-гепу" є критичним для залучення фахівців віком 50+ до ринку праці – думка

Системна робота з категорією громадян віком понад 50 років є стратегічно важливою для балансування ринку праці та адаптації України до демографічних змін, повідомила заступниця міністра економіки Дарія Марчак.

За її словами, головними перешкодами для працевлаштування цієї категорії є як зовнішні стереотипи з боку роботодавців, так і "самостереотипи" самих громадян. Заступниця міністра навела приклади необґрунтованих вікових обмежень у вакансіях (наприклад, вимога щодо віку до 24 років для продавців), а також поширене серед населення переконання, що вчитися новому пізно.

"Для нас важливо давати можливості для працевлаштування людей віком 50+. Це частина безбар'єрного ринку праці та структурна адаптація до демографічних змін. Дослідження підтверджує наявність "скілз-гепу" (англ. skill gap): за наявності потужних хард-скілів, у досвідчених фахівців часто спостерігається недостатній розвиток цифрових навичок та софт-скілів, як-от швидкість адаптації до змін", – зазначила Марчак під час першого етапу дослідження "Ринок праці після 50: що насправді думають роботодавці – і що з цим робити", презентованого в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в межах публічної ініціативи "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" у Києві у середу.

Вона підкреслила, що робота з цією категорією зафіксована у Стратегії зайнятості до 2030 року. Серед ключових напрямів роботи уряду – розвиток інклюзивних HR-практик через хартію "Стійкості людського капіталу" та законодавче забезпечення гнучких форм праці. Марчак також звернула увагу на проблему "доглядового навантаження" на жінок, які часто опікуються літніми батьками, що потребує розвитку професійних послуг з догляду та дистанційної зайнятості.

Заступниця міністра також анонсувала запуск нового проєкту "Досвід має значення", який стартує у травні спільно з фондом "Життєлюб", компанією "Астарта" та Державною службою зайнятості України (ДСЗ). Ініціатива буде спрямована на підтягування навичок (soft skills) у людей віком 50+, щоб підвищити їхню конкурентоспроможність та допомогти роботодавцям подолати упередження.

Як зазначила заступниця гендиректора по роботі з персоналом JTI Україна Світлана Пильнєва додала, Україна наразі шукає різні джерела поповнення ринку праці: повернення українців з-за кордону, ширше залучення ВПО, ветеранів, працевлаштування людей з інвалідністю, навчання, перекваліфікація, нові формати зайнятості.

"Ця тема стосується не лише HR чи окремих роботодавців. Вона стосується того, як країна використовує свій людський потенціал у ситуації критичного кадрового дефіциту. Це вже не просто питання зайнятості, це питання економічної безпеки і розвитку бізнесу в Україні", – сказала Пильнєва під час заходу.

За її словами, у цьому контексті люди віком 50+ є окремою важливою групою, яка може налічувати понад 4 млн осіб.

"Це люди, які вже є в Україні. Люди з досвідом, знаннями, професійною пам'яттю. І водночас їхній потенціал на ринку праці використовується менше, ніж міг би. Саме тому ми вирішили уважніше подивитися на цю групу і її економічну активність", – пояснила заступниця гендиректора по роботі з персоналом JTI Україна.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова під час дискусії зазначила, що сучасна економіка потребує не стільки фізичної сили, скільки розумових кваліфікацій, які повільніше згасають із віком. За її словами, в умовах "срібної економіки" та дефіциту кадрів необхідно ламати стереотипи як роботодавців, так і самих працівників.

Публічна ініціатива "Срібна економіка України: потенціал покоління 55+", що ініційована JTI Україна, розпочала роботу у листопаді 2025 року. Вона спрямована на пошук системних рішень для подолання кадрового дефіциту через залучення людей старшого віку до економічного життя країни та передбачає співпрацю державного, громадського секторів та бізнесу для розробки дієвих механізмів та практичних рішень, які покликані допомогти зменшити кадрову кризу, створити безбар'єрні умови праці та розкрити потенціал покоління 55+.

Після якісного дослідження, наступний етап ініціативи пережбачає проведення кількісного репрезентативного дослідження досвіду роботи та працевлаштування людей 50+.

Як зазначали ініціатори в пресрелізі з посиланням на Мінсоцполітики, вже до 2030 року кожен четвертий українець буде старше 60 років. Наразі Україні бракує близько 4,5 млн працівників, а до 2 млн людей пенсійного віку могли б бути залучені до роботи за умови створення сприятливих умов, гнучких форматів зайнятості та подолання стереотипів.

Джерело: https://www.youtube.com/live/V0Y4Og2J_e4?si=cxM05qCb4fxJ941d

https://interfax.com.ua/news/economic/1120624.html

https://interfax.com.ua/news/projects/1165397.html