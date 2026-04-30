14:08 30.04.2026

Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Президент України Володимир Зеленський переорієнтував дипломатичний вектор України на Близький Схід, якому пропонує українські безпекові технології, завдяки чому Україна змогла в умовах війни стати експортером безпекової допомоги, зазначає політичний експерт Сергій Ягодзінський.

"Сьогодні президент України дійсно орієнтує Україну і дипломатичний вектор на Схід. Ми бачимо, що президент постійно говорить про дрони, і… ми пропонуємо цю технологію нашим східним партнерам", – сказав Ягодзінський під час дискусії "Стійкість держави в умовах війни: управління критичною інфраструктурою та протидія гібридним загрозам" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Військовий експерт, політолог Ігор Романенко додав, що "з цим налагодженням співпраці з країнами Перської Затоки ми просто перетворюємося з прохача допомоги в експортера допомоги".

"Приємно розмовляти з нашими очільниками Збройних сил, коли вони кажуть, до нас приїжджає той чи інший командувач Збройних сил (з інших країн – ІФ-У). Тобто приїздять за нашим бойовим, безцінним бойовим досвідом, приїжджають не клерки, а приїжджають люди, які відповідають за оборону своєї країни. Тому що, на відміну від інших країн, ми пропонуємо не окремі пускові установки або зенітні комплекси. Ми пропонуємо системний підхід", – сказав він.

Романенко додав, що військова техніка під час війни міняється дуже швидко. "Зараз ми на хвилі. І ми маємо осідлати цю хвилю і на цій хвилі показати нашу ефективність", – зазначив він.

Провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук, політичний експерт Ростислав Балабан наголосив на важливості того, що Україна в таких умовах тримає власну суб'єктність.

"Сьогодні і європейські країни, і країни Сходу звертаються до України або за першорядною допомогою, або за опосередкованою. Що означає опосередковано? Ви ж бачите, що візити президента разом з роботою інших, очевидно, і людей, і інстанцій, і інституцій, про те, що в багатьох точках світу починається спільне виробництво дронів. Або виробництво дронів, але беруть наших консультантів, наш досвід, наші якісь технології", – сказав він.

За словами експерта, країни Близького сходу нарощують свою безпеку, зокрема, через те, що "американцям не вигідно ракетою в мільйон доларів збивати дрон, умовно, за 300 доларів". "Тобто ця диспропорція – на виснаження. І тому досвід український виявився надзвичайно актуальним. Ми, як українці, самі це відчували через пресу, через наших військових… Все змінюється, і ми маємо тримати в цьому контексті марку і виконувати, працювати над тими планами і програмами, які впроваджує Рада національної безпеки і оборони", – додав Балабан.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 30.04.2026
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

22:19 29.04.2026
МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

20:56 29.04.2026
Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

09:12 29.04.2026
Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

21:05 28.04.2026
В Україні випробували новий тип FPV – міністр оборони

В Україні випробували новий тип FPV – міністр оборони

20:06 28.04.2026
Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

Експорт української зброї буде реальним – Зеленський

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

14:45 28.04.2026
Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

17:52 27.04.2026
На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

11:29 27.04.2026
Україна та Норвегія запускають перше спільне виробництво mid-strike дронів

Україна та Норвегія запускають перше спільне виробництво mid-strike дронів

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Україна вже випускає частину озброєнь для країн НАТО, це є досягненням української дипломатії – експерти

Найбільшою загрозою євроінтеграції України є агресія РФ та невизначеність перспектив мирних перемовин – експертне опитування

Більшість українців за кордоном готова повернутись на Батьківщину після припинення обстрілів – соцдослідження

Боротьба з корупцією очолює рейтинг очікувань від влади, хоча більшість українців не стикалися з її проявами з 2022р. – соцдосліждення

Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

Працівники гуманітарних організацій отримали перші 30 сертифікатів програми лідерства та адвокації

ОГС та медіа можуть отримати до EUR18 тис. грантової підтримки в межах нового проєкту ЄС та ІЕД "Стійкість і залученість"

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

Екологи звернулися до Мінекономіки cтосовно моніторингу ситуації з видобутком доломіту на Житомирщині

