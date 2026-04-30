Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

Президент України Володимир Зеленський переорієнтував дипломатичний вектор України на Близький Схід, якому пропонує українські безпекові технології, завдяки чому Україна змогла в умовах війни стати експортером безпекової допомоги, зазначає політичний експерт Сергій Ягодзінський.

"Сьогодні президент України дійсно орієнтує Україну і дипломатичний вектор на Схід. Ми бачимо, що президент постійно говорить про дрони, і… ми пропонуємо цю технологію нашим східним партнерам", – сказав Ягодзінський під час дискусії "Стійкість держави в умовах війни: управління критичною інфраструктурою та протидія гібридним загрозам" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Військовий експерт, політолог Ігор Романенко додав, що "з цим налагодженням співпраці з країнами Перської Затоки ми просто перетворюємося з прохача допомоги в експортера допомоги".

"Приємно розмовляти з нашими очільниками Збройних сил, коли вони кажуть, до нас приїжджає той чи інший командувач Збройних сил (з інших країн – ІФ-У). Тобто приїздять за нашим бойовим, безцінним бойовим досвідом, приїжджають не клерки, а приїжджають люди, які відповідають за оборону своєї країни. Тому що, на відміну від інших країн, ми пропонуємо не окремі пускові установки або зенітні комплекси. Ми пропонуємо системний підхід", – сказав він.

Романенко додав, що військова техніка під час війни міняється дуже швидко. "Зараз ми на хвилі. І ми маємо осідлати цю хвилю і на цій хвилі показати нашу ефективність", – зазначив він.

Провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук, політичний експерт Ростислав Балабан наголосив на важливості того, що Україна в таких умовах тримає власну суб'єктність.

"Сьогодні і європейські країни, і країни Сходу звертаються до України або за першорядною допомогою, або за опосередкованою. Що означає опосередковано? Ви ж бачите, що візити президента разом з роботою інших, очевидно, і людей, і інстанцій, і інституцій, про те, що в багатьох точках світу починається спільне виробництво дронів. Або виробництво дронів, але беруть наших консультантів, наш досвід, наші якісь технології", – сказав він.

За словами експерта, країни Близького сходу нарощують свою безпеку, зокрема, через те, що "американцям не вигідно ракетою в мільйон доларів збивати дрон, умовно, за 300 доларів". "Тобто ця диспропорція – на виснаження. І тому досвід український виявився надзвичайно актуальним. Ми, як українці, самі це відчували через пресу, через наших військових… Все змінюється, і ми маємо тримати в цьому контексті марку і виконувати, працювати над тими планами і програмами, які впроваджує Рада національної безпеки і оборони", – додав Балабан.