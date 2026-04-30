Україна вже випускає частину озброєнь для країн НАТО, це є досягненням української дипломатії – експерти

Налагодження спільного військового виробництва з країнами НАТО є важливим шляхом до дієвого військового союзу з ними, що вдалося забезпечити роботою українських дипломатів та президента України Володимира Зеленського, зазначає провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук, політичний експерт Ростислав Балабан.

"Напередодні війни Україна мала можливість умовно купувати за дозволами, за системою дозволів НАТО, але точно наш військово-промисловий комплекс не був допущений до виробництва, ні в якому випадку – ні літаки, ні двигуни, ні запчастини. Тепер, коли ми вже маємо спільні виробництва, це означає, що навіть якщо ці заводи розташовані за межами України, доля українського виробництва присутня у військовому виробництві країн НАТО. Це гіперважливий показник, тому що це якраз і є той етап до союзу, до реального союзу", – сказав Балабан під час дискусії "Стійкість держави в умовах війни: управління критичною інфраструктурою та протидія гібридним загрозам" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він наголосив, що "сьогодні ми де-факто є випускниками або випускаємо частину озброєнь для країн НАТО". "І це дуже важливий показник, який забезпечила наша дипломатія, президент України і наші військові, тому що їх запрошують як експерти. Чому це важливо для нас? Тому що з тисячі дронів, випущених для Франції, тисяча мають бути випущені для України", – сказав Балабан.

У свою чергу політичний експерт Сергій Ягодзінський зазначив, що з часом військово-промисловий комплекс багатьох країн переналаштується під те, що робить Україна, при тому, що ще у 2022 році "ми мусили адаптувати і перенавчати своїх солдат, і наші промислові потужності, вони не завжди кореспондувалися з тим, що ми бачили в стандартах НАТО".