11:09 29.04.2026

Більшість українців за кордоном готова повернутись на Батьківщину після припинення обстрілів – соцдослідження

Більше половини українців, які наразі перебувають за кордоном, не планують купувати або інвестувати в нерухомість у країні перебування та планують повернутися до України, свідчать результати соціологічного дослідження "Українці за кордоном", проведеного компанією Think Ukraine та представленого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Планують повернутись в Україну 58,4% переселенців, не готові повертатись 26,2%, ще 4,5% хотіли б переїхати, але не в Україну. Серед умов повернення 53,2% назвали припинення обстрілів, 41,6% – підписання мирної угоди, 27,2% – наявність роботи, 24,5%, вступ у НАТО або гарантії безпеки США та ЄС.

56,7% українців за кордоном не планують купувати або інвестувати в нерухомість у країні перебування. Ще 27,2% розглядають це як потенційну можливість без чітких планів.

Переважна більшість переселенців має нерухомість в Україні: 54,5% мають у задовільному стані, у 12,6% – пошкоджено житло, ще 12,6% не мають інформації про її стан.

При цьому лише 41,7% українців, що залишились в Україні, вважають, що їхні родичі або друзі, які виїхали за кордон, повернуться.

54,2% українців задовільно або добре володіють мовою країни перебування. 53,7% вже працюють, ще 28,7% планують отримати роботу найближчим часом.

Переважна більшість дітей відвідують місцевий садочок або школу. Лише 11,6% навчаються в українській школі онлайн, ще 5,0% – у місцевій україномовній школі.

Трійкою головних пріоритетів для влади, на думку переселенців, мають бути розвиток економіки (44,6%), боротьба з корупцією (38,1%) та повернення військовополонених (34,7%). В той же час розбудова українського військово-промислового комплексу для подальшої перемоги над РФ лише на 5 місці серед пріоритетів (26,2%). Для українців, що залишились в Україні цей пріоритет входить в першу трійку (31,9%).

Головною корупційною інстанцією, з точки зору українців за кордоном, є територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (38,1%), а не влада, як вважають українці, що перебувають на Батьківщині.

Переважно російською мовою вдома спілкуються 30,7% українців за кордоном та лише 17,0% тих, хто проживає в Україні. Переважно українською – 50,0% за кордоном та 67,2% в Україні. При цьому кількість користувачів російськомовних ресурсів майже однакова: джерела в Інтернеті – 9,1% (в Україні) проти 13,1% (за кордоном); російськомовні ЗМІ – 4,8% проти 4,5%.

Дослідження проводилось з 14 по 18 квітня 2026 року серед повнолітніх українців, які вимушено перебувають за кордоном. Опитано 404 респонденти в 29 країнах. Метод – телефонне опитування (CATI). Похибка – 4,88%.

 

10:52 29.04.2026
Боротьба з корупцією очолює рейтинг очікувань від влади, хоча більшість українців не стикалися з її проявами з 2022р. – соцдосліждення

11:22 16.04.2026
Іспити до магістратури за кордоном будуть проведені у 22 містах 10 країн – УЦОЯО

09:38 09.04.2026
УЦОЯО просить українських педагогів за кордоном допомогти з проведенням НМТ

12:53 06.04.2026
Справжній український науковець затребуваний за кордоном – Курбатов

18:02 02.04.2026
Українці найкраще ставляться до Німеччини, Франції та Британії, Китай і Угорщина мають найгірші оцінки – дослідження

09:44 02.03.2026
УЦОЯО оприлюднив перелік країн, де будуть екзаменаційні центри НМТ-2026

19:04 27.02.2026
Довіра до сімейних лікарів залишається високою, попри критичні оцінки медреформи – опитування

12:11 16.02.2026
Кожен третій українець отримує посилки з-за кордону, 82% не підтримують ПДВ на відправлення - соцопитування

12:45 12.02.2026
Бережна: Процедура дозволів на перетин кордону митцями працює добре, буде запроваджено обов'язкове звітування по поверненні

14:22 11.02.2026
Генпрокурор: у ветеринарних закладах Києва викрито схему штучних черг заради хабарів

