Боротьба з корупцією очолює рейтинг очікувань від влади, хоча більшість українців не стикалися з її проявами з 2022р. – соцдосліждення

Абсолютна більшість українців (90,5%) вважають корупцію однією з головних проблем України, а реальна боротьба з корупцією є головним очікуванням від влади, так вважають 34,4% респондентів, свідчать результати соціологічного дослідження "Корупція в Україні: загроза чи можливість?", проведеного компанією Think Ukraine та представленого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Зазначається, що боротьба з корупцією в очікуваннях українців важливіша за розбудову економіки, підписання мирної угоди чи повернення втрачених територій. Серед інших очікувань від влади – повернення військовополонених (33,9%), розбудова військово-промислового комплексу (31,9%) та розвиток економіки (28,5%).

Саме корупцію топ-чиновників українці оцінюють як найбільшу загрозу для суспільства – 50,7%. Далі йдуть обіг наркотиків (33,1%), корупція в армії (31,7%) та вбивства (27,5%).

Натомість, попри уявлення про всепроникну корупцію, 59,4% українців не стикались з її проявами після 24 лютого 2022 року.

Серед сфер, де громадяни особисто стикались з корупцією, лідирує система охорони здоров'я (36,7%). Далі йдуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (30,2%), місцеві органи влади (27,8%) та поліція (25,2%). З корупцією в центральних органах влади особисто стикались лише 9,8% громадян, при цьому топ-чиновники та політики національного рівня сприймаються як найбільш корумповані – так вважають 30,0% респондентів. Подібна розбіжність між реальним досвідом (12,8%) та оцінкою корумпованості (22,0%) наявна і в судовій сфері.

Зазначається, що третина опитаних (32,3%) не повідомила б про факти корупції в організації, де працює. Ще 13,2% не готові відповідати на це питання. 47,3% впевнені, що винних не покарають, 33,7% бояться помсти або звільнення, 24,9% вказують на складність доведення фактів.

У переліку заходів на першому місці – невідворотність покарання (43,0%). Далі: громадський контроль над чиновниками (28,4%) і зміна законодавчої бази (27,7%). Економічні обмеження корупційної діяльності підтримують лише 11,3% громадян.

Ставлення до обов'язкового загальнодержавного декларування доходів усіх громадян неоднозначне: 49,1% – "за", 40,4% – "проти" навіть за умови амністії першого декларування.

Серед ситуацій, у яких опитані назвали хабарі опустимими: лікування чи операція без черги (28,4%), уникнення ув'язнення за злочин, якого не скоював (14,1%), прискорення вирішення питання (11,2%).

Головним джерелом корупції українці назвали неправомірну діяльність чиновників на всіх рівнях —31,4% опитаних. Далі йдуть менталітет українців (22,1%) та неправомірна діяльність політиків (19,0%). Тотальна більшість (85,1%) українців більше не готові голосувати за політиків, яких вважають ефективними, якщо з'ясується їхня причетність до корупційних схем.

Дослідження проводилось з 4 по 14 квітня 2026 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Опитано 1202 респонденти. Метод – телефонне опитування (CATI). Похибка – 2,83%.