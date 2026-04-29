Інтерфакс-Україна
Пресконференції
10:52 29.04.2026

Боротьба з корупцією очолює рейтинг очікувань від влади, хоча більшість українців не стикалися з її проявами з 2022р. – соцдосліждення

2 хв читати
Фото: https://www.youtube.com/live/XqW33X8SqvM

Абсолютна більшість українців (90,5%) вважають корупцію однією з головних проблем України, а реальна боротьба з корупцією є головним очікуванням від влади, так вважають 34,4% респондентів, свідчать результати соціологічного дослідження "Корупція в Україні: загроза чи можливість?", проведеного компанією Think Ukraine та представленого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Зазначається, що боротьба з корупцією в очікуваннях українців важливіша за розбудову економіки, підписання мирної угоди чи повернення втрачених територій. Серед інших очікувань від влади – повернення військовополонених (33,9%), розбудова військово-промислового комплексу (31,9%) та розвиток економіки (28,5%).

Саме корупцію топ-чиновників українці оцінюють як найбільшу загрозу для суспільства – 50,7%. Далі йдуть обіг наркотиків (33,1%), корупція в армії (31,7%) та вбивства (27,5%).

Натомість, попри уявлення про всепроникну корупцію, 59,4% українців не стикались з її проявами після 24 лютого 2022 року.

Серед сфер, де громадяни особисто стикались з корупцією, лідирує система охорони здоров'я (36,7%). Далі йдуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (30,2%), місцеві органи влади (27,8%) та поліція (25,2%). З корупцією в центральних органах влади особисто стикались лише 9,8% громадян, при цьому топ-чиновники та політики національного рівня сприймаються як найбільш корумповані – так вважають 30,0% респондентів. Подібна розбіжність між реальним досвідом (12,8%) та оцінкою корумпованості (22,0%) наявна і в судовій сфері.

Зазначається, що третина опитаних (32,3%) не повідомила б про факти корупції в організації, де працює. Ще 13,2% не готові відповідати на це питання. 47,3% впевнені, що винних не покарають, 33,7% бояться помсти або звільнення, 24,9% вказують на складність доведення фактів.

У переліку заходів на першому місці – невідворотність покарання (43,0%). Далі: громадський контроль над чиновниками (28,4%) і зміна законодавчої бази (27,7%). Економічні обмеження корупційної діяльності підтримують лише 11,3% громадян.

Ставлення до обов'язкового загальнодержавного декларування доходів усіх громадян неоднозначне: 49,1% – "за", 40,4% – "проти" навіть за умови амністії першого декларування.

Серед ситуацій, у яких опитані назвали хабарі опустимими: лікування чи операція без черги (28,4%), уникнення ув'язнення за злочин, якого не скоював (14,1%), прискорення вирішення питання (11,2%).

Головним джерелом корупції українці назвали неправомірну діяльність чиновників на всіх рівнях —31,4% опитаних. Далі йдуть менталітет українців (22,1%) та неправомірна діяльність політиків (19,0%). Тотальна більшість (85,1%) українців більше не готові голосувати за політиків, яких вважають ефективними, якщо з'ясується їхня причетність до корупційних схем.

Дослідження проводилось з 4 по 14 квітня 2026 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Опитано 1202 респонденти. Метод – телефонне опитування (CATI). Похибка – 2,83%.

 

Теги: #влада #корупція #think_ukraine #соціологія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 29.04.2026
Більшість українців за кордоном готова повернутись на Батьківщину після припинення обстрілів – соцдослідження

11:46 28.04.2026
ДМС передала до НАБУ матеріали щодо 9 митників за ввезення товарів без декларування на 14 млн грн

19:07 24.04.2026
Складнощі з отриманням містобудівних умов та обмежень є одним з ключових корупційних ризиків у житлобудівній галузі - дослідження

18:02 02.04.2026
Українці найкраще ставляться до Німеччини, Франції та Британії, Китай і Угорщина мають найгірші оцінки – дослідження

22:24 28.03.2026
Зустрічі бізнесу з прем’єром та Мінекономіки будуть регулярними – міністр

17:35 23.03.2026
Лісовий: Ми дуже нетолерантні до проявів корупції у вишах, зокрема до "заліків за гроші"

10:38 18.03.2026
НАБУ: посадовиця податкової на Сумщині вимагала 2 млн грн з прифронтового підприємства

12:52 09.03.2026
Раді пропонують узгодити законодавство з положеннями міжнародної антикорупційної Конвенції

20:29 27.02.2026
Прокуратура оскаржить запобіжні заходи, обрані командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальнику УСБУ – Кравченко

19:04 27.02.2026
Довіра до сімейних лікарів залишається високою, попри критичні оцінки медреформи – опитування

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА